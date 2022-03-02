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***ESCOM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi

02.03.2022 10:16
***ESCOM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi


***ESCOM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )

İlgili Şirketler [ESCOM]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması

Bildirim İçeriği

Açıklamalar

ESCOM.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1006400


BIST
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BIST En Aktif Hisseler10:45
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
KAPLM 53,95 365.188 % 7,90  
YUNSA 13,39 6.014.465 % 7,46  
KONKA 10,73 74.526.215 % 6,45  
UFUK 19,47 307.120 % 6,34  
ISGYO 6,42 113.608.248 % 6,12  
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10:45 Alış Satış %  
Dolar 14,0643 14,0744 % 1,29  
Euro 15,6189 15,6806 % 1,12  
Sterlin 18,6007 18,6940 % 0,79  
Frank 15,2081 15,2997 % 0,94  
Riyal 3,7308 3,7495 % 1,08  
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10:45 Alış Satış %  
Altın Ons 1.943 1.943 -2,41  
Altın Gr. 876 877 7,70  
Cumhuriyet 5.714 5.800 55,00  
Tam 5.687 5.831 55,57  
Yarım 2.749 2.821 26,88  
Çeyrek 1.379 1.410 13,44  
Gümüş.Ons 25,21 25,24 -0,25  
Gümüş Gr. 11,34 11,35 -0,03  
B. Petrol 111 111 6,37  
Seans Raporu 10:45
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