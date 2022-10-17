***ESCOM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
17.10.2022 15:15
***ESCOM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ESCOM.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1072485
BIST
16:383.845
En Yüksek
|Değişim
|: 6,02%
|| 218,49
|Açılış
|: 3.641
|
|Önceki Kapanış
|: 3.627
|
3.846
En Düşük
3.641
16:3818,5804
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0127
|Açılış
|: 18,6700
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6700
|
18,6187
En Düşük
18,5275
16:3818,1946
En Yüksek
|Değişim
|: 0,72%
|| 0,1300
|Açılış
|: 18,2600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1400
|
18,2127
En Düşük
18,0503
16:38995,70
En Yüksek
|Değişim
|: 1,40%
|| 13,73
|Açılış
|: 995,44
|
|Önceki Kapanış
|: 981,97
|
997,12
En Düşük
979,33
BIST En Aktif Hisseler16:38
|PENTA
|484,00
|7.315.176
|% 10,00
|
|AKBNK
|14,85
|1.475.747.375
|% 10,00
|
|ERCB
|52,60
|86.504.131
|% 10,00
|
|MZHLD
|92,45
|83.132.774
|% 9,99
|
|COSMO
|73,25
|3.540.279
|% 9,98
|
|ATSYH
|107,90
|4.237.706
|% -9,86
|
|EKIZ
|13,60
|829.878
|% -7,17
|
|MEGAP
|4,71
|53.118.158
|% -5,99
|
|MEGAP
|4,71
|53.118.158
|% -5,99
|
|DOKTA
|37,32
|29.450.458
|% -4,55
|
|THYAO
|98,45
|7.619.154.460
|% 9,39
|
|PETKM
|14,37
|4.207.893.126
|% -1,51
|
|EKGYO
|4,46
|3.562.528.601
|% 5,69
|
|ASELS
|32,74
|3.359.609.185
|% 5,14
|
|SISE
|31,22
|3.190.949.362
|% 6,70
|
|EKGYO
|4,46
|3.562.528.601
|% 5,69
|
|ISCTR
|9,39
|2.852.654.076
|% 9,95
|
|YKBNK
|9,71
|2.871.596.543
|% 9,97
|
|SKBNK
|1,88
|552.820.657
|% 9,30
|
|PETKM
|14,37
|4.207.893.126
|% -1,51
|
|16:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5751
|18,5804
|% 0,07
|
|Euro
|18,1829
|18,1946
|% 0,72
|
|Sterlin
|21,0284
|21,1338
|% 1,61
|
|Frank
|18,5725
|18,6844
|% 0,99
|
|Riyal
|4,9285
|4,9533
|% 0,03
|
|16:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.664
|1.665
|20,21
|
|Altın Gr.
|995
|995
|13,28
|
|Cumhuriyet
|6.680
|6.781
|64,00
|
|Tam
|6.713
|6.770
|-20,00
|
|Yarım
|3.271
|3.309
|-11,00
|
|Çeyrek
|1.638
|1.655
|-4,00
|
|Gümüş.Ons
|18,83
|18,86
|0,57
|
|Gümüş Gr.
|11,23
|11,25
|0,33
|
|B. Petrol
|92,52
|92,52
|0,89
|
Seans Raporu
16:38
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16:52PNLSN
Yüzde 9.44 oranında artışla 18.44 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 295, 953 adet işlem
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