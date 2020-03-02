***ESCOM*** ESCORT TEKNOLOJİ YATIRIM A.Ş.( Finansal Rapor









***ESCOM*** ESCORT TEKNOLOJİ YATIRIM A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler49.992.100 6.517.309 22.724 -48.243 653 21.971.825 5.352.911 83.809.279 83.809.279Transferler30 5.352.911 -5.352.911Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)4.171 -9.489.302 -9.485.131 -9.485.131Dönem Karı (Zararı)41 -9.489.302 -9.489.302 -9.489.302Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)4.171 4.171 4.171Dönem Sonu Bakiyeler49.992.100 6.517.309 22.724 -44.072 653 27.324.736 -9.489.302 74.324.148 74.324.148Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler49.992.100 6.517.309 22.724 -44.072 653 27.324.736 -9.489.302 74.324.148 74.324.148Transferler30 -9.489.302 9.489.302Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-4.386 -14.735.753 -14.740.139 -14.740.139Dönem Karı (Zararı)41 -14.735.753 -14.735.753 -14.735.753Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)38 -4.386 -4.386 -4.386Dönem Sonu Bakiyeler49.992.100 6.517.309 22.724 -48.458 653 17.835.434 -14.735.753 59.584.009 59.584.009Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI147.677 98.444Dönem Karı (Zararı)-14.735.753 -9.489.302Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)41 -14.735.753 -9.489.302Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler22.743.032 10.091.093Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler14 25.286 126.086Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler34 396.032Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler-1.001.827 9.275Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler25 -42.307 9.275Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler25 -959.520Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-2.038.872Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler37 -2.068.051Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler37 29.179Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler25.192.184 9.979.921Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler34 25.192.184 9.979.921Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler40 170.229 -24.189İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-7.859.602 -503.347Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-396.032 -2.150.792İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)6 -2.924.155İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)7 -396.032 773.363Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-8.501.485 -91.183İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)6 -9.875.233 -30.989İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)9 1.373.748 -60.194Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)12 -20.390 2.235.309Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-80.761 -66.497İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)6 -104.137İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)9 -80.761 37.640Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)27 8.025 -112.819Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler1.183.084 163.699İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)6 1.051.367 130.469İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)9 131.717 33.230Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)12 74.816 -576.461İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-126.859 95.397Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)29 -126.859 -38.539Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)29 133.936Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları147.677 98.444YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-1.722 -9.127Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-1.521 -9.127Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları14 -1.521 -9.127Vergi İadeleri (Ödemeleri)40 -201FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-30.263Ödenen Faiz37 -29.179Alınan Faiz37 -1.084YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)115.692 89.317NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)115.692 89.317DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ526.309 436.992DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ53 642.001 526.309Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri53 642.001 526.309Diğer Alacaklar20.011.270 9.440.651İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar4 19.188.087 9.312.854İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar9 823.183 127.797Peşin Ödenmiş Giderler42.455 22.065İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler12 42.455 22.065Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar40 249 48Diğer Dönen Varlıklar220.091 93.232İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar29 220.091 93.232ARA TOPLAM20.916.066 10.082.305TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR20.916.066 10.082.305DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar41.100.684 66.292.868Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar41.100.684 66.292.868Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklar4 41.100.684 66.292.868Diğer Alacaklar24.741 24.741İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar9 24.741 24.741Maddi Duran Varlıklar49.274 63.618Diğer Maddi Duran Varlıklar14 49.274 63.618Maddi Olmayan Duran Varlıklar83.995 93.415Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar17 83.995 93.415TOPLAM DURAN VARLIKLAR41.258.694 66.474.642TOPLAM VARLIKLAR62.174.760 76.556.947KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERTicari Borçlar211.023 291.784İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar7 211.023 291.784Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar27 190.847 182.822Diğer Borçlar1.557.687 374.603İlişkili Taraflara Diğer Borçlar4 1.205.016 153.649İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar9 352.671 220.954Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)92.069 17.253İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)12 92.069 17.253Kısa Vadeli Karşılıklar334.898 1.302.059Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar25 14.807 22.448Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar25 320.091 1.279.611ARA TOPLAM2.386.524 2.168.521TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER2.386.524 2.168.521UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Karşılıklar24.281 54.561Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar25 24.281 54.561Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü40 179.946 9.717TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER204.227 64.278TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER2.590.751 2.232.799ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar59.584.009 74.324.148Ödenmiş Sermaye30 49.992.100 49.992.100Sermaye Düzeltme Farkları30 6.517.309 6.517.309Paylara İlişkin Primler (İskontolar)30 22.724 22.724Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-48.458 -44.072Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-48.458 -44.072Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)30 -48.458 -44.072Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler30 653 653Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları30 17.835.434 27.324.736Net Dönem Karı veya Zararı30 -14.735.753 -9.489.302TOPLAM ÖZKAYNAKLAR59.584.009 74.324.148TOPLAM KAYNAKLAR62.174.760 76.556.947Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat31 1.028.963 1.496.044TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)1.028.963 1.496.044BRÜT KAR (ZARAR)1.028.963 1.496.044Genel Yönetim Giderleri28 -1.924.357 -2.225.046Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler34 1.853.204 2.233.134Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler34 -22.244.901 -11.112.716ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-21.287.091 -9.608.584Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler35 4.683.791 116.025FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)-16.603.300 -9.492.559Finansman Gelirleri37 2.068.051 257Finansman Giderleri37 -29.179 -22.393SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-14.564.428 -9.514.695Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-171.325 25.393Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri40 -171.325 25.393SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-14.735.753 -9.489.302DÖNEM KARI (ZARARI)-14.735.753 -9.489.302Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan PaylarAna Ortaklık Payları-14.735.753 -9.489.302Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-4.386 4.171Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)38 -5.482 5.214Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler1.096 -1.043Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri38 1.096 -1.043Kar veya Zarar Olarak Yeniden SınıflandırılacaklarYabancı Para Çevrim FarklarıYabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-4.386 4.171TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-14.740.139 -9.485.131Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan PaylarAna Ortaklık Payları-14.740.139 -9.485.131http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/823521BIST