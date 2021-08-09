***ESCOM*** ESCORT TEKNOLOJİ YATIRIM A.Ş.( Finansal Rapor









***ESCOM*** ESCORT TEKNOLOJİ YATIRIM A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler30 49.992.100 6.517.309 22.724 -48.458 653 17.835.434 -14.735.753 53.743.135 53.743.135Düzeltmelerden Sonraki Tutar30 49.992.100 6.517.309 22.724 -48.458 653 17.835.434 -14.735.753 59.584.009 59.584.009Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)2.594.014 2.594.014 2.594.014Dönem Karı (Zararı)41 2.594.014 2.594.014 2.594.014Dönem Sonu Bakiyeler30 49.992.100 6.517.309 22.724 -48.458 653 3.099.681 2.594.014 62.178.023 62.178.023Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler30 49.992.100 6.517.309 22.724 -50.392 653 3.099.681 33.210.159 92.792.234 92.792.234Düzeltmelerden Sonraki Tutar30 49.992.100 6.517.309 22.724 -50.392 653 3.099.681 33.210.159 92.792.234 92.792.234Transferler33.210.159 -33.210.159Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-77.430 -77.430 -77.430Dönem Karı (Zararı)41 -77.430 -77.430 -77.430Dönem Sonu Bakiyeler30 49.992.100 6.517.309 22.724 -50.392 653 36.309.840 -77.430 92.714.804 92.714.804Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI149.479 1.179.568Dönem Karı (Zararı)-77.430 2.594.014Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)41 -77.430 2.594.014Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler130.387 -12.615.364Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler14 13.628 12.315Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler533.800Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler34 533.800Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler20.509 1.917.137Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler25 20.509 38.968Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler25 1.878.169Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-160.328 167.318Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler37 -240.860Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri80.532 167.318Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler25 400.247Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-14.729.832Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler34 -14.729.832Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler40 -143.669 -516.102İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler2.286.567 11.200.942Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-160.058İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)7 -160.058Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler1.979.922 10.567.026İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)6 1.960.528 10.574.962İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)9 19.394 -7.936Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)12 23.978Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler7.760 -71.197İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)6 5.936 5.007İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)9 1.824 -76.204Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)27 105.965 50.286Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler439.026 804.517İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)6 509.343 766.064İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)9 -70.317 38.453Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)12 -74.051İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-86.048 -99.617Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)29 -86.048 -99.617Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları2.339.524 1.179.592Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri4 -2.190.000Vergi İadeleri (Ödemeleri)40 -45 -24YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-9.871 -296.904Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-9.871 -296.904Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları14 -6.217 -12.407Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları17 -3.654 -284.497FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI0 0Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)139.608 882.664NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)139.608 882.664DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ53 693.811 642.001DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ53 833.419 1.524.665Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri53 833.419 693.811Ticari Alacaklar1.044.468 964.942İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar7 1.044.468 964.942Diğer Alacaklar6.898.771 8.637.834İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar6 6.575.092 8.294.760İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar9 323.679 343.074Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar40 335 290Diğer Dönen Varlıklar491.733 405.684İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar29 491.733 405.684ARA TOPLAM9.268.726 10.702.561TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR9.268.726 10.702.561DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar86.706.105 84.516.105Diğer Finansal Yatırımlar4 86.706.105 84.516.105Maddi Duran Varlıklar43.123 45.580Diğer Maddi Duran Varlıklar14 43.123 45.580Maddi Olmayan Duran Varlıklar357.772 359.072Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar17 357.772 359.072Ertelenmiş Vergi Varlığı40 572.353 428.684TOPLAM DURAN VARLIKLAR87.679.353 85.349.441TOPLAM VARLIKLAR96.948.079 96.052.002KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERTicari Borçlar73.166 65.406İlişkili Taraflara Ticari Borçlar6 5.936İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar7 67.230 65.406Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar27 57.061 52.602Diğer Borçlar1.268.103 727.571İlişkili Taraflara Diğer Borçlar6 514.772 5.429İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar9 753.331 722.142Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)2.360 2.360İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)12 2.360 2.360Kısa Vadeli Karşılıklar2.775.874 2.367.078Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar25 31.222 22.673Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar25 2.744.652 2.344.405ARA TOPLAM4.176.564 3.215.017TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER4.176.564 3.215.017UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Karşılıklar56.711 44.751Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar25 56.711 44.751TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER56.711 44.751TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER4.233.275 3.259.768ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar92.714.804 92.792.234Ödenmiş Sermaye30 49.992.100 49.992.100Sermaye Düzeltme Farkları30 6.517.309 6.517.309Paylara İlişkin Primler (İskontolar)30 22.724 22.724Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-50.392 -50.392Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-50.392 -50.392Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)30 -50.392 -50.392Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler653 653Diğer Kısıtlanmış Yedekler30 653 653Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları30 36.309.840 3.099.681Net Dönem Karı veya Zararı30 -77.430 33.210.159TOPLAM ÖZKAYNAKLAR92.714.804 92.792.234TOPLAM KAYNAKLAR96.948.079 96.052.002Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat31 93.000 215.250 46.500 107.625TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)93.000 215.250 46.500 107.625BRÜT KAR (ZARAR)93.000 215.250 46.500 107.625Genel Yönetim Giderleri28 -948.971 -738.253 -370.189 -464.785Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler34 283.540 10.702.518 22.400 10.327.934Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler34 -522.434 -8.757.404 -305.486 -8.095.585ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-1.094.865 1.422.111 -606.775 1.875.189Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler35 -2.798.880FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)-1.094.865 1.422.111 -606.775 -923.691Finansman Gelirleri37 877.172 939.743 297.206 871.825Finansman Giderleri37 -3.406 -283.942 -2.463 -281.038SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-221.099 2.077.912 -312.032 -332.904Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri143.669 516.102 84.750 445.062Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri40 143.669 516.102 84.750 445.062SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-77.430 2.594.014 -227.282 112.158DÖNEM KARI (ZARARI)-77.430 2.594.014 -227.282 112.158Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları-77.430 2.594.014 -227.282 112.158Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 0 0 0Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar)0 0 0 0Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0 0 0Yabancı Para Çevrim Farkları0 0 0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)0 0 0 0TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-77.430 2.594.014 -227.282 112.158Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları-77.430 2.594.014 -227.282 112.158http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/956156BIST