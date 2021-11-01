***ESCOM*** ESCORT TEKNOLOJİ YATIRIM A.Ş.( Finansal Rapor









***ESCOM*** ESCORT TEKNOLOJİ YATIRIM A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler30 49.992.100 6.517.309 22.724 -48.458 653 17.835.434 -14.735.753 58.971.580 58.971.580Düzeltmelerden Sonraki Tutar30 49.992.100 6.517.309 22.724 -48.458 653 17.835.434 -14.735.753 59.584.009 59.584.009Transferler-14.735.753 14.735.753Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 1.234.657 1.234.657 1.234.657Dönem Karı (Zararı)41 0 1.234.657 1.234.657 1.234.657Dönem Sonu Bakiyeler30 49.992.100 6.517.309 22.724 -48.458 653 3.099.681 1.234.657 60.818.666 60.818.666Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler30 49.992.100 6.517.309 22.724 -50.392 653 3.099.681 33.210.159 92.792.234 92.792.234Düzeltmelerden Sonraki Tutar30 49.992.100 6.517.309 22.724 -50.392 653 3.099.681 33.210.159 92.792.234 92.792.234Transferler33.210.159 -33.210.159Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-285.805 -285.805 -285.805Dönem Karı (Zararı)41 -285.805 -285.805 -285.805Dönem Sonu Bakiyeler30 49.992.100 6.517.309 22.724 -50.392 653 36.309.840 -285.805 92.506.429 92.506.429Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI3.310.447 395.929Dönem Karı (Zararı)-285.805 1.234.657Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)41 -285.805 1.234.657Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-11.097 -12.587.883Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler14 17.877 18.918Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler533.800Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler34 533.800Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler26.124 1.924.551Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler25 26.124 46.382Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler25 1.878.169Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-327.771 161.220Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler37 -365.559Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri37.788 161.220Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler25 440.750Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-14.767.176Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler34 -14.767.176Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler40 -168.077 -459.196İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler3.607.481 11.749.182Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-160.058İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)7 -160.058Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler2.404.324 10.057.196İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)9 2.507.555 10.021.901İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)6 -103.231 35.295Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)12 -4.978 23.978Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler183.506 -140.952İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)6 58.003İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)9 125.503 -140.952Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)27 69.878 82.876Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler1.212.938 1.970.003İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)6 1.109.368 1.889.935İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)9 103.570 80.068Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)-74.051İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-98.129 -169.868Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)29 -98.129 -169.868Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları3.310.579 395.956Vergi İadeleri (Ödemeleri)40 -132 -27YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-3.156.388 -296.904Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları4 -3.146.516Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri-9.872 -296.904Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri14 -6.218 -12.407Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri17 -3.654 -284.497FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARISermaye Avanslarından Nakit GirişleriYABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)154.059 99.025NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)154.059 99.025DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ53 693.811 642.001DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ53 847.870 741.026Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri53 847.870 693.811Ticari Alacaklar1.087.212 964.942İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar7 1.087.212 964.942Diğer Alacaklar6.599.068 8.637.834İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar6 6.152.764 8.294.760İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar9 446.304 343.074Peşin Ödenmiş Giderler4.978İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler12 4.978Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar40 422 290Diğer Dönen Varlıklar506.352 405.684İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar29 506.352 405.684ARA TOPLAM9.045.902 10.702.561TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR9.045.902 10.702.561DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar87.662.621 84.516.105Diğer Finansal Yatırımlar4 87.662.621 84.516.105Maddi Duran Varlıklar38.875 45.580Diğer Maddi Duran Varlıklar14 38.875 45.580Maddi Olmayan Duran Varlıklar355.234 359.072Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar17 355.234 359.072Ertelenmiş Vergi Varlığı40 596.761 428.684TOPLAM DURAN VARLIKLAR88.653.491 85.349.441TOPLAM VARLIKLAR97.699.393 96.052.002KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERTicari Borçlar248.912 65.406İlişkili Taraflara Ticari Borçlar6 58.003İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar7 190.909 65.406Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar27 122.480 52.602Diğer Borçlar1.940.509 727.571İlişkili Taraflara Diğer Borçlar6 1.114.797 5.429İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar9 825.712 722.142Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)2.360 2.360İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)12 2.360 2.360Kısa Vadeli Karşılıklar2.816.377 2.367.078Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar25 31.222 22.673Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar25 2.785.155 2.344.405ARA TOPLAM5.130.638 3.215.017TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER5.130.638 3.215.017UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERÇalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar25 62.326 44.751TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER62.326 44.751TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER5.192.964 3.259.768ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar92.506.429 92.792.234Ödenmiş Sermaye30 49.992.100 49.992.100Sermaye Düzeltme Farkları30 6.517.309 6.517.309Paylara İlişkin Primler (İskontolar)30 22.724 22.724Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-50.392 -50.392Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-50.392 -50.392Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)30 -50.392 -50.392Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler653 653Diğer Kısıtlanmış Yedekler30 653 653Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları30 36.309.840 3.099.681Net Dönem Karı veya Zararı30 -285.805 33.210.159TOPLAM ÖZKAYNAKLAR92.506.429 92.792.234TOPLAM KAYNAKLAR97.699.393 96.052.002Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat31 141.825 311.732TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)141.825 311.732BRÜT KAR (ZARAR)141.825 311.732Genel Yönetim Giderleri28 -1.399.593 -1.288.536Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler34 245.754 10.704.233Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler34 -485.073 -8.749.468ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-1.497.087 977.961FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)-1.497.087 977.961Finansman Gelirleri37 1.062.861 1.600.265Finansman Giderleri37 -19.657 -1.802.765SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-453.883 775.461Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri168.078 459.196Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri40 168.078 459.196SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-285.805 1.234.657DÖNEM KARI (ZARARI)-285.805 1.234.657Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları-285.805 1.234.657Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 0Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar)0 0Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0Yabancı Para Çevrim Farkları0 0Yabancı Para Çevrim Farklarındaki Yeniden Sınıflandırma Düzeltmeleri0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)0 0TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-285.805 1.234.657Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları-285.805 1.234.657http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/973628BIST