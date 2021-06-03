***ESCOM*** ESCORT TEKNOLOJİ YATIRIM A.Ş.( Esas Sözleşme









***ESCOM*** ESCORT TEKNOLOJİ YATIRIM A.Ş.( Esas Sözleşme )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeEsas SözleşmeYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamalarŞirketimiz Ana Sözleşmesinin 6.maddesinin Tadili Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 8 Nisan 2021 tarihinde ve T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü tarafından 18 Mayıs 2021 tarihinde onaylanmıştır.İlgili değişikliğin 20 Mayıs 2021 tarihli Genel Kurul toplantısında da onaylanması sonrasında, Genel Kurul kararı İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 31 Mayıs 2021 tarihinde tescil edilmiştir.Bildirim İçeriğiEsas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin KronolojiEsas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin KronolojiMadde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No6 31/05/2021 31/05/2021 277http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/939835BIST