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***ESCOM*** ESCORT TEKNOLOJİ YATIRIM A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi

06.08.2021 18:52



***ESCOM*** ESCORT TEKNOLOJİ YATIRIM A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi )

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Türkçe
Finansal Duran Varlık Edinimi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
27.01.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Edinime İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
06/08/2021
Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?
Hayır (No)
Edinilen Finansal Duran Varlığın Unvanı
ROBOTİSTAN ELEKTRONİK TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
Edinilen Finansal Duran Varlığın Faaliyet Konusu
Makina ve Ekipman Üretimi
Edinilen Finansal Duran Varlığın Sermayesi
7.684.211 tl.
Edinim Yöntemi
Satın Alma (Purchase)
İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih
06.08.2021
Edinme Koşulları
Vadeli (Timed)
Vadeli ise Koşulları
3 ay da eşit tahsitler halinde ödenecek.
Edinilen Payların Nominal Tutarı
384.212 tl.
Beher Payın Alış Fiyatı
0,3944 usd
Toplam Tutar
151.570 usd
Edinilen Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)
5%
Edinim Sonrasında Sahip Olunan Payların Finansal Duran Varlık Sermayesine Oranı (%)
10%
Edinimden Sonra Finansal Varlıkta Sahip Olunan Oy Haklarının Oranı (%)
10%
Edinilen Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)
0,45%
İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)
2790%
Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi
Olumlu olması beklenmektedir.
Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğünün Doğup Doğmadığı
Hayır (No)
Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğü Doğuyorsa Muafiyet Başvurusu Yapılıp Yapılmayacağı
Hayır (No)
Satan/Devreden Kişinin Adı/Ünvanı
Mehmet İsmet Ergin ile Ahmet Sait Borlak
Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?
Hayır (No)
Ortaklığın Satan/Devreden Tarafla İlişkinin Niteliği
.
Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi
06/08/2021
Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi
Pazarlık Yöntemi
Değerleme Raporu Düzenlendi mi?
Düirketimizin 06.08.2021 tarihinde yapılan yönetim kurulu toplantısında, halen %5 pay sahibi olduğumuz ROBOTİSTAN ELEKTRONİK TİCARET A.Ş'nin mevcut ortaklarından 151.570 USD bedelle ilave %5 hisse alınarak pay oranımızın %10'a çıkartılmasına karar verilmiştir.  2010 yılından bu yana e-ticaret alanında STEM, Maker, 3D, Elektronik, Robotik ve Kendin Yap ürünlerini pazara sunan Robotistan, 5000'den fazla ileri teknoloji ürününü video eğitimler, eğitici içerikler ve örnek projeler ile kullanıcılara sunuyor. 2010 yılında 5 üniversite arkadaşı genç girişimci tarafından kurulan Robotistan, son 5 yıldır da Türkiye'nin En Hızlı Büyüyen İlk 50 Teknoloji Şirket (Deloitte FAST50)'i arasında yer alıyor. Robotistan 2021 yılında faaliyetlerini ABD ve Avrupa pazarlarına genişletiyor.  Kamuoyunun bilgisine sunarız.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/955622


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