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***ESCOM*** ESCORT TEKNOLOJİ YATIRIM A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi

09.12.2021 18:27
***ESCOM*** ESCORT TEKNOLOJİ YATIRIM A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi


***ESCOM*** ESCORT TEKNOLOJİ YATIRIM A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi )

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Türkçe
Finansal Duran Varlık Edinimi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
06.04.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Edinime İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
07/12/2021
Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?
var
Edinilen Finansal Duran Varlığın Unvanı
Virgül Dijital Yayıncılık ve Prodüksiyon Anonim Şirketi
Edinilen Finansal Duran Varlığın Faaliyet Konusu
Basım,Yayıncılık
Edinilen Finansal Duran Varlığın Sermayesi
984.616 tl.
Edinim Yöntemi
Satın Alma (Purchase)
İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih
09.12.2021
Edinme Koşulları
Peşin (Cash)
Vadeli ise Koşulları
-
Edinilen Payların Nominal Tutarı
61.538,5 tl.
Beher Payın Alış Fiyatı
40.000 tl.
Toplam Tutar
250.000 tl.
Edinilen Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)
6,25
Edinim Sonrasında Sahip Olunan Payların Finansal Duran Varlık Sermayesine Oranı (%)
18,75
Edinimden Sonra Finansal Varlıkta Sahip Olunan Oy Haklarının Oranı (%)
18,75
Edinilen Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)
0,76
İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)
217,7
Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi
Olumlu olması bekleniyor.
Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğünün Doğup Doğmadığı
Hayır (No)
Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğü Doğuyorsa Muafiyet Başvurusu Yapılıp Yapılmayacağı
Hayır (No)
Satan/Devreden Kişinin Adı/Ünvanı
Virgül Dijital Yayıncılık ve Prodüksiyon Anonim Şirketi
Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?
Hayır (No)
Ortaklığın Satan/Devreden Tarafla İlişkinin Niteliği
-
Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi
06/04/2021
Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi
Pazarlık usulü.
Değerleme Raporu Düzenlendi mi?
Düzenlenmedi (Not Prepared)
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni
Yatırım bedeli pazarlık usulü ile belirlenmiştir.
Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası
-
Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Unvanı
-
Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar
-
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi
-
Açıklamalar

E-kitap ve sesli kitapların dijital bir platform içerisinde satılması ve pazarlanması işiyle iştigal eden Virgül Dijital Yayıncılık ve Prodüksiyon Anonim Şirketi'ne ((https://boodio.app) %12,5 iştirak etmiş ve 06 Nisan 2021 tarihli KAP açıklamasıyla duyurmuştuk.  
 
Virgül Dijital Yayıncılık ve Prodüksiyon Anonim Şirketi, Digital platform hedefini gerçekleştirmiş olup bu defa  yayıncılık sektöründeki içerik sağlayıcı, okur ve dijital varlık yatırımcılarını bir araya getirecek ‘Boodio Blokzincir Publishers Network' kurmak üzere çalışmalara başlamıştır.
 
İştirakimiz faaliyetlerindeki hızlı büyüme nedeniyle, iştirak sözleşmemizde yer alan ilave alım opsiyonumuzun kullanılmasına, Virgül Dijital Yayıncılık ve Prodüksiyon Anonim Şirketi'ndeki payımızın %18,75'e çıkartılmasına 07.12.2021 tarihli yönetim kurulu toplantımızda karar verilmiştir.
 
Bu devam yatırımıyla Virgül Dijital Yayıncılık ve Prodüksiyon A.Ş'nin  yayıncılık sektörünün geleceğini merkeziyetsiz, şeffaf bir hak yönetim sistemi üzerine taşıyacağına inanıyoruz. 
              
 
Kamuoyunun bilgisine sunarız.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/982496


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