***ESCOM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
12.09.2022 17:07
***ESCOM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ESCOM.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1062376
BIST
17:533.646
En Yüksek
|Değişim
|: 3,55%
|| 124,95
|Açılış
|: 3.558
|
|Önceki Kapanış
|: 3.521
|
3.650
En Düşük
3.544
17:5318,2335
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0012
|Açılış
|: 18,2950
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2980
|
18,2564
En Düşük
18,2080
17:5318,4743
En Yüksek
|Değişim
|: 0,86%
|| 0,1582
|Açılış
|: 18,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3600
|
18,6033
En Düşük
18,3348
17:531.013,53
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 6,42
|Açılış
|: 1.013,53
|
|Önceki Kapanış
|: 1.007,11
|
1.017,00
En Düşük
1.003,07
BIST En Aktif Hisseler17:51
|RODRG
|33,22
|9.745.366
|% 10,00
|
|VKFYO
|6,71
|30.794.514
|% 10,00
|
|BRYAT
|504,90
|140.920.883
|% 10,00
|
|CMENT
|61,70
|1.755.123
|% 9,98
|
|KIMMR
|7,61
|82.156.000
|% 9,97
|
|ASUZU
|294,30
|491.251.936
|% -10,00
|
|SNPAM
|15,66
|1.330.352
|% -10,00
|
|SEKUR
|20,92
|51.951.100
|% -9,59
|
|MEDTR
|23,64
|30.509.482
|% -7,29
|
|BRKO
|2,23
|630.591
|% -7,08
|
|AKBNK
|17,50
|11.624.001.481
|% 9,92
|
|ISCTR
|12,68
|11.280.059.019
|% 1,93
|
|YKBNK
|9,72
|7.521.562.501
|% 6,46
|
|EREGL
|33,42
|7.000.601.796
|% 2,96
|
|THYAO
|74,90
|6.786.207.001
|% 2,04
|
|EKGYO
|5,35
|5.682.931.515
|% 4,70
|
|ISCTR
|12,68
|11.280.059.019
|% 1,93
|
|YKBNK
|9,72
|7.521.562.501
|% 6,46
|
|AKBNK
|17,50
|11.624.001.481
|% 9,92
|
|DOHOL
|5,72
|1.623.020.846
|% 4,76
|
|17:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2152
|18,2338
|% 0,00
|
|Euro
|18,4659
|18,4678
|% 0,83
|
|Sterlin
|21,2765
|21,3832
|% 0,98
|
|Frank
|19,0743
|19,1892
|% 0,83
|
|Riyal
|4,8351
|4,8593
|% -0,07
|
|17:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.730
|1.730
|12,39
|
|Altın Gr.
|1.011
|1.012
|4,46
|
|Cumhuriyet
|6.770
|6.872
|28,00
|
|Tam
|6.800
|6.856
|27,00
|
|Yarım
|3.313
|3.350
|12,00
|
|Çeyrek
|1.662
|1.676
|7,00
|
|Gümüş.Ons
|19,71
|19,73
|0,88
|
|Gümüş Gr.
|11,56
|11,57
|0,50
|
|B. Petrol
|95,00
|95,00
|2,16
|
Seans Raporu
17:51
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Endeks 3, 646 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 3, 55 üstünde . İşlem hacmi 111, 493.00 milyon TL de
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17:56HALKB
Yüzde 9.96 oranında artışla 15.13 lira fiyatla işlem gören hissede 170, 906, 049 adet işlem
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17:55BUCIM
Yüzde 7.21 oranında artışla 4.31 lira fiyatla işlem gören hissede 47, 045, 145 adet işlem