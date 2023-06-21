***ESCOM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
21.06.2023 10:19
***ESCOM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ESCOM.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1160698
BIST
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13:335.281
En Düşük
|Değişim
|: 0,57%
|| 29,71
|Açılış
|: 5.281
|
|Önceki Kapanış
|: 5.252
|
5.272
En Yüksek
5.329
13:3323,5717
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0116
|Açılış
|: 23,3300
|
|Önceki Kapanış
|: 23,2700
|
23,6359
En Düşük
23,5198
13:3325,7380
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0137
|Açılış
|: 25,4800
|
|Önceki Kapanış
|: 25,4000
|
25,8003
En Düşük
25,4332
13:331.465,42
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -1,35
|Açılış
|: 1.465,42
|
|Önceki Kapanış
|: 1.466,78
|
1.472,62
En Düşük
1.463,12
BIST En Aktif Hisseler13:31
|DGGYO
|24,86
|15.342.957
|% 10,00
|
|AVHOL
|88,55
|108.119.103
|% 10,00
|
|BIGCH
|22,46
|58.509.617
|% 9,99
|
|MACKO
|83,15
|78.601.367
|% 9,99
|
|VKFYO
|20,60
|43.241.571
|% 9,98
|
|ATSYH
|63,90
|575.164
|% -10,00
|
|BMSTL
|54,30
|37.310.236
|% -9,95
|
|IHAAS
|103,90
|21.954.514
|% -7,73
|
|EMNIS
|51,00
|5.224.645
|% -7,52
|
|KAPLM
|91,50
|56.729.844
|% -5,72
|
|THYAO
|172,30
|3.531.123.924
|% 0,53
|
|YKBNK
|12,55
|1.558.599.007
|% 0,88
|
|AKBNK
|19,20
|1.531.683.744
|% 0,84
|
|KCHOL
|96,70
|1.320.833.712
|% 0,73
|
|ASELS
|49,54
|1.241.061.559
|% 2,19
|
|YKBNK
|12,55
|1.558.599.007
|% 0,88
|
|ISCTR
|13,36
|1.078.784.739
|% 0,75
|
|AKBNK
|19,20
|1.531.683.744
|% 0,84
|
|EKGYO
|6,70
|422.547.901
|% 0,75
|
|KOZAL
|20,72
|1.142.438.380
|% 1,77
|
|13:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|23,5686
|23,5736
|% 0,06
|
|Euro
|25,7293
|25,7363
|% 0,05
|
|Sterlin
|29,8642
|30,0140
|% -0,38
|
|Frank
|26,1575
|26,3151
|% 0,07
|
|Riyal
|6,2651
|6,2965
|% 0,05
|
|13:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.934
|1.934
|-2,04
|
|Altın Gr.
|1.466
|1.466
|-0,58
|
|Cumhuriyet
|9.647
|9.793
|23,00
|
|Tam
|9.592
|9.836
|16,84
|
|Yarım
|4.666
|4.777
|-22,00
|
|Çeyrek
|2.337
|2.389
|-10,00
|
|Gümüş.Ons
|23,08
|23,10
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|17,48
|17,50
|-0,05
|
|B. Petrol
|75,95
|75,95
|0,05
|