***ESCOM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
02.03.2022 10:16
***ESCOM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ESCOM.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1006400
BIST
10:451.982
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 11,68
|Açılış
|: 1.974
|
|Önceki Kapanış
|: 1.970
|
1.983
En Düşük
1.962
10:4514,0744
En Yüksek
|Değişim
|: 1,29%
|| 0,1788
|Açılış
|: 13,9100
|
|Önceki Kapanış
|: 13,8200
|
14,0809
En Düşük
13,8221
10:4515,6806
En Yüksek
|Değişim
|: 1,12%
|| 0,1738
|Açılış
|: 15,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 15,4800
|
15,6830
En Düşük
15,4208
10:45877,77
En Yüksek
|Değişim
|: 1,01%
|| 8,79
|Açılış
|: 877,77
|
|Önceki Kapanış
|: 868,98
|
879,30
En Düşük
863,02
BIST En Aktif Hisseler10:45
|KAPLM
|53,95
|365.188
|% 7,90
|
|YUNSA
|13,39
|6.014.465
|% 7,46
|
|KONKA
|10,73
|74.526.215
|% 6,45
|
|UFUK
|19,47
|307.120
|% 6,34
|
|ISGYO
|6,42
|113.608.248
|% 6,12
|
|KARYE
|15,80
|17.819.851
|% -8,56
|
|ATSYH
|14,70
|362.135
|% -7,95
|
|ORMA
|30,50
|75.427
|% -7,58
|
|DIRIT
|3,59
|17.954
|% -6,75
|
|PKENT
|353,40
|2.778.405
|% -6,21
|
|KRDMD
|12,43
|1.061.339.489
|% 1,39
|
|THYAO
|25,44
|702.055.089
|% 0,71
|
|EREGL
|33,40
|481.868.636
|% 0,66
|
|ASELS
|23,28
|363.607.177
|% -3,00
|
|GARAN
|11,63
|238.980.471
|% 0,09
|
|KRDMD
|12,43
|1.061.339.489
|% 1,39
|
|YKBNK
|3,65
|183.285.374
|% 0,55
|
|THYAO
|25,44
|702.055.089
|% 0,71
|
|GARAN
|11,63
|238.980.471
|% 0,09
|
|ISGYO
|6,42
|113.608.248
|% 6,12
|
|10:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,0643
|14,0744
|% 1,29
|
|Euro
|15,6189
|15,6806
|% 1,12
|
|Sterlin
|18,6007
|18,6940
|% 0,79
|
|Frank
|15,2081
|15,2997
|% 0,94
|
|Riyal
|3,7308
|3,7495
|% 1,08
|
|10:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.943
|1.943
|-2,41
|
|Altın Gr.
|876
|877
|7,70
|
|Cumhuriyet
|5.714
|5.800
|55,00
|
|Tam
|5.687
|5.831
|55,57
|
|Yarım
|2.749
|2.821
|26,88
|
|Çeyrek
|1.379
|1.410
|13,44
|
|Gümüş.Ons
|25,21
|25,24
|-0,25
|
|Gümüş Gr.
|11,34
|11,35
|-0,03
|
|B. Petrol
|111
|111
|6,37
|