***ESCOM*** ESCORT TEKNOLOJİ YATIRIM A.Ş.( Finansal Rapor
06.11.2020 18:10
***ESCOM*** ESCORT TEKNOLOJİ YATIRIM A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
49.992.100 6.517.309 22.724 -44.072 653 27.324.736 -9.489.302 74.324.148 74.324.148
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
49.992.100 6.517.309 22.724 -44.072 653 27.324.736 -9.489.302 74.324.148 74.324.148
Transferler
30 -9.489.302 9.489.302 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-15.352.568 -15.352.568 -15.352.568
Dönem Karı (Zararı)
41 -15.352.568 -15.352.568 -15.352.568
Dönem Sonu Bakiyeler
49.992.100 6.517.309 22.724 -44.072 653 17.835.434 -15.352.568 58.971.580 58.971.580
Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
49.992.100 6.517.309 22.724 -48.458 653 17.835.434 -14.735.753 58.971.580 58.971.580
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
49.992.100 6.517.309 22.724 -48.458 653 17.835.434 -14.735.753 59.584.009 59.584.009
Transferler
30 -14.735.753 14.735.753
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
1.234.657 1.234.657 1.234.657
Dönem Karı (Zararı)
41 1.234.657 1.234.657 1.234.657
Dönem Sonu Bakiyeler
49.992.100 6.517.309 22.724 -48.458 653 3.099.681 1.234.657 60.818.666 60.818.666
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
395.929 26.694
Dönem Karı (Zararı)
1.234.657 -15.352.568
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
41 1.234.657 -15.352.568
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-12.587.883 24.746.784
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
14 18.918 18.688
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
34 533.800 187.018
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
533.800 187.018
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
1.924.551 -470.098
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
25 46.382 8.145
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
1.878.169 -478.243
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
161.220 -92.794
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
161.220
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
-92.794
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
-178.559
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-14.767.176 25.192.184
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
34 -14.767.176 25.192.184
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
40 -459.196 90.345
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
11.749.182 -9.367.522
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
10.057.196 -9.841.147
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 10.021.901 -9.037.676
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
9 35.295 -803.471
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
12 23.978 -3.878
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-140.952 76.522
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
9 -140.952 76.522
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
27 82.876 -14.943
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.970.003 466.216
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
6 1.889.935 478.751
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
9 80.068 -12.535
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
12 -74.051 765
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-169.868 -51.057
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-100.434
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
29 -169.868 49.377
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
395.956 26.694
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-27
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-296.904
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
-296.904
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
14 -12.407
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
-284.497
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0
Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
99.025 26.694
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
99.025 26.694
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
642.001 526.309
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
53 741.026 553.003
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
53 741.026 642.001
Diğer Alacaklar
9.256.582 20.011.270
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
6 9.004.966 19.188.087
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 251.616 823.183
Peşin Ödenmiş Giderler
18.477 42.455
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
12 18.477 42.455
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
40 276 249
Diğer Dönen Varlıklar
389.959 220.091
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
29 389.959 220.091
ARA TOPLAM
10.406.320 20.916.066
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
10.406.320 20.916.066
DURAN VARLIKLAR
Finansal Yatırımlar
4 55.867.860 41.100.684
Diğer Alacaklar
27.213 24.741
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 27.213 24.741
Maddi Duran Varlıklar
49.828 49.274
Diğer Maddi Duran Varlıklar
14 49.828 49.274
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
36 Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
17 361.427 83.995
Ertelenmiş Vergi Varlığı
40 279.250
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
56.585.578 41.258.694
TOPLAM VARLIKLAR
66.991.898 62.174.760
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Ticari Borçlar
70.071 211.023
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 70.071 211.023
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
27 273.723 190.847
Diğer Borçlar
3.527.690 1.557.687
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
6 3.094.951 1.205.016
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 432.739 352.671
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
18.018 92.069
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
12 18.018 92.069
Kısa Vadeli Karşılıklar
2.219.426 334.898
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
25 21.166 14.807
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
25 2.198.260 320.091
ARA TOPLAM
6.108.928 2.386.524
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
6.108.928 2.386.524
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Karşılıklar
64.304 24.281
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
25 64.304 24.281
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
40 179.946
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
64.304 204.227
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
6.173.232 2.590.751
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
60.818.666 59.584.009
Ödenmiş Sermaye
30 49.992.100 49.992.100
Sermaye Düzeltme Farkları
30 6.517.309 6.517.309
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
30 22.724 22.724
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-48.458 -48.458
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-48.458 -48.458
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
30 -48.458 -48.458
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
30 653 653
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
30 3.099.681 17.835.434
Net Dönem Karı veya Zararı
30 1.234.657 -14.735.753
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
60.818.666 59.584.009
TOPLAM KAYNAKLAR
66.991.898 62.174.760
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
31 311.732 917.860
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
311.732 917.860
BRÜT KAR (ZARAR)
311.732 917.860
Genel Yönetim Giderleri
28 -1.288.536 -1.664.669
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
34 10.704.233 1.293.893
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
34 -8.749.468 -21.756.567
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
977.961 -21.209.483
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
35 4.683.791
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
977.961 -16.525.692
Finansman Gelirleri
37 1.600.265 2.128.964
Finansman Giderleri
37 -1.802.765 -865.320
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
775.461 -15.262.048
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
459.196 -90.520
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-257.865
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
40 459.196 167.345
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
1.234.657 -15.352.568
DÖNEM KARI (ZARARI)
1.234.657 -15.352.568
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
1.234.657 -15.352.568
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
Yabancı Para Çevrim Farkları
0
Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.234.657 -15.352.568
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
1.234.657 -15.352.568
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/886741
BIST