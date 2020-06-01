***ESCOM*** ESCORT TEKNOLOJİ YATIRIM A.Ş.( Finansal Rapor









***ESCOM*** ESCORT TEKNOLOJİ YATIRIM A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler49.992.100 6.517.309 22.724 -44.072 653 27.324.736 -9.489.302 74.324.148 74.324.148Transferler30 -9.489.302 9.489.302Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)20.025.976 20.025.976 20.025.976Dönem Karı (Zararı)41 20.025.976 20.025.976 20.025.976Dönem Sonu Bakiyeler49.992.100 6.517.309 22.724 -44.072 653 17.835.434 20.025.976 94.350.124 94.350.124Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler49.992.100 6.517.309 22.724 -48.458 653 17.835.434 -14.735.753 59.584.009 59.584.009Diğer Düzeltmeler1.890 1.890 1.890Transferler30 2.481.856 2.481.856 2.481.856Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)2.481.856 2.481.856 2.481.856Dönem Sonu Bakiyeler49.992.100 6.517.309 22.724 -46.568 653 3.099.681 2.481.856 62.067.755 62.067.755Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI1.211 6.260Dönem Karı (Zararı)2.481.856 20.025.976Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)41 2.481.856 20.025.976Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-3.136.358 -15.149.441Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler14 6.124 6.339Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler8.012 8.288Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler25 8.012 8.288Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-2.798.880 -15.161.013Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler34 -2.798.880 -15.161.013Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler40 -69.472 -3.055Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler-282.142İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler655.732 -4.870.275Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-4.753.732İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)6 -4.806.242İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)7 52.510Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler291.099 -4.340İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)6 -173.945 -3.806İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)9 465.044 -534Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)12 945 -1.733Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler96.442 147.464İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)6 238.925İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)9 96.442 -91.461Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)27 21.218 -102.063Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler296.316 -128.046İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)6 282.610 -125.841İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)9 13.706 -2.205Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)12 -7.809 765İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-42.479 -28.590Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)29 -22.000 -20.346Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)29 -20.479 -8.244Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları1.230 6.260Alınan Faiz-1Vergi İadeleri (Ödemeleri)40 -18YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI0 -1Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğurmayan Satışlara İlişkin Nakit GirişleriMaddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-1Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları14 -1FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARIPay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit GirişleriPay İhracından Kaynaklanan Nakit GirişleriYABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)1.211 6.259NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)1.211 6.259DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ642.001 526.309DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ53 643.212 532.568Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri53 643.212 642.001Diğer Alacaklar19.720.171 20.011.270İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar4 19.362.032 19.188.087İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar9 358.139 823.183Peşin Ödenmiş Giderler41.510 42.455İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler12 41.510 42.455Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar40 267 249Diğer Dönen Varlıklar242.091 220.091İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar29 242.091 220.091ARA TOPLAM20.647.251 20.916.066TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR20.647.251 20.916.066DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar43.899.564 41.100.684Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar43.899.564 41.100.684Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılarak Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar4 43.899.564 41.100.684Diğer Alacaklar42.867 24.741İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar9 42.867 24.741Maddi Duran Varlıklar45.504 49.274Diğer Maddi Duran Varlıklar14 45.504 49.274Maddi Olmayan Duran Varlıklar366.137 83.995Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar17 366.137 83.995TOPLAM DURAN VARLIKLAR44.354.072 41.258.694TOPLAM VARLIKLAR65.001.323 62.174.760KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERTicari Borçlar307.465 211.023İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar7 307.465 211.023Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar27 212.065 190.847Diğer Borçlar1.854.003 1.557.687İlişkili Taraflara Diğer Borçlar4 1.487.626 1.205.016İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar9 366.377 352.671Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)84.260 92.069İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)12 84.260 92.069Kısa Vadeli Karşılıklar333.791 334.898Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar25 13.700 14.807Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar25 320.091 320.091ARA TOPLAM2.791.584 2.386.524TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER2.791.584 2.386.524UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Karşılıklar31.510 24.281Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar25 31.510 24.281Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü40 110.474 179.946TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER141.984 204.227TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER2.933.568 2.590.751ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar62.067.755 59.584.009Ödenmiş Sermaye30 49.992.100 49.992.100Sermaye Düzeltme Farkları30 6.517.309 6.517.309Paylara İlişkin Primler (İskontolar)30 22.724 22.724Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-46.568 -48.458Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-46.568 -48.458Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)30 -46.568 -48.458Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler653 653Diğer Kısıtlanmış Yedekler30 653 653Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları30 3.099.681 17.835.434Net Dönem Karı veya Zararı30 2.481.856 -14.735.753TOPLAM ÖZKAYNAKLAR62.067.755 59.584.009TOPLAM KAYNAKLAR65.001.323 62.174.760Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat31 107.625 383.183TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)107.625 383.183BRÜT KAR (ZARAR)107.625 383.183Genel Yönetim Giderleri28 -273.468 -560.331Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler34 374.584 12.572Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler34 -661.819 -169.413ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-453.078 -333.989Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler35 2.798.880 27.513.788Yatırım Faaliyetlerinden Giderler-8.237.075FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)2.345.802 18.942.724Finansman Gelirleri37 67.918 1.243.142Finansman Giderleri37 -2.904 -162.815SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)2.410.816 20.023.051Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri71.040 2.925Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri40 71.040 2.925SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)2.481.856 20.025.976DÖNEM KARI (ZARARI)2.481.856 20.025.976Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan PaylarAna Ortaklık Payları2.481.856 20.025.976Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden SınıflandırılmayacaklarMaddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)Kar veya Zarar Olarak Yeniden SınıflandırılacaklarYabancı Para Çevrim FarklarıYabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)2.481.856 20.025.976Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları2.481.856 20.025.976http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/848295BIST