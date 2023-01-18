***ESCOM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
18.01.2023 13:25
***ESCOM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ESCOM.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1102937
BIST
13:375.358
En Yüksek
|Değişim
|: 0,80%
|| 42,61
|Açılış
|: 5.337
|
|Önceki Kapanış
|: 5.315
|
5.424
En Düşük
5.311
13:3718,7974
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0299
|Açılış
|: 19,0650
|
|Önceki Kapanış
|: 19,0480
|
18,8085
En Düşük
18,6816
13:3720,4124
En Yüksek
|Değişim
|: 0,75%
|| 0,1516
|Açılış
|: 20,6900
|
|Önceki Kapanış
|: 20,6500
|
20,4404
En Düşük
20,1554
13:371.156,17
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 4,03
|Açılış
|: 1.156,17
|
|Önceki Kapanış
|: 1.152,15
|
1.157,86
En Düşük
1.145,19
BIST En Aktif Hisseler13:35
|DURDO
|48,64
|21.832.190
|% 10,00
|
|ONCSM
|49,76
|1.385.318
|% 9,99
|
|FLAP
|14,54
|27.867.884
|% 9,98
|
|BEYAZ
|22,50
|20.767.841
|% 9,97
|
|SDTTR
|91,10
|27.426.657
|% 9,96
|
|OTTO
|90,90
|35.996
|% -7,24
|
|BALAT
|21,70
|771.669
|% -7,11
|
|UMPAS
|4,93
|393.429
|% -4,64
|
|KENT
|205,10
|431.386
|% -3,44
|
|PEKGY
|3,36
|19.603.821
|% -2,89
|
|THYAO
|148,40
|8.848.998.809
|% 0,68
|
|ASELS
|63,50
|6.146.829.074
|% 7,81
|
|EREGL
|40,92
|5.702.114.484
|% 0,05
|
|KOZAL
|576,10
|3.538.386.514
|% 3,58
|
|KRDMD
|19,35
|2.737.355.343
|% -1,28
|
|EKGYO
|8,49
|2.354.084.294
|% -1,16
|
|YKBNK
|9,84
|1.758.011.221
|% 0,51
|
|PETKM
|18,41
|2.700.474.644
|% -0,05
|
|SKBNK
|2,88
|404.579.725
|% 2,13
|
|KRDMD
|19,35
|2.737.355.343
|% -1,28
|
|13:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7919
|18,7999
|% 0,17
|
|Euro
|20,4035
|20,4120
|% 0,75
|
|Sterlin
|23,1333
|23,2493
|% 0,65
|
|Frank
|20,4909
|20,6143
|% 1,06
|
|Riyal
|4,9888
|5,0138
|% 0,12
|
|13:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.914
|1.914
|4,75
|
|Altın Gr.
|1.156
|1.156
|3,67
|
|Cumhuriyet
|7.814
|7.932
|7,00
|
|Tam
|7.852
|7.905
|21,00
|
|Yarım
|3.826
|3.868
|10,00
|
|Çeyrek
|1.919
|1.934
|5,00
|
|Gümüş.Ons
|24,20
|24,23
|0,29
|
|Gümüş Gr.
|14,59
|14,61
|0,16
|
|B. Petrol
|87,08
|87,08
|1,16
|