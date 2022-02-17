***ESCOM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
17.02.2022 11:42
***ESCOM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ESCOM.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1002330
BIST
17:212.038
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -3,35
|Açılış
|: 2.050
|
|Önceki Kapanış
|: 2.041
|
2.059
En Düşük
2.018
17:2113,5994
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0025
|Açılış
|: 13,6150
|
|Önceki Kapanış
|: 13,6170
|
13,6357
En Düşük
13,5639
17:2115,4892
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0081
|Açılış
|: 15,4700
|
|Önceki Kapanış
|: 15,4600
|
15,5311
En Düşük
15,4100
17:21826,68
En Yüksek
|Değişim
|: 1,00%
|| 8,18
|Açılış
|: 826,68
|
|Önceki Kapanış
|: 818,49
|
830,88
En Düşük
816,07
BIST En Aktif Hisseler17:19
|ISATR
|414.862,00
|414.862
|% 10,00
|
|UZERB
|55,65
|1.176.719
|% 9,98
|
|LUKSK
|64,60
|27.823.854
|% 9,96
|
|OSTIM
|1,77
|66.930.681
|% 9,94
|
|BUCIM
|1,88
|171.691.224
|% 9,94
|
|ERSU
|6,40
|127.689.305
|% -9,99
|
|PKENT
|640,80
|1.579.572
|% -9,99
|
|KAPLM
|45,86
|3.016.579
|% -9,99
|
|INTEM
|78,95
|23.526.223
|% -9,98
|
|SANEL
|8,15
|4.580.007
|% -9,94
|
|THYAO
|29,50
|6.056.036.214
|% -0,34
|
|KRDMD
|11,78
|1.915.707.385
|% -0,76
|
|EREGL
|28,50
|1.665.935.921
|% 1,14
|
|TUPRS
|195,10
|1.283.164.449
|% -0,26
|
|GARAN
|11,89
|1.047.555.168
|% 0,42
|
|YKBNK
|4,03
|831.493.200
|% 0,50
|
|THYAO
|29,50
|6.056.036.214
|% -0,34
|
|EKGYO
|2,33
|379.260.756
|% -1,27
|
|KRDMD
|11,78
|1.915.707.385
|% -0,76
|
|BUCIM
|1,88
|171.691.224
|% 9,94
|
|17:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,5911
|13,5984
|% 0,01
|
|Euro
|15,4755
|15,4867
|% 0,04
|
|Sterlin
|18,4839
|18,5766
|% 0,31
|
|Frank
|14,7244
|14,8131
|% 0,20
|
|Riyal
|3,6163
|3,6344
|% 0,11
|
|17:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.892
|1.892
|19,53
|
|Altın Gr.
|828
|828
|9,86
|
|Cumhuriyet
|5.502
|5.585
|90,00
|
|Tam
|5.480
|5.617
|93,53
|
|Yarım
|2.649
|2.717
|45,24
|
|Çeyrek
|1.328
|1.358
|22,62
|
|Gümüş.Ons
|23,64
|23,66
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|10,36
|10,37
|0,03
|
|B. Petrol
|93,35
|93,35
|-1,46
|
Seans Raporu
17:19
daha fazla
-
17:34IDGYO
Yüzde -3.26 oranında düşüşle 2.08 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 250, 957 adet işlem
-
17:33SNGYO
Yüzde 4.19 oranında artışla 5.72 lira fiyatla işlem gören hissede 20, 615, 133 adet işlem
-
17:31
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler TTKOM, PGSUS, TKFEN
-
17:31
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler TAVHL, KOZAA, KOZAL
-
17:31XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 0, 06 artarak (% 0.00 ) 1, 838