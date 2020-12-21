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***ESCOM*** ESCORT TEKNOLOJİ YATIRIM A.Ş.( Finansal Duran Varlık Satışı

21.12.2020 18:34



***ESCOM*** ESCORT TEKNOLOJİ YATIRIM A.Ş.( Finansal Duran Varlık Satışı )

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Türkçe
Finansal Duran Varlık Satışı

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
.
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Satışa İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
18/12/2020
Satışa İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?
Satış kararı 18.12.2020 tarihinde yapılan Genel Kurulda alındı.
Satılan Finansal Duran Varlığın Ünvanı
TNB Bilgisayar ve Görüntü Sistemleri Anonim Şirketi
Satılan Finansal Duran Varlığın Faaliyet Konusu
Bilgisayar,yazılım,elektronik ve Telekominikasyon donanım ve diğer büro ekipmanları satışı.
Satılan Finansal Duran Varlığın Sermayesi
20.000.000
İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih
18.12.2020
Satış Koşulları
Vadeli (Timed)
Satılan Payların Nominal Tutarı
9.000.000
Beher Pay Fiyatı
0,125
Toplam Tutar
1.125.000
Satılan Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)
%45
Satış Sonrasında Finansal Duran Varlıktaki İştirak Oranı (%)
0
Satış Sonrası Sahip Olunan Oy Haklarının Finansal Duran Varlığın Toplam Oy Haklarına Oranı (%)
0
Satılan Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)
0
İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)
%0,277
Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi
Ortaklığın 2020 yılsonu kar/zarar tablolarına olumlu etkisi olacaktır.
Satış Sonucu Oluşan Kar/Zarar Tutarı
1.125.000
Varsa Satış Karının Ne Şekilde Değerlendirileceği
Genel Kurulda alınan karar uyarınca iki girişime yatırım yapılacak.
Varsa Satış Karının Ne Şekilde Değerlendirileceğine İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
18.12.2020 Genel Kurul
Satın Alan Kişinin Adı/Ünvanı
Faruk Birinci
Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?
Hayır (No)
Satın Alan Kişinin Ortaklıkla İlişkisi
yoktur.
Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi
18/12/2020
Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi
Değerleme raporu ile.
Değerleme Raporu Düzenlendi mi?
Düzenlendi (Prepared)
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni
.
Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası
17.12.2020
Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Unvanı
KPMG Yönetim Danışmanlığı Anonim Şirketi
Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar
2.344.000
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi
İşlem Değerleme raporundaki sonuçlara uygun gerçekleştirildi.
Açıklamalar

Escort Teknoloji Yatırım Anonim Şirketinin 18.12.2020 tarihinde yapılan olağanüstü genel kurul toplantısında alınan karar gereğince TNB Bilgisayar ve Görüntü Sistemleri A.Ş.de sahibi olduğumuz %45 payı 2.500.000 TL. şirket değeri üzerinden 1.125.000 TL  bedelle Faruk Birinci'ye bedeli en geç 1 yıl içinde tahsil edilmek üzere satılmıştır.
  
Escort Teknoloji A.Ş'nin  30.09.2020 tarihli Kap'da yayınlanan mali tablolarında TNB Bilgisayar ve Görüntü Sistemleri A.Ş'nin değeri sıfır olarak yer aldığınıdan, satış  bedelinin tamamının 31.12.2020 mali tablolarına kar olarak yansıyacağıdan yılsonu mali tablolarına olumlu etkisi olacaktır.
Kamuoyunun bilgisine sunarız.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/894115


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Tam 3.065 3.146 2,46  
Yarım 1.481 1.522 1,19  
Çeyrek 743 761 0,59  
Gümüş.Ons 26,22 26,27 0,46  
Gümüş Gr. 6,48 6,49 0,17  
B. Petrol 50,39 50,39 -1,87  
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