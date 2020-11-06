***ESCOM*** ESCORT TEKNOLOJİ YATIRIM A.Ş.( Finansal Rapor









***ESCOM*** ESCORT TEKNOLOJİ YATIRIM A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler49.992.100 6.517.309 22.724 -44.072 653 27.324.736 -9.489.302 74.324.148 74.324.148Düzeltmelerden Sonraki Tutar49.992.100 6.517.309 22.724 -44.072 653 27.324.736 -9.489.302 74.324.148 74.324.148Transferler30 -9.489.302 9.489.302 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-15.352.568 -15.352.568 -15.352.568Dönem Karı (Zararı)41 -15.352.568 -15.352.568 -15.352.568Dönem Sonu Bakiyeler49.992.100 6.517.309 22.724 -44.072 653 17.835.434 -15.352.568 58.971.580 58.971.580Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler49.992.100 6.517.309 22.724 -48.458 653 17.835.434 -14.735.753 58.971.580 58.971.580Düzeltmelerden Sonraki Tutar49.992.100 6.517.309 22.724 -48.458 653 17.835.434 -14.735.753 59.584.009 59.584.009Transferler30 -14.735.753 14.735.753Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)1.234.657 1.234.657 1.234.657Dönem Karı (Zararı)41 1.234.657 1.234.657 1.234.657Dönem Sonu Bakiyeler49.992.100 6.517.309 22.724 -48.458 653 3.099.681 1.234.657 60.818.666 60.818.666Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI395.929 26.694Dönem Karı (Zararı)1.234.657 -15.352.568Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)41 1.234.657 -15.352.568Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-12.587.883 24.746.784Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler14 18.918 18.688Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler34 533.800 187.018Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler533.800 187.018Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler1.924.551 -470.098Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler25 46.382 8.145Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler1.878.169 -478.243Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler161.220 -92.794Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri161.220Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri-92.794Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler-178.559Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-14.767.176 25.192.184Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler34 -14.767.176 25.192.184Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler40 -459.196 90.345İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler11.749.182 -9.367.522Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler10.057.196 -9.841.147İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)6 10.021.901 -9.037.676İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)9 35.295 -803.471Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)12 23.978 -3.878Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-140.952 76.522İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)9 -140.952 76.522Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)27 82.876 -14.943Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler1.970.003 466.216İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)6 1.889.935 478.751İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)9 80.068 -12.535Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)12 -74.051 765İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-169.868 -51.057Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)-100.434Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)29 -169.868 49.377Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları395.956 26.694Vergi İadeleri (Ödemeleri)-27YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-296.904Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri-296.904Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri14 -12.407Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri-284.497Vergi İadeleri (Ödemeleri)FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARIPay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit GirişleriPay İhracından Kaynaklanan Nakit GirişleriYABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)99.025 26.694NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)99.025 26.694DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ642.001 526.309DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ53 741.026 553.003Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri53 741.026 642.001Diğer Alacaklar9.256.582 20.011.270İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar6 9.004.966 19.188.087İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar9 251.616 823.183Peşin Ödenmiş Giderler18.477 42.455İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler12 18.477 42.455Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar40 276 249Diğer Dönen Varlıklar389.959 220.091İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar29 389.959 220.091ARA TOPLAM10.406.320 20.916.066TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR10.406.320 20.916.066DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar4 55.867.860 41.100.684Diğer Alacaklar27.213 24.741İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar9 27.213 24.741Maddi Duran Varlıklar49.828 49.274Diğer Maddi Duran Varlıklar14 49.828 49.274Maddi Olmayan Duran Varlıklar36 Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar17 361.427 83.995Ertelenmiş Vergi Varlığı40 279.250TOPLAM DURAN VARLIKLAR56.585.578 41.258.694TOPLAM VARLIKLAR66.991.898 62.174.760KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERTicari Borçlar70.071 211.023İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar7 70.071 211.023Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar27 273.723 190.847Diğer Borçlar3.527.690 1.557.687İlişkili Taraflara Diğer Borçlar6 3.094.951 1.205.016İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar9 432.739 352.671Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)18.018 92.069İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)12 18.018 92.069Kısa Vadeli Karşılıklar2.219.426 334.898Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar25 21.166 14.807Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar25 2.198.260 320.091ARA TOPLAM6.108.928 2.386.524TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER6.108.928 2.386.524UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Karşılıklar64.304 24.281Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar25 64.304 24.281Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü40 179.946TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER64.304 204.227TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER6.173.232 2.590.751ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar60.818.666 59.584.009Ödenmiş Sermaye30 49.992.100 49.992.100Sermaye Düzeltme Farkları30 6.517.309 6.517.309Paylara İlişkin Primler (İskontolar)30 22.724 22.724Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-48.458 -48.458Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-48.458 -48.458Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)30 -48.458 -48.458Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler30 653 653Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları30 3.099.681 17.835.434Net Dönem Karı veya Zararı30 1.234.657 -14.735.753TOPLAM ÖZKAYNAKLAR60.818.666 59.584.009TOPLAM KAYNAKLAR66.991.898 62.174.760Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat31 311.732 917.860TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)311.732 917.860BRÜT KAR (ZARAR)311.732 917.860Genel Yönetim Giderleri28 -1.288.536 -1.664.669Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler34 10.704.233 1.293.893Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler34 -8.749.468 -21.756.567ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)977.961 -21.209.483Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler35 4.683.791FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)977.961 -16.525.692Finansman Gelirleri37 1.600.265 2.128.964Finansman Giderleri37 -1.802.765 -865.320SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)775.461 -15.262.048Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri459.196 -90.520Dönem Vergi (Gideri) Geliri-257.865Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri40 459.196 167.345SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)1.234.657 -15.352.568DÖNEM KARI (ZARARI)1.234.657 -15.352.568Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan PaylarAna Ortaklık Payları1.234.657 -15.352.568Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden SınıflandırılmayacaklarMaddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)Kar veya Zarar Olarak Yeniden SınıflandırılacaklarYabancı Para Çevrim FarklarıYabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)1.234.657 -15.352.568Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları1.234.657 -15.352.568http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/886741BIST