***ESCOM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
24.05.2022 10:07
***ESCOM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ESCOM.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1031950
BIST
10:372.383
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 2,12
|Açılış
|: 2.392
|
|Önceki Kapanış
|: 2.381
|
2.394
En Düşük
2.380
10:3716,1527
En Yüksek
|Değişim
|: 1,43%
|| 0,2271
|Açılış
|: 15,8100
|
|Önceki Kapanış
|: 15,9050
|
16,1527
En Düşük
15,9172
10:3717,3468
En Yüksek
|Değişim
|: 1,82%
|| 0,3108
|Açılış
|: 16,8200
|
|Önceki Kapanış
|: 16,7700
|
17,3468
En Düşük
16,8668
10:37960,84
En Yüksek
|Değişim
|: 1,27%
|| 12,05
|Açılış
|: 960,84
|
|Önceki Kapanış
|: 948,79
|
960,98
En Düşük
947,65
BIST En Aktif Hisseler10:37
|KGYO
|4,76
|1.162.468
|% 9,93
|
|LIDFA
|8,08
|15.798.363
|% 9,93
|
|POLHO
|4,47
|60.540.069
|% 9,83
|
|DITAS
|24,80
|3.039.439
|% 7,36
|
|DERHL
|7,22
|18.039.317
|% 6,65
|
|PRKAB
|36,50
|49.772.987
|% -4,80
|
|SELVA
|9,74
|4.092.396
|% -4,51
|
|EMNIS
|23,00
|101.752
|% -4,09
|
|IMASM
|43,06
|7.431.116
|% -3,88
|
|MNDRS
|3,17
|6.679.855
|% -3,35
|
|GARAN
|15,29
|573.413.389
|% 0,79
|
|THYAO
|43,06
|489.644.417
|% 0,23
|
|SISE
|19,76
|380.978.256
|% 2,12
|
|HEKTS
|29,24
|280.616.983
|% 3,54
|
|KRDMD
|14,16
|236.298.282
|% -0,42
|
|SKBNK
|1,27
|77.040.258
|% 0,00
|
|GARAN
|15,29
|573.413.389
|% 0,79
|
|YKBNK
|4,38
|133.041.313
|% -0,45
|
|HALKB
|5,21
|149.353.314
|% 2,96
|
|DOHOL
|3,61
|82.677.565
|% 0,84
|
|10:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,1424
|16,1527
|% 1,43
|
|Euro
|17,3252
|17,3468
|% 1,82
|
|Sterlin
|20,1993
|20,3006
|% 1,10
|
|Frank
|16,6382
|16,7385
|% 1,32
|
|Riyal
|4,2771
|4,2985
|% 1,09
|
|10:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.857
|1.857
|3,45
|
|Altın Gr.
|958
|958
|9,43
|
|Cumhuriyet
|6.279
|6.374
|-10,00
|
|Tam
|6.248
|6.406
|-6,07
|
|Yarım
|3.020
|3.099
|-2,93
|
|Çeyrek
|1.515
|1.549
|-1,47
|
|Gümüş.Ons
|21,82
|21,86
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|11,27
|11,29
|0,12
|
|B. Petrol
|109
|109
|-1,29
|