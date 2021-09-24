***ESCOM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
24.09.2021 14:59
***ESCOM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ESCOM.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/965139
BIST
16:191.381
En Yüksek
|Değişim
|: -1,43%
|| -20,00
|Açılış
|: 1.397
|
|Önceki Kapanış
|: 1.401
|
1.397
En Düşük
1.376
16:198,8519
En Yüksek
|Değişim
|: 1,03%
|| 0,0900
|Açılış
|: 8,8450
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7000
|
8,8786
En Düşük
8,7526
16:1910,3793
En Yüksek
|Değişim
|: 0,68%
|| 0,0702
|Açılış
|: 10,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2100
|
10,4184
En Düşük
10,2810
16:19497,05
En Yüksek
|Değişim
|: 1,25%
|| 6,15
|Açılış
|: 497,05
|
|Önceki Kapanış
|: 490,90
|
500,06
En Düşük
490,64
BIST En Aktif Hisseler16:19
|PKENT
|2.364,80
|4.672.449
|% 10,00
|
|YEOTK
|73,20
|163.482.186
|% 9,99
|
|GARFA
|13,61
|8.549.821
|% 9,94
|
|OYLUM
|11,63
|25.034.534
|% 9,92
|
|RALYH
|5,13
|7.533.841
|% 9,85
|
|ISBIR
|55,55
|2.672.557
|% -9,97
|
|AGYO
|2,96
|33.929.134
|% -9,76
|
|DZGYO
|1,95
|38.891.506
|% -9,72
|
|KTSKR
|54,30
|12.811.154
|% -8,89
|
|DESPC
|9,82
|16.691.947
|% -7,79
|
|GARAN
|8,84
|1.596.200.821
|% -3,70
|
|KIMMR
|3,97
|800.070.796
|% -6,15
|
|THYAO
|13,51
|745.307.896
|% 1,35
|
|SISE
|8,18
|484.956.480
|% -0,73
|
|AKBNK
|5,13
|450.928.529
|% -3,21
|
|KIMMR
|3,97
|800.070.796
|% -6,15
|
|YKBNK
|2,32
|439.246.980
|% -2,93
|
|GARAN
|8,84
|1.596.200.821
|% -3,70
|
|EKGYO
|1,78
|254.039.287
|% -2,20
|
|AKBNK
|5,13
|450.928.529
|% -3,21
|
|16:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,8461
|8,8519
|% 1,03
|
|Euro
|10,3707
|10,3793
|% 0,68
|
|Sterlin
|12,0849
|12,1455
|% 0,83
|
|Frank
|9,5411
|9,5985
|% 1,09
|
|Riyal
|2,3561
|2,3679
|% 1,16
|
|16:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.743
|1.743
|0,40
|
|Altın Gr.
|497
|497
|6,58
|
|Cumhuriyet
|3.296
|3.346
|42,00
|
|Tam
|3.279
|3.361
|39,24
|
|Yarım
|1.585
|1.626
|18,98
|
|Çeyrek
|795
|813
|9,49
|
|Gümüş.Ons
|22,13
|22,16
|-0,36
|
|Gümüş Gr.
|6,33
|6,34
|-0,00
|
|B. Petrol
|77,05
|77,05
|-0,18
|
Seans Raporu
16:19
daha fazla
-
16:34KTSKR
Yüzde -8.89 oranında düşüşle 54.30 lira fiyatla işlem gören hissede 233, 011 adet işlem
-
16:33DESPC
Yüzde -7.79 oranında düşüşle 9.82 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 662, 453 adet işlem
-
16:32
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler GARAN, AKBNK, YKBNK
-
16:32XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -18, 92 kaybederek (% -1.54 ) 1, 211
-
16:32
Tavandan işlem gören hisse senedleri : PKENT, YEOTK, KERVN, GARFA, RALYH, OYLUM