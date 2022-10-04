***ESCOM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
04.10.2022 12:04
***ESCOM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ESCOM.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1066943
BIST
14:083.431
En Yüksek
|Değişim
|: 1,15%
|| 39,15
|Açılış
|: 3.436
|
|Önceki Kapanış
|: 3.392
|
3.481
En Düşük
3.400
14:0818,5835
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0334
|Açılış
|: 18,5600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5830
|
18,6115
En Düşük
18,4824
14:0818,3897
En Yüksek
|Değişim
|: 0,89%
|| 0,1627
|Açılış
|: 18,3400
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2100
|
18,4248
En Düşük
18,1735
14:081.017,76
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 3,89
|Açılış
|: 1.017,76
|
|Önceki Kapanış
|: 1.013,87
|
1.022,88
En Düşük
1.008,20
BIST En Aktif Hisseler14:08
|SEKFK
|8,37
|38.767.776
|% 9,99
|
|KUYAS
|9,61
|39.702.917
|% 9,83
|
|POLHO
|7,75
|197.187.546
|% 9,77
|
|SASA
|78,15
|3.209.415.625
|% 9,61
|
|AKSA
|65,60
|484.327.400
|% 9,33
|
|KIMMR
|10,95
|34.033
|% -9,95
|
|EKIZ
|13,59
|2.001.172
|% -9,64
|
|COSMO
|54,00
|1.284.799
|% -7,77
|
|BRMEN
|2,74
|115.335
|% -5,52
|
|ISBTR
|43.501,00
|43.501
|% -5,43
|
|THYAO
|79,45
|4.978.261.890
|% 2,32
|
|SASA
|78,15
|3.209.415.625
|% 9,61
|
|AKBNK
|12,52
|2.417.038.356
|% 0,89
|
|VAKBN
|7,77
|2.240.736.261
|% 1,97
|
|YKBNK
|7,89
|2.089.875.627
|% 1,54
|
|EKGYO
|4,21
|1.256.075.082
|% -0,71
|
|VAKBN
|7,77
|2.240.736.261
|% 1,97
|
|YKBNK
|7,89
|2.089.875.627
|% 1,54
|
|HALKB
|8,09
|1.803.911.300
|% 5,48
|
|TSKB
|2,64
|573.528.400
|% -0,38
|
|14:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5746
|18,5835
|% 0,18
|
|Euro
|18,3775
|18,3897
|% 0,89
|
|Sterlin
|21,0199
|21,1253
|% 0,39
|
|Frank
|18,7382
|18,8511
|% 0,65
|
|Riyal
|4,9275
|4,9522
|% 0,15
|
|14:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.704
|1.704
|4,12
|
|Altın Gr.
|1.021
|1.021
|7,17
|
|Cumhuriyet
|6.792
|6.895
|109,00
|
|Tam
|6.822
|6.884
|11,00
|
|Yarım
|3.324
|3.363
|6,00
|
|Çeyrek
|1.665
|1.682
|3,00
|
|Gümüş.Ons
|20,85
|20,87
|0,15
|
|Gümüş Gr.
|12,47
|12,48
|0,11
|
|B. Petrol
|89,54
|89,54
|0,68
|