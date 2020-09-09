***ESCOM*** ESCORT TEKNOLOJİ YATIRIM A.Ş.( Finansal Rapor
09.09.2020 18:20
***ESCOM*** ESCORT TEKNOLOJİ YATIRIM A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
49.992.100 6.517.309 22.724 -44.072 653 27.324.736 -9.489.302 74.324.148 74.324.148
Transferler
30 -9.489.302 9.489.302
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-20.581.013 -20.581.013 -20.581.013
Dönem Karı (Zararı)
41 -20.581.013 -20.581.013 -20.581.013
Dönem Sonu Bakiyeler
49.992.100 6.517.309 22.724 -44.072 653 17.835.434 -20.581.013 53.743.135 53.743.135
Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
49.992.100 6.517.309 22.724 -48.458 653 17.835.434 -14.735.753 53.743.135 53.743.135
Diğer Düzeltmeler
0 0 0
Transferler
30 2.747.246 2.594.014 2.594.014
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
2.747.246 2.594.014 2.594.014
Dönem Sonu Bakiyeler
49.992.100 6.517.309 22.724 -46.568 653 3.099.681 2.594.014 62.178.023 62.178.023
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.179.592 38.709
Dönem Karı (Zararı)
2.747.246 -20.581.013
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
41 2.747.246 -20.581.013
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-12.768.596 23.766.973
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
14,2 12.315 12.551
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
533.800
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
533.800
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeleraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 0
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
10.567.026 -3.298.806
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 10.574.962 -3.200.679
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
9 -7.936 -98.127
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
12 23.978 -3.279
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-71.197 -29.950
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
6 5.007 52.506
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
9 -76.204 -82.456
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
27 50.286 -64.728
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
804.517 86.349
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
6 766.064 95.575
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
9 38.453 -9.226
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
12 -74.051 1.015
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-99.617 17.798
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
29 -99.617 -29.847
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
29 0 47.645
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
1.179.592 -105.641
Alınan Faiz
0
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
40 0 144.350
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-296.928 0
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğurmayan Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-296.904 0
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
14 -12.407 0
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-284.497
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
40 -24
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0
Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
882.664 38.709
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
882.664 38.709
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
642.001 526.309
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
53 1.524.665 565.018
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
53 1.524.665 642.001
Diğer Alacaklar
6.619.510 20.011.270
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
4 6.357.266 19.188.087
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 262.244 823.183
Peşin Ödenmiş Giderler
18.477 42.455
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
12 18.477 42.455
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
40 273 249
Diğer Dönen Varlıklar
319.708 220.091
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
29 319.708 220.091
ARA TOPLAM
8.482.633 20.916.066
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
8.482.633 20.916.066
DURAN VARLIKLAR
Finansal Yatırımlar
55.830.516 41.100.684
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
55.830.516 41.100.684
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılarak Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
4 55.830.516 41.100.684
Diğer Alacaklar
2.148.357 24.741
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
2.088.541
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 59.816 24.741
Maddi Duran Varlıklar
54.076 49.274
Diğer Maddi Duran Varlıklar
14 54.076 49.274
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
363.782 83.995
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
17 363.782 83.995
Ertelenmiş Vergi Varlığı
336.156
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
58.732.887 41.258.694
TOPLAM VARLIKLAR
67.215.520 62.174.760
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Ticari Borçlar
139.826 211.023
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6 5.007
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 134.819 211.023
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
27 241.133 190.847
Diğer Borçlar
2.362.204 1.557.687
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
4 1.971.080 1.205.016
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 391.124 352.671
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
18.018 92.069
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
12 18.018 92.069
Kısa Vadeli Karşılıklar
2.221.795 334.898
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
25 23.535 14.807
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
25 2.198.260 320.091
ARA TOPLAM
4.982.976 2.386.524
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
4.982.976 2.386.524
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Karşılıklar
54.521 24.281
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
25 54.521 24.281
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
40 0 179.946
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
54.521 204.227
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
5.037.497 2.590.751
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
62.178.023 59.584.009
Ödenmiş Sermaye
30 49.992.100 49.992.100
Sermaye Düzeltme Farkları
30 6.517.309 6.517.309
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
30 22.724 22.724
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-48.458 -48.458
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-48.458 -48.458
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
30 -48.458 -48.458
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
653 653
Diğer Kısıtlanmış Yedekler
30 653 653
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
30 3.099.681 17.835.434
Net Dönem Karı veya Zararı
30 2.594.014 -14.735.753
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
62.178.023 59.584.009
TOPLAM KAYNAKLAR
67.215.520 62.174.760
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
31 215.250 727.564 107.625 344.381
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
215.250 727.564 107.625 344.381
BRÜT KAR (ZARAR)
215.250 727.564 107.625 344.381
Genel Yönetim Giderleri
28 -738.253 -1.071.549 -464.785 -511.218
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
34 10.702.518 1.293.893 10.327.934 -9.123.433
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
34 -8.757.404 -21.755.632 -8.095.585 -21.586.219
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
1.422.111 -20.805.724 1.875.189 -30.876.489
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
35 0 508.038 -2.798.880
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
1.422.111 -20.297.686 -923.691 -30.876.489
Finansman Gelirleri
37 939.743 456.551 871.825 -786.591
Finansman Giderleri
37 -283.942 -800.354 -281.038 -637.539
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
2.077.912 -20.641.489 -332.904 -32.300.619
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
516.102 60.476 445.062 57.551
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-144.550 -144.550
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
40 516.102 205.026 445.062 202.101
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
2.594.014 -20.581.013 112.158 -32.243.068
DÖNEM KARI (ZARARI)
2.594.014 -20.581.013 112.158 -32.243.068
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
2.594.014 -20.581.013 112.158 -32.243.068
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
Yabancı Para Çevrim Farkları
0
Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
2.594.014 -20.581.013 112.158 -32.243.068
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
2.594.014 -20.581.013 112.158 -32.243.068
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/874270
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