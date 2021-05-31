***ESCOM*** ESCORT TEKNOLOJİ YATIRIM A.Ş.( Finansal Rapor









***ESCOM*** ESCORT TEKNOLOJİ YATIRIM A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler49.992.100 6.517.309 22.724 -48.458 653 30 17.835.434 -14.735.753 59.584.009 59.584.009Diğer Düzeltmeler1.890 1.890 1.890Transferler-14.735.753 14.735.753Dönem Karı (Zararı)41 2.481.856 2.481.856 2.481.856Dönem Sonu Bakiyeler49.992.100 6.517.309 22.724 -46.568 653 30 3.099.681 2.481.856 62.067.755 62.067.755Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler30 49.992.100 6.517.309 22.724 -50.392 653 3.099.681 33.210.159 92.792.234 92.792.234Transferler33.210.159 -33.210.159Dönem Karı (Zararı)41 149.852 149.852 149.852Dönem Sonu Bakiyeler30 49.992.100 6.517.309 22.724 -50.392 653 36.309.840 149.852 gili Düzeltmeler-2.798.880Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler34 -2.798.880Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler40 -58.919 -69.472Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler-282.142İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler1.649.015 655.732Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-160.058İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)7 -160.058Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler860.209 291.099İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)6 863.708 -173.945İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)9 -3.499 465.044Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)12 945Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler36.993 96.442İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)9 36.993 96.442Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)27 68.058 21.218Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler909.681 296.316İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)6 1.005.555 282.610İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)9 -95.874 13.706Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)12 -7.809İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-65.868 -42.479Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)29 -65.868 -22.000Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)-20.479Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları1.823.092 1.230Vergi İadeleri (Ödemeleri)40 -7YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-1.699.872 -18Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları-1.690.000Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları14,2 -9.872Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları14 -6.218Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları17 -3.654Vergi İadeleri (Ödemeleri)40 -18FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI0 -1Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit GirişleriAlınan Faiz-1YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)123.213 1.211NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)123.213 1.211DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ693.811 642.001DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ53 817.024 643.212Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri53 817.024 693.811Ticari Alacaklar1.003.989 964.942İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar7 1.003.989 964.942Diğer Alacaklar7.826.127 8.637.834İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar6 7.479.555 8.294.760İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar9 346.572 343.074Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar40 297 290Diğer Dönen Varlıklar471.553 405.684İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar29 471.553 405.684ARA TOPLAM10.118.990 10.702.561TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR10.118.990 10.702.561DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar4 86.206.105 84.516.105Maddi Duran Varlıklar47.496 45.580Diğer Maddi Duran Varlıklar14 47.496 45.580Maddi Olmayan Duran Varlıklar360.310 359.072Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar17 360.310 359.072Ertelenmiş Vergi Varlığı40 487.603 428.684TOPLAM DURAN VARLIKLAR87.101.514 85.349.441TOPLAM VARLIKLAR97.220.504 96.052.002KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERTicari Borçlar102.399 65.406İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar7 102.399 65.406Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar27 120.660 52.602Diğer Borçlar1.637.252 727.571İlişkili Taraflara Diğer Borçlar6 1.010.984 5.429İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar9 626.268 722.142Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)2.360 2.360İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)12 2.360 2.360Kısa Vadeli Karşılıklar19.928 22.673Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar25 19.928 22.673Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler2.344.405 2.344.405İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler25 2.344.405 2.344.405ARA TOPLAM4.227.004 3.215.017TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER4.227.004 3.215.017UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERÇalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar25 51.414 44.751TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER51.414 44.751TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER4.278.418 3.259.768ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar92.942.086 92.792.234Ödenmiş Sermaye30 49.992.100 49.992.100Sermaye Düzeltme Farkları30 6.517.309 6.517.309Paylara İlişkin Primler (İskontolar)30 22.724 22.724Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-50.392 -50.392Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-50.392 -50.392Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)30 -50.392 -50.392Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler653 653Diğer Kısıtlanmış Yedekler30 653 653Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları30 36.309.840 3.099.681Net Dönem Karı veya Zararı30 149.852 33.210.159TOPLAM ÖZKAYNAKLAR92.942.086 92.792.234TOPLAM KAYNAKLAR97.220.504 96.052.002Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat31 46.500 107.625TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)46.500 107.625BRÜT KAR (ZARAR)46.500 107.625Genel Yönetim Giderleri28 -578.782 -273.468Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler34 261.140 374.584Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler34 -216.948 -661.819ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-488.090 -453.078Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler35 2.798.880FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)-488.090 2.345.802Finansman Gelirleri37 579.966 67.918Finansman Giderleri37 -943 -2.904SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)90.933 2.410.816Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri58.919 71.040Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri40 58.919 71.040SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)149.852 2.481.856DÖNEM KARI (ZARARI)149.852 2.481.856Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan PaylarAna Ortaklık Payları149.852 2.481.856Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden SınıflandırılmayacaklarMaddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)Kar veya Zarar Olarak Yeniden SınıflandırılacaklarSatılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)149.852 2.481.856Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan PaylarAna Ortaklık Payları149.852 2.481.856http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/939098BIST