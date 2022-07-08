***ESCOM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
08.07.2022 10:03
***ESCOM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ESCOM.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1044161
BIST
10:272.428
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 2,33
|Açılış
|: 2.425
|
|Önceki Kapanış
|: 2.426
|
2.429
En Düşük
2.423
10:2717,3130
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0450
|Açılış
|: 17,2600
|
|Önceki Kapanış
|: 17,3180
|
17,3219
En Düşük
17,1768
10:2717,4776
En Yüksek
|Değişim
|: -0,49%
|| -0,0854
|Açılış
|: 17,5700
|
|Önceki Kapanış
|: 17,6200
|
17,6068
En Düşük
17,4576
10:27968,78
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 3,40
|Açılış
|: 968,78
|
|Önceki Kapanış
|: 965,38
|
970,53
En Düşük
961,56
BIST En Aktif Hisseler10:25
|RUBNS
|16,63
|24.391.919
|% 9,99
|
|IZFAS
|2,71
|773.177
|% 9,72
|
|AYES
|21,48
|3.093
|% 7,19
|
|FONET
|14,93
|4.890.184
|% 7,18
|
|BALAT
|12,90
|39.319
|% 6,52
|
|ISGYO
|15,42
|17.991.039
|% -3,38
|
|BASCM
|3,50
|8.691
|% -2,78
|
|IZINV
|17,41
|1.159.956
|% -2,63
|
|YONGA
|21,50
|20.920
|% -2,09
|
|NATEN
|69,60
|17.802.933
|% -1,97
|
|SISE
|21,68
|333.119.639
|% 1,21
|
|THYAO
|49,04
|246.532.561
|% -0,33
|
|SMRTG
|29,08
|212.001.090
|% 5,98
|
|EREGL
|26,20
|126.599.950
|% -0,08
|
|YKBNK
|4,30
|96.241.494
|% -0,46
|
|YKBNK
|4,30
|96.241.494
|% -0,46
|
|EKGYO
|2,83
|47.252.725
|% -0,35
|
|SISE
|21,68
|333.119.639
|% 1,21
|
|IHLAS
|0,52
|7.021.786
|% 4,00
|
|ODAS
|2,83
|25.216.898
|% 0,00
|
|10:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,2986
|17,3165
|% 0,28
|
|Euro
|17,4681
|17,4706
|% -0,53
|
|Sterlin
|20,6699
|20,7736
|% -0,07
|
|Frank
|17,6489
|17,7552
|% 0,05
|
|Riyal
|4,5967
|4,6197
|% 0,31
|
|10:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.740
|1.741
|0,32
|
|Altın Gr.
|969
|970
|4,20
|
|Cumhuriyet
|6.495
|6.593
|-43,00
|
|Tam
|6.502
|6.595
|9,00
|
|Yarım
|3.182
|3.225
|5,00
|
|Çeyrek
|1.594
|1.612
|2,00
|
|Gümüş.Ons
|19,16
|19,19
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|10,68
|10,70
|0,01
|
|B. Petrol
|104
|104
|-0,33
|