***ESCOM*** ESCORT TEKNOLOJİ YATIRIM A.Ş.( Finansal Rapor
31.05.2021 18:10
***ESCOM*** ESCORT TEKNOLOJİ YATIRIM A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
49.992.100 6.517.309 22.724 -48.458 653 30 17.835.434 -14.735.753 59.584.009 59.584.009
Diğer Düzeltmeler
1.890 1.890 1.890
Transferler
-14.735.753 14.735.753
Dönem Karı (Zararı)
41 2.481.856 2.481.856 2.481.856
Dönem Sonu Bakiyeler
49.992.100 6.517.309 22.724 -46.568 653 30 3.099.681 2.481.856 62.067.755 62.067.755
Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
30 49.992.100 6.517.309 22.724 -50.392 653 3.099.681 33.210.159 92.792.234 92.792.234
Transferler
33.210.159 -33.210.159
Dönem Karı (Zararı)
41 149.852 149.852 149.852
Dönem Sonu Bakiyeler
30 49.992.100 6.517.309 22.724 -50.392 653 36.309.840 149.852 gili Düzeltmeler
-2.798.880
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
34 -2.798.880
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
40 -58.919 -69.472
Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler
-282.142
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
1.649.015 655.732
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-160.058
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 -160.058
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
860.209 291.099
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 863.708 -173.945
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
9 -3.499 465.044
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
12 945
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
36.993 96.442
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
9 36.993 96.442
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
27 68.058 21.218
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
909.681 296.316
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
6 1.005.555 282.610
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
9 -95.874 13.706
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
12 -7.809
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-65.868 -42.479
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
29 -65.868 -22.000
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-20.479
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
1.823.092 1.230
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
40 -7
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-1.699.872 -18
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
-1.690.000
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
14,2 -9.872
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
14 -6.218
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
17 -3.654
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
40 -18
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0 -1
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0
Alınan Faiz
-1
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
123.213 1.211
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
123.213 1.211
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
693.811 642.001
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
53 817.024 643.212
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
53 817.024 693.811
Ticari Alacaklar
1.003.989 964.942
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 1.003.989 964.942
Diğer Alacaklar
7.826.127 8.637.834
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
6 7.479.555 8.294.760
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 346.572 343.074
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
40 297 290
Diğer Dönen Varlıklar
471.553 405.684
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
29 471.553 405.684
ARA TOPLAM
10.118.990 10.702.561
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
10.118.990 10.702.561
DURAN VARLIKLAR
Finansal Yatırımlar
4 86.206.105 84.516.105
Maddi Duran Varlıklar
47.496 45.580
Diğer Maddi Duran Varlıklar
14 47.496 45.580
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
360.310 359.072
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
17 360.310 359.072
Ertelenmiş Vergi Varlığı
40 487.603 428.684
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
87.101.514 85.349.441
TOPLAM VARLIKLAR
97.220.504 96.052.002
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Ticari Borçlar
102.399 65.406
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 102.399 65.406
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
27 120.660 52.602
Diğer Borçlar
1.637.252 727.571
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
6 1.010.984 5.429
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 626.268 722.142
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
2.360 2.360
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
12 2.360 2.360
Kısa Vadeli Karşılıklar
19.928 22.673
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
25 19.928 22.673
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
2.344.405 2.344.405
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
25 2.344.405 2.344.405
ARA TOPLAM
4.227.004 3.215.017
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
4.227.004 3.215.017
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
25 51.414 44.751
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
51.414 44.751
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
4.278.418 3.259.768
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
92.942.086 92.792.234
Ödenmiş Sermaye
30 49.992.100 49.992.100
Sermaye Düzeltme Farkları
30 6.517.309 6.517.309
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
30 22.724 22.724
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-50.392 -50.392
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-50.392 -50.392
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
30 -50.392 -50.392
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
653 653
Diğer Kısıtlanmış Yedekler
30 653 653
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
30 36.309.840 3.099.681
Net Dönem Karı veya Zararı
30 149.852 33.210.159
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
92.942.086 92.792.234
TOPLAM KAYNAKLAR
97.220.504 96.052.002
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
31 46.500 107.625
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
46.500 107.625
BRÜT KAR (ZARAR)
46.500 107.625
Genel Yönetim Giderleri
28 -578.782 -273.468
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
34 261.140 374.584
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
34 -216.948 -661.819
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-488.090 -453.078
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
35 2.798.880
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-488.090 2.345.802
Finansman Gelirleri
37 579.966 67.918
Finansman Giderleri
37 -943 -2.904
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
90.933 2.410.816
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
58.919 71.040
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
40 58.919 71.040
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
149.852 2.481.856
DÖNEM KARI (ZARARI)
149.852 2.481.856
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
149.852 2.481.856
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
149.852 2.481.856
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
149.852 2.481.856
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/939098
BIST