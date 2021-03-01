***ESCOM*** ESCORT TEKNOLOJİ YATIRIM A.Ş.( Finansal Rapor









***ESCOM*** ESCORT TEKNOLOJİ YATIRIM A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler30 49.992.100 6.517.309 22.724 -44.072 653 27.324.736 -9.489.302 74.324.148 74.324.148Düzeltmelerden Sonraki Tutar30 49.992.100 6.517.309 22.724 -44.072 653 27.324.736 -9.489.302 74.324.148 74.324.148Transferler-9.489.302 9.489.302Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-4.386 -14.735.753 -14.740.139 -14.740.139Dönem Karı (Zararı)41 -14.735.753 -14.735.753 -14.735.753Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)38 -4.386 -4.386 -4.386Dönem Sonu Bakiyeler30 49.992.100 6.517.309 22.724 -48.458 653 17.835.434 -14.735.753 59.584.009 59.584.009Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler30 49.992.100 6.517.309 22.724 -48.458 653 17.835.434 -14.735.753 59.584.009 59.584.009Düzeltmelerden Sonraki Tutar30 49.992.100 6.517.309 22.724 -48.458 653 17.835.434 -14.735.753 59.584.009 59.584.009Transferler-14.735.753 14.735.753Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 -1.934 0 33.208.225 33.208.225 33.208.225Dönem Karı (Zararı)41 33.210.159 33.210.159 33.210.159Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)38 -1.934 -1.934 -1.934Dönem Sonu Bakiyeler30 49.992.100 6.517.309 22.724 -50.392 653 3.099.681 33.210.159 92.792.234 92.792.234Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI1.883.713 147.476Dönem Karı (Zararı)33.210.159 -14.735.753Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)41 33.210.159 -14.735.753Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-32.005.549 22.743.032Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler14 25.521 25.286Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler454.542 396.032Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler34 454.542 396.032Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler2.050.716 -1.001.827Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler25 26.402 -42.307Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler25 2.024.314Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler25 -959.520Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler336.786 -2.038.872Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler37 -1.198.213 -2.068.051Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler37 1.534.999 29.179Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-39.309.234 25.192.184Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler34 -39.309.234 25.192.184Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler40 -608.630 170.229Bağlı Ortaklıkların veya Müşterek Faaliyetlerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler5.044.750İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler679.144 -7.859.602Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)-10.275.937Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler160.058 -396.032İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)7 160.058 -396.032Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler12.141.848 -8.501.485İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)6 12.091.540 -9.875.233İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)9 50.308 1.373.748Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)12 42.455 -20.390Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-145.617 -80.761İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)9 -145.617 -80.761Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)27 -138.245 8.025Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-830.116 1.183.084İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)6 -1.199.587 1.051.367İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)9 369.471 131.717Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)12 -89.709 74.816İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-185.593 -126.859Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)29 -185.593 -126.859Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları1.883.754 147.677Vergi İadeleri (Ödemeleri)40 -41 -201YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-1.831.903 -31.784Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-296.904 -1.521Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları14 -12.407 -1.521Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları17 -284.497Ödenen Faiz37 -1.534.999 -30.263FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARIİşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit GirişleriYABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)51.810 115.692NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)51.810 115.692DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ642.001 526.309DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ53 693.811 642.001Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri53 693.811 642.001Ticari Alacaklar964.942İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar7 964.942Diğer Alacaklar8.637.834 20.011.270İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar6 8.294.760 19.188.087İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar9 343.074 823.183Peşin Ödenmiş Giderler42.455İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler12 42.455Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar40 290 249Diğer Dönen Varlıklar405.684 220.091İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar29 405.684 220.091ARA TOPLAM10.702.561 20.916.066TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR10.702.561 20.916.066DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar84.516.105 41.100.684Diğer Finansal Yatırımlar4 84.516.105 24.741İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar9 24.741Maddi Duran Varlıklar45.580 49.274Diğer Maddi Duran Varlıklar14 45.580 49.274Maddi Olmayan Duran Varlıklar359.072 83.995Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar17 359.072 83.995Ertelenmiş Vergi Varlığı40 428.684TOPLAM DURAN VARLIKLAR85.349.441 41.258.694TOPLAM VARLIKLAR96.052.002 62.174.760KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERTicari Borçlar65.406 211.023İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar7 65.406 211.023Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar27 52.602 190.847Diğer Borçlar727.571 1.557.687İlişkili Taraflara Diğer Borçlar6 5.429 1.205.016İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar9 722.142 352.671Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)2.360 92.069İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)12 2.360 92.069Kısa Vadeli Karşılıklar2.367.078 334.898Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar25 22.673 14.807Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar25 2.344.405 320.091ARA TOPLAM3.215.017 2.386.524TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER3.215.017 2.386.524UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Karşılıklar44.751 24.281Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar25 44.751 24.281Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü40 179.946TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER44.751 204.227TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER3.259.768 2.590.751ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar92.792.234 59.584.009Ödenmiş Sermaye30 49.992.100 49.992.100Sermaye Düzeltme Farkları30 6.517.309 6.517.309Paylara İlişkin Primler (İskontolar)30 22.724 22.724Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-50.392 -48.458Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-50.392 -48.458Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)30 -50.392 -48.458Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler653 653Diğer Kısıtlanmış Yedekler30 653 653Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları3.099.681 17.835.434Net Dönem Karı veya Zararı33.210.159 -14.735.753Kontrol Gücü Olmayan Paylar30 0 0TOPLAM ÖZKAYNAKLAR92.792.234 59.584.009TOPLAM KAYNAKLAR96.052.002 62.174.760Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat31 358.232 1.028.963TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)358.232 1.028.963BRÜT KAR (ZARAR)358.232 1.028.963Genel Yönetim Giderleri28 -1.601.132 -1.924.357Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler34 39.558.214 5.958.984Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler34 -8.004.197 -21.310.753ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)30.311.117 -16.247.163Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler35 20.000FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)30.311.117 -16.227.163Finansman Gelirleri37 4.506.283 2.626.062Finansman Giderleri37 -2.215.387 -963.327SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)32.602.013 -14.564.428Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri608.146 -171.325Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri40 608.146 -171.325SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)33.210.159 -14.735.753DÖNEM KARI (ZARARI)33.210.159 -14.735.753Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan PaylarAna Ortaklık Payları33.210.159 -14.735.753Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden SınıflandırılmayacaklarKar veya Zarar Olarak Yeniden SınıflandırılacaklarDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)33.210.159 -14.735.753Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan PaylarAna Ortaklık Payları33.210.159 -14.735.753http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/914191BIST