***ESCOM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
15.12.2022 16:47
***ESCOM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ESCOM.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1087569
BIST
16:415.130
En Yüksek
|Değişim
|: 1,26%
|| 63,91
|Açılış
|: 5.174
|
|Önceki Kapanış
|: 5.067
|
5.248
En Düşük
5.050
16:4118,6572
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0351
|Açılış
|: 18,7430
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6950
|
18,6619
En Düşük
18,6022
16:4119,8757
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -0,0237
|Açılış
|: 19,9550
|
|Önceki Kapanış
|: 19,8800
|
19,9336
En Düşük
19,7813
16:411.065,86
En Yüksek
|Değişim
|: -1,48%
|| -15,98
|Açılış
|: 1.065,86
|
|Önceki Kapanış
|: 1.081,85
|
1.084,11
En Düşük
1.063,68
BIST En Aktif Hisseler16:39
|EPLAS
|28,82
|38.578.248
|% 10,00
|
|ULAS
|11,22
|5.612.308
|% 10,00
|
|UZERB
|196,90
|1.314.111
|% 10,00
|
|ISATR
|358.380,00
|358.380
|% 10,00
|
|OZSUB
|26,42
|148.353.146
|% 9,99
|
|RALYH
|43,70
|479.938.868
|% -9,97
|
|KUYAS
|25,20
|267.838.264
|% -9,94
|
|MZHLD
|12,23
|425.528.345
|% -9,41
|
|ZEDUR
|43,90
|1.062.779
|% -8,16
|
|SNPAM
|18,40
|631.102
|% -7,07
|
|THYAO
|139,30
|6.907.657.720
|% 1,68
|
|ASELS
|57,65
|6.449.682.614
|% 2,22
|
|ENKAI
|25,62
|5.033.530.646
|% 9,96
|
|AKBNK
|18,11
|4.711.976.100
|% 4,74
|
|ISCTR
|11,95
|4.649.267.038
|% 6,98
|
|SKBNK
|2,86
|1.697.943.321
|% 5,15
|
|EKGYO
|7,79
|4.368.585.685
|% -2,01
|
|ISCTR
|11,95
|4.649.267.038
|% 6,98
|
|VAKBN
|11,06
|3.130.978.113
|% 4,24
|
|YKBNK
|11,61
|3.262.955.229
|% 4,41
|
|16:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6483
|18,6566
|% 0,19
|
|Euro
|19,8650
|19,8717
|% -0,14
|
|Sterlin
|22,8722
|22,9869
|% -0,88
|
|Frank
|20,0273
|20,1480
|% -0,30
|
|Riyal
|4,9441
|4,9689
|% 0,11
|
|16:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.778
|1.778
|-29,03
|
|Altın Gr.
|1.065
|1.066
|-16,18
|
|Cumhuriyet
|7.167
|7.275
|-82,00
|
|Tam
|7.199
|7.248
|-80,00
|
|Yarım
|3.486
|3.544
|-39,00
|
|Çeyrek
|1.748
|1.771
|-20,00
|
|Gümüş.Ons
|23,16
|23,18
|-0,72
|
|Gümüş Gr.
|13,88
|13,91
|-0,42
|
|B. Petrol
|82,64
|82,64
|-0,06
|
Seans Raporu
16:39
daha fazla
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16:54XU100
Endeks 5, 150 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 66 üstünde . İşlem hacmi 100, 350.00 milyon TL de
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16:54PEGYO
Yüzde 9.73 oranında artışla 4.51 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 396, 443 adet işlem
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16:52PRKME
Yüzde 7.54 oranında artışla 27.96 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 350, 432 adet işlem
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16:50GSDDE
Yüzde 6.57 oranında artışla 9.25 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 425, 177 adet işlem
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16:49
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler EKGYO, PGSUS, SISE