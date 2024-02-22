***ESCOM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
22.02.2024 14:34
***ESCOM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ESCOM.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1251295
BIST
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15:229.303
En Düşük
|Değişim
|: -0,10%
|| -9,30
|Açılış
|: 9.360
|
|Önceki Kapanış
|: 9.312
|
9.293
En Yüksek
9.406
15:2230,9940
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,0105
|Açılış
|: 31,1800
|
|Önceki Kapanış
|: 31,2300
|
31,0826
En Düşük
30,8869
15:2233,7273
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 0,1550
|Açılış
|: 33,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 33,6000
|
33,9039
En Düşük
33,5115
15:222.021,27
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 3,10
|Açılış
|: 2.021,77
|
|Önceki Kapanış
|: 2.018,17
|
2.030,51
En Düşük
2.014,22
BIST En Aktif Hisseler15:22
|FONET
|22,66
|162.156.221
|% 10,00
|
|MNDTR
|7,59
|93.269.844
|% 10,00
|
|ACSEL
|165,00
|112.640.847
|% 10,00
|
|SNKRN
|38,72
|5.260.499
|% 10,00
|
|YONGA
|77,00
|3.835.286
|% 10,00
|
|AYCES
|1.234,00
|55.768.812
|% -9,99
|
|EUKYO
|23,32
|42.333.172
|% -9,96
|
|BAYRK
|42,44
|219.976.588
|% -7,38
|
|EUYO
|13,89
|17.904.206
|% -5,77
|
|KERVN
|1,45
|7.361.177
|% -5,23
|
|THYAO
|283,25
|9.045.920.173
|% 1,43
|
|EREGL
|48,02
|4.881.944.082
|% -1,27
|
|KONTR
|302,00
|4.329.149.746
|% 3,51
|
|REEDR
|55,85
|4.311.663.775
|% 8,03
|
|MIATK
|72,60
|4.298.035.850
|% 0,07
|
|ZOREN
|6,02
|1.193.131.500
|% 0,00
|
|EKGYO
|11,06
|1.739.411.010
|% 1,19
|
|ISCTR
|28,30
|4.151.895.086
|% -1,19
|
|YKBNK
|23,80
|3.124.608.639
|% -2,38
|
|PETKM
|25,22
|2.900.396.126
|% -0,32
|
|15:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|30,9898
|30,9940
|% -0,03
|
|Euro
|33,7156
|33,7273
|% 0,46
|
|Sterlin
|39,1592
|39,3556
|% 0,28
|
|Frank
|35,1526
|35,3644
|% 0,14
|
|Riyal
|8,2386
|8,2799
|% -0,05
|
|15:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|23,05
|23,08
|% 0,66
|
|Platin
|898,06
|898,90
|% 0,66
|
|Paladyum
|964,11
|967,84
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|82,83
|82,83
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.028,46
|2.028,63
|% 0,66
|
Seans Raporu
15:22
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15:37AVHOL
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15:34
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15:34XU100
Endeks 9, 313 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 01 üstünde . İşlem hacmi 94, 596.00 milyon TL de