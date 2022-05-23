***ESCOM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
23.05.2022 14:01
***ESCOM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ESCOM.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1031717
BIST
13:512.379
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 6,95
|Açılış
|: 2.392
|
|Önceki Kapanış
|: 2.372
|
2.398
En Düşük
2.375
13:5115,8033
En Yüksek
|Değişim
|: -0,44%
|| -0,0695
|Açılış
|: 15,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 15,9050
|
15,9720
En Düşük
15,7513
13:5116,8805
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 0,0794
|Açılış
|: 16,8400
|
|Önceki Kapanış
|: 16,7700
|
17,0411
En Düşük
16,8034
13:51944,58
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 2,02
|Açılış
|: 944,58
|
|Önceki Kapanış
|: 942,56
|
955,65
En Düşük
943,34
BIST En Aktif Hisseler13:49
|IMASM
|51,55
|7.118.236
|% 9,91
|
|DERHL
|6,77
|16.968.480
|% 9,90
|
|LIDFA
|7,35
|13.645.429
|% 9,87
|
|DAGHL
|26,00
|2.145.884
|% 9,80
|
|EMNIS
|23,80
|110.202
|% 8,68
|
|SELVA
|10,04
|19.020.714
|% -9,96
|
|ORCAY
|18,24
|67.109.250
|% -7,46
|
|POLTK
|651,70
|22.848.952
|% -7,30
|
|ROYAL
|3,07
|101.371
|% -6,40
|
|CASA
|109,00
|278.079
|% -5,22
|
|THYAO
|42,96
|1.631.415.677
|% 0,23
|
|ASELS
|23,52
|1.110.881.162
|% 3,25
|
|GARAN
|16,01
|990.958.692
|% -1,48
|
|KARSN
|5,84
|814.637.028
|% 3,73
|
|SISE
|19,18
|806.014.300
|% -1,24
|
|SKBNK
|1,26
|307.172.477
|% 5,00
|
|KARSN
|5,84
|814.637.028
|% 3,73
|
|YKBNK
|4,37
|505.941.224
|% 0,92
|
|EKGYO
|2,61
|186.303.076
|% -0,76
|
|TSKB
|1,95
|126.891.732
|% 1,04
|
|13:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|15,7922
|15,8009
|% -0,45
|
|Euro
|16,8632
|16,8795
|% 0,47
|
|Sterlin
|19,8844
|19,9841
|% 0,59
|
|Frank
|16,3410
|16,4394
|% 0,75
|
|Riyal
|4,2138
|4,2349
|% -0,12
|
|13:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.861
|1.861
|14,13
|
|Altın Gr.
|950
|950
|7,47
|
|Cumhuriyet
|6.316
|6.412
|28,00
|
|Tam
|6.289
|6.448
|35,49
|
|Yarım
|3.040
|3.119
|17,17
|
|Çeyrek
|1.525
|1.559
|8,58
|
|Gümüş.Ons
|22,11
|22,14
|0,36
|
|Gümüş Gr.
|11,28
|11,30
|0,18
|
|B. Petrol
|111
|111
|1,26
|