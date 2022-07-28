***ESCOM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
28.07.2022 12:25
***ESCOM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ESCOM.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1048475
BIST
13:092.563
En Yüksek
|Değişim
|: 0,75%
|| 18,96
|Açılış
|: 2.567
|
|Önceki Kapanış
|: 2.544
|
2.574
En Düşük
2.561
13:0917,9349
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0558
|Açılış
|: 18,0500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0450
|
17,9379
En Düşük
17,8370
13:0918,2967
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0224
|Açılış
|: 18,3300
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2600
|
18,4043
En Düşük
18,2082
13:091.004,22
En Yüksek
|Değişim
|: 0,70%
|| 6,98
|Açılış
|: 1.004,22
|
|Önceki Kapanış
|: 997,24
|
1.007,79
En Düşük
995,28
BIST En Aktif Hisseler13:07
|PRKAB
|29,04
|170.658.514
|% 10,00
|
|LUKSK
|66,60
|16.276.057
|% 9,99
|
|AYES
|24,92
|712.263
|% 9,97
|
|CMENT
|37,50
|502.238
|% 9,97
|
|DIRIT
|3,68
|163.804
|% 9,85
|
|LIDFA
|9,83
|101.157.467
|% -9,98
|
|MTRKS
|57,80
|15.441.151
|% -7,00
|
|FENER
|51,30
|193.947.454
|% -6,04
|
|KZBGY
|82,50
|55.454.055
|% -5,61
|
|MIPAZ
|7,76
|20.120.722
|% -4,55
|
|THYAO
|50,55
|1.760.197.991
|% 1,71
|
|SISE
|21,58
|1.064.134.204
|% 2,08
|
|EKGYO
|3,25
|716.853.539
|% 0,93
|
|YKBNK
|4,77
|661.763.054
|% -0,83
|
|EREGL
|27,48
|531.683.296
|% 0,96
|
|EKGYO
|3,25
|716.853.539
|% 0,93
|
|YKBNK
|4,77
|661.763.054
|% -0,83
|
|SKBNK
|1,65
|208.590.777
|% 1,85
|
|TSKB
|2,60
|236.773.354
|% -0,76
|
|ODAS
|3,77
|312.227.863
|% 2,17
|
|13:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9320
|17,9367
|% 0,32
|
|Euro
|18,2584
|18,2876
|% 0,07
|
|Sterlin
|21,7025
|21,8114
|% 0,14
|
|Frank
|18,6191
|18,7313
|% 0,32
|
|Riyal
|4,7606
|4,7845
|% 0,30
|
|13:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.741
|1.741
|7,32
|
|Altın Gr.
|1.004
|1.005
|7,37
|
|Cumhuriyet
|6.716
|6.817
|84,00
|
|Tam
|6.743
|6.798
|7,00
|
|Yarım
|3.286
|3.323
|3,00
|
|Çeyrek
|1.648
|1.661
|2,00
|
|Gümüş.Ons
|19,33
|19,36
|0,26
|
|Gümüş Gr.
|11,15
|11,17
|0,18
|
|B. Petrol
|104
|104
|1,87
|