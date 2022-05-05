***ESCOM*** ESCORT TEKNOLOJİ YATIRIM A.Ş.( Finansal Rapor
05.05.2022 18:10
***ESCOM*** ESCORT TEKNOLOJİ YATIRIM A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
30 49.992.100 6.517.309 22.724 -50.392 653 3.099.681 33.210.159 92.792.234 92.792.234
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
30 49.992.100 6.517.309 22.724 -50.392 653 3.099.681 33.210.159 92.792.234 92.792.234
Transferler
33.210.159 -33.210.159
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
149.852 149.852 149.852
Dönem Karı (Zararı)
41 149.852 149.852 149.852
Dönem Sonu Bakiyeler
30 49.992.100 6.517.309 22.724 -50.392 653 36.309.840 149.852 92.942.086 92.942.086
Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
30 49.992.100 6.517.309 22.724 -50.392 653 36.309.840 101.373.074 194.166.661 194.166.661
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
30 49.992.100 6.517.309 22.724 -50.392 653 36.309.840 101.373.074 194.165.308 194.165.308
Transferler
101.373.074 -101.373.074
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
1.353 -402.060 -400.707 -400.707
Dönem Karı (Zararı)
41 -402.060 -402.060 -402.060
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
38 1.353 1.353 1.353
Dönem Sonu Bakiyeler
30 49.992.100 6.517.309 22.724 -49.039 653 137.682.914 -402.060 193.764.601 193.764.601
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
2.495.004 1.823.085
Dönem Karı (Zararı)
-402.060 149.852
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
41 -402.060 149.852
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
215.624 24.225
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
14 6.718
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
213.987 3.918
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
25 213.987 3.918
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
3.392 72.508
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
37 -866 -118.528
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
37 4.258
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
191.036
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
40 -1.755 -58.919
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
2.681.569 1.649.015
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-160.058
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 -160.058
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-904.002 860.209
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 -840.821 863.708
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
9 -63.181 -3.499
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
12 -500
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
162.224 36.993
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
9 162.224 36.993
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
27 107.606 68.058
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
3.428.677 909.681
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
6 3.361.158 1.005.555
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
9 67.519 -95.874
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-112.436 -65.868
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
29 -112.436 -65.868
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
2.495.133 1.823.092
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
40 -129 -7
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-2.453.407 -1.699.872
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
4 -2.462.182 -1.690.000
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
8.775 -9.872
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
14 3.699 -6.218
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
17 5.076 -3.654
Ödenen Faiz
0 0
Alınan Faiz
0 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-3.392
Ödenen Faiz
37 -4.258
Alınan Faiz
37 866
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
38.205 123.213
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
38.205 123.213
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
53 1.360.684 693.811
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
53 1.398.889 817.024
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
53 1.398.889 1.360.684
Ticari Alacaklar
1.087.212 1.087.212
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 1.087.212 1.087.212
Diğer Alacaklar
5.905.421 5.001.420
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
6 5.500.660 4.659.839
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 404.761 341.581
Peşin Ödenmiş Giderler
5.478 4.978
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
12 5.478 4.978
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
40 673 544
Diğer Dönen Varlıklar
634.514 522.077
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
29 634.514 522.077
ARA TOPLAM
9.032.187 7.976.915
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
9.032.187 7.976.915
DURAN VARLIKLAR
Finansal Yatırımlar
190.768.080 188.305.898
Diğer Finansal Yatırımlar
4 190.768.080 188.305.898
Maddi Duran Varlıklar
34.189 37.888
Diğer Maddi Duran Varlıklar
14 34.189 37.888
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
350.158 355.234
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
17 350.158 355.234
Ertelenmiş Vergi Varlığı
40 427.156 425.401
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
191.579.583 189.124.421
TOPLAM VARLIKLAR
200.611.770 197.101.336
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Ticari Borçlar
228.028 65.804
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 228.028 65.804
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
27 269.128 161.522
Diğer Borçlar
4.245.892 817.215
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
6 3.456.368 95.210
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 789.524 722.005
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
2.360 2.360
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
12 2.360 2.360
Kısa Vadeli Karşılıklar
1.742.996 1.742.996
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
25 29.593 29.593
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
25 1.713.403 1.713.403
ARA TOPLAM
6.488.404 2.789.897
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
6.488.404 2.789.897
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
25 358.765 144.778
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
358.765 144.778
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
6.847.169 2.934.675
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
193.764.601 194.166.661
Ödenmiş Sermaye
30 49.992.100 49.992.100
Sermaye Düzeltme Farkları
30 6.517.309 6.517.309
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
30 22.724 22.724
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-49.039 -49.039
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
30 -49.039 -49.039
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
30 -49.039 -49.039
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
653 653
Diğer Kısıtlanmış Yedekler
30 653 653
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
30 137.682.914 36.309.840
Net Dönem Karı veya Zararı
41 -402.060 101.373.074
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
193.764.601 194.166.661
TOPLAM KAYNAKLAR
200.611.770 197.101.336
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
31 48.825 46.500
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
48.825 46.500
BRÜT KAR (ZARAR)
48.825 46.500
Genel Yönetim Giderleri
28 -1.222.947 -578.782
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
34 774.292 261.140
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
34 -593 -216.948
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-400.423 -488.090
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-400.423 -488.090
Finansman Gelirleri
37 866 579.966
Finansman Giderleri
37 -4.258 -943
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-403.815 90.933
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
1.755 58.919
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
40 1.755 58.919
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-402.060 149.852
DÖNEM KARI (ZARARI)
-402.060 149.852
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-402.060 149.852
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0
Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-402.060 149.852
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-402.060 149.852
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1026681
BIST