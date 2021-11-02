***ESCOM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
02.11.2021 12:49
***ESCOM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ESCOM.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/973932
BIST
14:031.541
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 4,29
|Açılış
|: 1.539
|
|Önceki Kapanış
|: 1.536
|
1.546
En Düşük
1.537
14:039,5320
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,0043
|Açılış
|: 9,5200
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5100
|
9,5631
En Düşük
9,4675
14:0311,0585
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -0,0161
|Açılış
|: 11,0300
|
|Önceki Kapanış
|: 10,9900
|
11,1023
En Düşük
10,9907
14:03549,09
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -0,75
|Açılış
|: 549,09
|
|Önceki Kapanış
|: 549,84
|
551,97
En Düşük
545,44
BIST En Aktif Hisseler14:03
|VANGD
|6,49
|27.456.239
|% 10,00
|
|DOBUR
|64,40
|17.179.122
|% 9,99
|
|ERBOS
|122,80
|128.470.405
|% 9,94
|
|HEDEF
|3,77
|89.513.485
|% 9,91
|
|ZRGYO
|2,38
|97.435.218
|% 8,18
|
|KRGYO
|6,66
|48.655.094
|% -10,00
|
|NUGYO
|12,64
|39.502.693
|% -9,97
|
|BIOEN
|22,24
|259.135.084
|% -9,96
|
|TSPOR
|5,40
|971.457.147
|% -9,40
|
|AKFGY
|5,57
|24.599.146
|% -8,54
|
|GARAN
|10,21
|1.691.593.320
|% 0,79
|
|TSPOR
|5,40
|971.457.147
|% -9,40
|
|THYAO
|15,42
|749.513.215
|% 0,92
|
|SISE
|8,60
|431.666.414
|% 0,82
|
|AKBNK
|6,07
|429.967.404
|% 2,02
|
|TSPOR
|5,40
|971.457.147
|% -9,40
|
|GARAN
|10,21
|1.691.593.320
|% 0,79
|
|YKBNK
|2,84
|403.889.032
|% 1,43
|
|MRGYO
|0,97
|87.414.250
|% 2,11
|
|GSRAY
|3,86
|318.888.582
|% -2,77
|
|14:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,5207
|9,5251
|% -0,12
|
|Euro
|11,0451
|11,0531
|% -0,19
|
|Sterlin
|12,9524
|13,0173
|% -0,31
|
|Frank
|10,4030
|10,4657
|% -0,41
|
|Riyal
|2,5320
|2,5447
|% -0,11
|
|14:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.792
|1.793
|-0,73
|
|Altın Gr.
|549
|549
|-0,37
|
|Cumhuriyet
|3.627
|3.682
|7,00
|
|Tam
|3.611
|3.702
|8,42
|
|Yarım
|1.745
|1.791
|4,07
|
|Çeyrek
|875
|895
|2,03
|
|Gümüş.Ons
|23,88
|23,91
|-0,15
|
|Gümüş Gr.
|7,32
|7,33
|-0,05
|
|B. Petrol
|84,67
|84,67
|-0,04
|