***ESCOM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
21.11.2022 10:00
***ESCOM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ESCOM.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1081278
BIST
10:254.533
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 6,63
|Açılış
|: 4.503
|
|Önceki Kapanış
|: 4.527
|
4.534
En Düşük
4.500
10:2518,6220
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0124
|Açılış
|: 18,7200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7200
|
18,6662
En Düşük
18,5760
10:2519,1346
En Yüksek
|Değişim
|: -0,52%
|| -0,1004
|Açılış
|: 19,3100
|
|Önceki Kapanış
|: 19,3900
|
19,2749
En Düşük
19,0937
10:251.044,79
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -1,62
|Açılış
|: 1.044,73
|
|Önceki Kapanış
|: 1.046,41
|
1.051,01
En Düşük
1.043,22
BIST En Aktif Hisseler10:25
|SEYKM
|9,57
|19.728.639
|% 10,00
|
|MZHLD
|169,40
|1.468.867
|% 10,00
|
|BRKSN
|18,06
|2.506.207
|% 9,99
|
|ALFAS
|85,55
|13.414.240
|% 9,96
|
|EUREN
|70,15
|40.204.406
|% 9,95
|
|SASA
|135,90
|120.865.927
|% -10,00
|
|SILVR
|19,26
|2.075.438
|% -10,00
|
|HEKTS
|37,40
|83.742.078
|% -9,97
|
|PRDGS
|10,32
|11.449.256
|% -9,95
|
|MEGAP
|6,11
|8.556.642
|% -8,67
|
|KONTR
|179,90
|1.315.623.566
|% 2,98
|
|THYAO
|107,40
|758.933.538
|% 0,75
|
|PETKM
|15,25
|523.368.553
|% 1,67
|
|EREGL
|37,08
|403.354.873
|% 0,49
|
|YKBNK
|11,12
|389.829.328
|% 1,55
|
|EKGYO
|5,54
|328.682.843
|% 0,91
|
|ALBRK
|3,40
|210.975.309
|% -1,45
|
|SKBNK
|2,49
|106.723.225
|% 2,47
|
|ADESE
|1,38
|51.413.663
|% 2,99
|
|YKBNK
|11,12
|389.829.328
|% 1,55
|
|10:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6185
|18,6220
|% 0,07
|
|Euro
|19,1248
|19,1346
|% -0,52
|
|Sterlin
|21,9505
|22,0606
|% -0,44
|
|Frank
|19,3762
|19,4929
|% -0,29
|
|Riyal
|4,9395
|4,9643
|% 0,06
|
|10:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.745
|1.745
|-3,86
|
|Altın Gr.
|1.045
|1.046
|-0,85
|
|Cumhuriyet
|6.987
|7.106
|-52,00
|
|Tam
|6.971
|7.094
|-37,00
|
|Yarım
|3.385
|3.468
|-18,00
|
|Çeyrek
|1.693
|1.734
|-9,00
|
|Gümüş.Ons
|20,80
|20,84
|-0,08
|
|Gümüş Gr.
|12,47
|12,49
|-0,03
|
|B. Petrol
|86,91
|86,91
|-0,71
|
Seans Raporu
10:25
daha fazla
-
10:40XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -12, 21 kaybederek (% -0.25 ) 4, 906
-
10:40
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse KONTR, THYAO, TRKCM
-
10:40XU100
Endeks 4, 532 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 12 üstünde . İşlem hacmi 10, 982.00 milyon TL de
-
10:40ARCLK
Yüzde 4.26 oranında artışla 86.95 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 534, 824 adet işlem
-
10:39IHLGM
Yüzde 5.41 oranında artışla 1.17 lira fiyatla işlem gören hissede 13, 839, 947 adet işlem