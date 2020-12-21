***ESCOM*** ESCORT TEKNOLOJİ YATIRIM A.Ş.( Finansal Duran Varlık Satışı









***ESCOM*** ESCORT TEKNOLOJİ YATIRIM A.Ş.( Finansal Duran Varlık Satışı )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFinansal Duran Varlık SatışıYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiSatışa İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi18/12/2020Satışa İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?Satış kararı 18.12.2020 tarihinde yapılan Genel Kurulda alındı.Satılan Finansal Duran Varlığın ÜnvanıTNB Bilgisayar ve Görüntü Sistemleri Anonim ŞirketiSatılan Finansal Duran Varlığın Faaliyet KonusuBilgisayar,yazılım,elektronik ve Telekominikasyon donanım ve diğer büro ekipmanları satışı.Satılan Finansal Duran Varlığın Sermayesi20.000.000İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih18.12.2020Satış KoşullarıVadeli (Timed)Satılan Payların Nominal Tutarı9.000.000Beher Pay Fiyatı0,125Toplam Tutar1.125.000Satılan Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)%45Satış Sonrasında Finansal Duran Varlıktaki İştirak Oranı (%)Satış Sonrası Sahip Olunan Oy Haklarının Finansal Duran Varlığın Toplam Oy Haklarına Oranı (%)Satılan Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)%0,277Ortaklığın Faaliyetlerine EtkisiOrtaklığın 2020 yılsonu kar/zarar tablolarına olumlu etkisi olacaktır.Satış Sonucu Oluşan Kar/Zarar Tutarı1.125.000Varsa Satış Karının Ne Şekilde DeğerlendirileceğiGenel Kurulda alınan karar uyarınca iki girişime yatırım yapılacak.Varsa Satış Karının Ne Şekilde Değerlendirileceğine İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi18.12.2020 Genel KurulSatın Alan Kişinin Adı/ÜnvanıFaruk BirinciKarşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?Hayır (No)Satın Alan Kişinin Ortaklıkla İlişkisiyoktur.Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi18/12/2020Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme YöntemiDeğerleme raporu ile.Değerleme Raporu Düzenlendi mi?Düzenlendi (Prepared)Değerleme Raporu Düzenlenmediyse NedeniDeğerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası17.12.2020Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun UnvanıKPMG Yönetim Danışmanlığı Anonim ŞirketiDeğerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar2.344.000İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesiİşlem Değerleme raporundaki sonuçlara uygun gerçekleştirildi.AçıklamalarEscort Teknoloji Yatırım Anonim Şirketinin 18.12.2020 tarihinde yapılan olağanüstü genel kurul toplantısında alınan karar gereğince TNB Bilgisayar ve Görüntü Sistemleri A.Ş.de sahibi olduğumuz %45 payı 2.500.000 TL. şirket değeri üzerinden 1.125.000 TL bedelle Faruk Birinci'ye bedeli en geç 1 yıl içinde tahsil edilmek üzere satılmıştır.Escort Teknoloji A.Ş'nin 30.09.2020 tarihli Kap'da yayınlanan mali tablolarında TNB Bilgisayar ve Görüntü Sistemleri A.Ş'nin değeri sıfır olarak yer aldığınıdan, satış bedelinin tamamının 31.12.2020 mali tablolarına kar olarak yansıyacağıdan yılsonu mali tablolarına olumlu etkisi olacaktır.Kamuoyunun bilgisine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/894115BIST