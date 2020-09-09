***ESCOM*** ESCORT TEKNOLOJİ YATIRIM A.Ş.( Finansal Rapor









***ESCOM*** ESCORT TEKNOLOJİ YATIRIM A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler49.992.100 6.517.309 22.724 -44.072 653 27.324.736 -9.489.302 74.324.148 74.324.148Transferler30 -9.489.302 9.489.302Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-20.581.013 -20.581.013 -20.581.013Dönem Karı (Zararı)41 -20.581.013 -20.581.013 -20.581.013Dönem Sonu Bakiyeler49.992.100 6.517.309 22.724 -44.072 653 17.835.434 -20.581.013 53.743.135 53.743.135Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler49.992.100 6.517.309 22.724 -48.458 653 17.835.434 -14.735.753 53.743.135 53.743.135Diğer Düzeltmeler0 0 0Transferler30 2.747.246 2.594.014 2.594.014Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)2.747.246 2.594.014 2.594.014Dönem Sonu Bakiyeler49.992.100 6.517.309 22.724 -46.568 653 3.099.681 2.594.014 62.178.023 62.178.023Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI1.179.592 38.709Dönem Karı (Zararı)2.747.246 -20.581.013Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)41 2.747.246 -20.581.013Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-12.768.596 23.766.973Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler14,2 12.315 12.551Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler533.800Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler533.800Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeleraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)6 0İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)7 0Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler10.567.026 -3.298.806İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)6 10.574.962 -3.200.679İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)9 -7.936 -98.127Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)12 23.978 -3.279Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-71.197 -29.950İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)6 5.007 52.506İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)9 -76.204 -82.456Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)27 50.286 -64.728Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler804.517 86.349İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)6 766.064 95.575İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)9 38.453 -9.226Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)12 -74.051 1.015İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-99.617 17.798Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)29 -99.617 -29.847Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)29 0 47.645Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları1.179.592 -105.641Alınan FaizVergi İadeleri (Ödemeleri)40 0 144.350YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-296.928 0Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğurmayan Satışlara İlişkin Nakit GirişleriMaddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit GirişleriMaddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit GirişleriMaddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit GirişleriMaddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-296.904 0Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları14 -12.407 0Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-284.497Vergi İadeleri (Ödemeleri)40 -24FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARIPay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit GirişleriPay İhracından Kaynaklanan Nakit GirişleriYABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)882.664 38.709NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)882.664 38.709DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ642.001 526.309DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ53 1.524.665 565.018Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri53 1.524.665 642.001Diğer Alacaklar6.619.510 20.011.270İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar4 6.357.266 19.188.087İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar9 262.244 823.183Peşin Ödenmiş Giderler18.477 42.455İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler12 18.477 42.455Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar40 273 249Diğer Dönen Varlıklar319.708 220.091İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar29 319.708 220.091ARA TOPLAM8.482.633 20.916.066TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR8.482.633 20.916.066DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar55.830.516 41.100.684Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar55.830.516 41.100.684Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılarak Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar4 55.830.516 41.100.684Diğer Alacaklar2.148.357 24.741İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar2.088.541İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar9 59.816 24.741Maddi Duran Varlıklar54.076 49.274Diğer Maddi Duran Varlıklar14 54.076 49.274Maddi Olmayan Duran Varlıklar363.782 83.995Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar17 363.782 83.995Ertelenmiş Vergi Varlığı336.156TOPLAM DURAN VARLIKLAR58.732.887 41.258.694TOPLAM VARLIKLAR67.215.520 62.174.760KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERTicari Borçlar139.826 211.023İlişkili Taraflara Ticari Borçlar6 5.007İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar7 134.819 211.023Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar27 241.133 190.847Diğer Borçlar2.362.204 1.557.687İlişkili Taraflara Diğer Borçlar4 1.971.080 1.205.016İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar9 391.124 352.671Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)18.018 92.069İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)12 18.018 92.069Kısa Vadeli Karşılıklar2.221.795 334.898Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar25 23.535 14.807Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar25 2.198.260 320.091ARA TOPLAM4.982.976 2.386.524TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER4.982.976 2.386.524UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Karşılıklar54.521 24.281Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar25 54.521 24.281Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü40 0 179.946TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER54.521 204.227TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER5.037.497 2.590.751ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar62.178.023 59.584.009Ödenmiş Sermaye30 49.992.100 49.992.100Sermaye Düzeltme Farkları30 6.517.309 6.517.309Paylara İlişkin Primler (İskontolar)30 22.724 22.724Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-48.458 -48.458Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-48.458 -48.458Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)30 -48.458 -48.458Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler653 653Diğer Kısıtlanmış Yedekler30 653 653Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları30 3.099.681 17.835.434Net Dönem Karı veya Zararı30 2.594.014 -14.735.753TOPLAM ÖZKAYNAKLAR62.178.023 59.584.009TOPLAM KAYNAKLAR67.215.520 62.174.760Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat31 215.250 727.564 107.625 344.381TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)215.250 727.564 107.625 344.381BRÜT KAR (ZARAR)215.250 727.564 107.625 344.381Genel Yönetim Giderleri28 -738.253 -1.071.549 -464.785 -511.218Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler34 10.702.518 1.293.893 10.327.934 -9.123.433Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler34 -8.757.404 -21.755.632 -8.095.585 -21.586.219ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)1.422.111 -20.805.724 1.875.189 -30.876.489Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler35 0 508.038 -2.798.880Yatırım Faaliyetlerinden GiderlerFİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)1.422.111 -20.297.686 -923.691 -30.876.489Finansman Gelirleri37 939.743 456.551 871.825 -786.591Finansman Giderleri37 -283.942 -800.354 -281.038 -637.539SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)2.077.912 -20.641.489 -332.904 -32.300.619Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri516.102 60.476 445.062 57.551Dönem Vergi (Gideri) Geliri-144.550 -144.550Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri40 516.102 205.026 445.062 202.101SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)2.594.014 -20.581.013 112.158 -32.243.068DÖNEM KARI (ZARARI)2.594.014 -20.581.013 112.158 -32.243.068Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan PaylarAna Ortaklık Payları2.594.014 -20.581.013 112.158 -32.243.068Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden SınıflandırılmayacaklarMaddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)Kar veya Zarar Olarak Yeniden SınıflandırılacaklarYabancı Para Çevrim FarklarıYabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)2.594.014 -20.581.013 112.158 -32.243.068Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları2.594.014 -20.581.013 112.158 -32.243.068http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/874270BIST