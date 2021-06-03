***ESCOM*** ESCORT TEKNOLOJİ YATIRIM A.Ş.( Esas Sözleşme
03.06.2021 13:59
***ESCOM*** ESCORT TEKNOLOJİ YATIRIM A.Ş.( Esas Sözleşme )
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Türkçe
Esas Sözleşme
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
.
Açıklamalar
Şirketimiz Ana Sözleşmesinin 6.maddesinin Tadili Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 8 Nisan 2021 tarihinde ve T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü tarafından 18 Mayıs 2021 tarihinde onaylanmıştır.
İlgili değişikliğin 20 Mayıs 2021 tarihli Genel Kurul toplantısında da onaylanması sonrasında, Genel Kurul kararı İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 31 Mayıs 2021 tarihinde tescil edilmiştir.
Bildirim İçeriği
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Madde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No
6 31/05/2021 31/05/2021 277
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/939835
BIST
16:181.418
En Yüksek
|Değişim
|: -0,89%
|| -12,72
|Açılış
|: 1.435
|
|Önceki Kapanış
|: 1.431
|
1.441
En Düşük
1.413
16:188,6975
En Yüksek
|Değişim
|: 1,22%
|| 0,1048
|Açılış
|: 8,6900
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5950
|
8,7161
En Düşük
8,5886
16:1810,5886
En Yüksek
|Değişim
|: 0,86%
|| 0,0906
|Açılış
|: 10,5600
|
|Önceki Kapanış
|: 10,4800
|
10,6128
En Düşük
10,4950
16:18525,41
En Yüksek
|Değişim
|: -0,35%
|| -1,84
|Açılış
|: 525,41
|
|Önceki Kapanış
|: 527,25
|
528,45
En Düşük
524,54
BIST En Aktif Hisseler16:18
|VAKKO
|14,30
|83.631.774
|% 10,00
|
|EPLAS
|30,36
|11.847.105
|% 10,00
|
|KATMR
|3,63
|105.199.808
|% 10,00
|
|MZHLD
|42,42
|4.319.693
|% 9,95
|
|PENGD
|3,45
|8.979.405
|% 9,87
|
|BALAT
|6,12
|360.469
|% -10,00
|
|ISKUR
|320.760,00
|320.760
|% -10,00
|
|KARSN
|4,21
|359.552.484
|% -9,85
|
|DENGE
|4,66
|492.785
|% -6,80
|
|SRVGY
|85,65
|12.202.793
|% -5,72
|
|THYAO
|13,90
|2.119.146.475
|% 1,83
|
|GARAN
|7,98
|1.061.738.752
|% -0,99
|
|KRDMD
|7,61
|907.261.088
|% -2,56
|
|YKBNK
|2,18
|575.285.632
|% -1,36
|
|PETKM
|6,25
|558.124.327
|% -2,04
|
|YKBNK
|2,18
|575.285.632
|% -1,36
|
|THYAO
|13,90
|2.119.146.475
|% 1,83
|
|GARAN
|7,98
|1.061.738.752
|% -0,99
|
|EKGYO
|1,94
|235.696.024
|% 0,52
|
|IHLGM
|1,15
|135.226.995
|% 7,48
|
|16:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6959
|8,6975
|% 1,22
|
|Euro
|10,5807
|10,5886
|% 0,86
|
|Sterlin
|12,2654
|12,3269
|% 1,03
|
|Frank
|9,6060
|9,6639
|% 0,79
|
|Riyal
|2,3127
|2,3243
|% 1,24
|
|16:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.877
|1.877
|-30,95
|
|Altın Gr.
|526
|526
|-1,33
|
|Cumhuriyet
|3.478
|3.531
|-4,00
|
|Tam
|3.464
|3.553
|-4,06
|
|Yarım
|1.674
|1.719
|-1,96
|
|Çeyrek
|840
|859
|-0,98
|
|Gümüş.Ons
|27,42
|27,45
|-0,73
|
|Gümüş Gr.
|7,66
|7,67
|-0,12
|
|B. Petrol
|71,42
|71,42
|0,07
|
Seans Raporu
16:18
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-
16:32CANTE
Yüzde -5.31 oranında düşüşle 8.03 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 724, 502 adet işlem
-
16:31XU100
Endeks 1, 417 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 96 altında . İşlem hacmi 13, 950.00 milyon TL de
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16:30IZFAS
Yüzde -4.63 oranında düşüşle 6.38 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 065, 081 adet işlem
-
16:28IZFAS
Yüzde -4.33 oranında düşüşle 6.40 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 054, 801 adet işlem
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16:26
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler SASA, KRDMD, SAHOL