***ESCOM*** ESCORT TEKNOLOJİ YATIRIM A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi









***ESCOM*** ESCORT TEKNOLOJİ YATIRIM A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFinansal Duran Varlık EdinimiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi27.01.2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiEdinime İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi06/08/2021Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?Hayır (No)Edinilen Finansal Duran Varlığın UnvanıROBOTİSTAN ELEKTRONİK TİCARET ANONİM ŞİRKETİEdinilen Finansal Duran Varlığın Faaliyet KonusuMakina ve Ekipman ÜretimiEdinilen Finansal Duran Varlığın Sermayesi7.684.211 tl.Edinim YöntemiSatın Alma (Purchase)İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih06.08.2021Edinme KoşullarıVadeli (Timed)Vadeli ise Koşulları3 ay da eşit tahsitler halinde ödenecek.Edinilen Payların Nominal Tutarı384.212 tl.Beher Payın Alış Fiyatı0,3944 usdToplam Tutar151.570 usdEdinilen Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)5%Edinim Sonrasında Sahip Olunan Payların Finansal Duran Varlık Sermayesine Oranı (%)10%Edinimden Sonra Finansal Varlıkta Sahip Olunan Oy Haklarının Oranı (%)10%Edinilen Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)0,45%İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)2790%Ortaklığın Faaliyetlerine EtkisiOlumlu olması beklenmektedir.Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğünün Doğup DoğmadığıHayır (No)Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğü Doğuyorsa Muafiyet Başvurusu Yapılıp YapılmayacağıHayır (No)Satan/Devreden Kişinin Adı/ÜnvanıMehmet İsmet Ergin ile Ahmet Sait BorlakKarşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?Hayır (No)Ortaklığın Satan/Devreden Tarafla İlişkinin NiteliğiVarsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi06/08/2021Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme YöntemiPazarlık YöntemiDeğerleme Raporu Düzenlendi mi?Düirketimizin 06.08.2021 tarihinde yapılan yönetim kurulu toplantısında, halen %5 pay sahibi olduğumuz ROBOTİSTAN ELEKTRONİK TİCARET A.Ş'nin mevcut ortaklarından 151.570 USD bedelle ilave %5 hisse alınarak pay oranımızın %10'a çıkartılmasına karar verilmiştir. 2010 yılından bu yana e-ticaret alanında STEM, Maker, 3D, Elektronik, Robotik ve Kendin Yap ürünlerini pazara sunan Robotistan, 5000'den fazla ileri teknoloji ürününü video eğitimler, eğitici içerikler ve örnek projeler ile kullanıcılara sunuyor. 2010 yılında 5 üniversite arkadaşı genç girişimci tarafından kurulan Robotistan, son 5 yıldır da Türkiye'nin En Hızlı Büyüyen İlk 50 Teknoloji Şirket (Deloitte FAST50)'i arasında yer alıyor. Robotistan 2021 yılında faaliyetlerini ABD ve Avrupa pazarlarına genişletiyor. Kamuoyunun bilgisine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/955622BIST