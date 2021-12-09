***ESCOM*** ESCORT TEKNOLOJİ YATIRIM A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi









***ESCOM*** ESCORT TEKNOLOJİ YATIRIM A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFinansal Duran Varlık EdinimiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi06.04.2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiEdinime İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi07/12/2021Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?varEdinilen Finansal Duran Varlığın UnvanıVirgül Dijital Yayıncılık ve Prodüksiyon Anonim ŞirketiEdinilen Finansal Duran Varlığın Faaliyet KonusuBasım,YayıncılıkEdinilen Finansal Duran Varlığın Sermayesi984.616 tl.Edinim YöntemiSatın Alma (Purchase)İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih09.12.2021Edinme KoşullarıPeşin (Cash)Vadeli ise KoşullarıEdinilen Payların Nominal Tutarı61.538,5 tl.Beher Payın Alış Fiyatı40.000 tl.Toplam Tutar250.000 tl.Edinilen Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)6,25Edinim Sonrasında Sahip Olunan Payların Finansal Duran Varlık Sermayesine Oranı (%)18,75Edinimden Sonra Finansal Varlıkta Sahip Olunan Oy Haklarının Oranı (%)18,75Edinilen Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)0,76İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)217,7Ortaklığın Faaliyetlerine EtkisiOlumlu olması bekleniyor.Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğünün Doğup DoğmadığıHayır (No)Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğü Doğuyorsa Muafiyet Başvurusu Yapılıp YapılmayacağıHayır (No)Satan/Devreden Kişinin Adı/ÜnvanıVirgül Dijital Yayıncılık ve Prodüksiyon Anonim ŞirketiKarşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?Hayır (No)Ortaklığın Satan/Devreden Tarafla İlişkinin NiteliğiVarsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi06/04/2021Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme YöntemiPazarlık usulü.Değerleme Raporu Düzenlendi mi?Düzenlenmedi (Not Prepared)Değerleme Raporu Düzenlenmediyse NedeniYatırım bedeli pazarlık usulü ile belirlenmiştir.Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve NumarasıDeğerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun UnvanıDeğerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutarİşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse GerekçesiAçıklamalarE-kitap ve sesli kitapların dijital bir platform içerisinde satılması ve pazarlanması işiyle iştigal eden Virgül Dijital Yayıncılık ve Prodüksiyon Anonim Şirketi'ne ((https://boodio.app) %12,5 iştirak etmiş ve 06 Nisan 2021 tarihli KAP açıklamasıyla duyurmuştuk.Virgül Dijital Yayıncılık ve Prodüksiyon Anonim Şirketi, Digital platform hedefini gerçekleştirmiş olup bu defa yayıncılık sektöründeki içerik sağlayıcı, okur ve dijital varlık yatırımcılarını bir araya getirecek ‘Boodio Blokzincir Publishers Network' kurmak üzere çalışmalara başlamıştır.İştirakimiz faaliyetlerindeki hızlı büyüme nedeniyle, iştirak sözleşmemizde yer alan ilave alım opsiyonumuzun kullanılmasına, Virgül Dijital Yayıncılık ve Prodüksiyon Anonim Şirketi'ndeki payımızın %18,75'e çıkartılmasına 07.12.2021 tarihli yönetim kurulu toplantımızda karar verilmiştir.Bu devam yatırımıyla Virgül Dijital Yayıncılık ve Prodüksiyon A.Ş'nin yayıncılık sektörünün geleceğini merkeziyetsiz, şeffaf bir hak yönetim sistemi üzerine taşıyacağına inanıyoruz.Kamuoyunun bilgisine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/982496BIST