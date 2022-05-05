***ESCOM*** ESCORT TEKNOLOJİ YATIRIM A.Ş.( Finansal Rapor









***ESCOM*** ESCORT TEKNOLOJİ YATIRIM A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler30 49.992.100 6.517.309 22.724 -50.392 653 3.099.681 33.210.159 92.792.234 92.792.234Düzeltmelerden Sonraki Tutar30 49.992.100 6.517.309 22.724 -50.392 653 3.099.681 33.210.159 92.792.234 92.792.234Transferler33.210.159 -33.210.159Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)149.852 149.852 149.852Dönem Karı (Zararı)41 149.852 149.852 149.852Dönem Sonu Bakiyeler30 49.992.100 6.517.309 22.724 -50.392 653 36.309.840 149.852 92.942.086 92.942.086Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler30 49.992.100 6.517.309 22.724 -50.392 653 36.309.840 101.373.074 194.166.661 194.166.661Düzeltmelerden Sonraki Tutar30 49.992.100 6.517.309 22.724 -50.392 653 36.309.840 101.373.074 194.165.308 194.165.308Transferler101.373.074 -101.373.074Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)1.353 -402.060 -400.707 -400.707Dönem Karı (Zararı)41 -402.060 -402.060 -402.060Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)38 1.353 1.353 1.353Dönem Sonu Bakiyeler30 49.992.100 6.517.309 22.724 -49.039 653 137.682.914 -402.060 193.764.601 193.764.601Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI2.495.004 1.823.085Dönem Karı (Zararı)-402.060 149.852Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)41 -402.060 149.852Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler215.624 24.225Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler14 6.718Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler213.987 3.918Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler25 213.987 3.918Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler3.392 72.508Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler37 -866 -118.528Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler37 4.258Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri191.036Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler40 -1.755 -58.919İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler2.681.569 1.649.015Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-160.058İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)7 -160.058Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-904.002 860.209İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)6 -840.821 863.708İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)9 -63.181 -3.499Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)12 -500Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler162.224 36.993İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)9 162.224 36.993Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)27 107.606 68.058Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler3.428.677 909.681İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)6 3.361.158 1.005.555İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)9 67.519 -95.874İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-112.436 -65.868Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)29 -112.436 -65.868Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları2.495.133 1.823.092Vergi İadeleri (Ödemeleri)40 -129 -7YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-2.453.407 -1.699.872Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları4 -2.462.182 -1.690.000Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları8.775 -9.872Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları14 3.699 -6.218Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları17 5.076 -3.654Ödenen Faiz0 0Alınan Faiz0 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-3.392Ödenen Faiz37 -4.258Alınan Faiz37 866YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)38.205 123.213NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)38.205 123.213DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ53 1.360.684 693.811DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ53 1.398.889 817.024Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri53 1.398.889 1.360.684Ticari Alacaklar1.087.212 1.087.212İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar7 1.087.212 1.087.212Diğer Alacaklar5.905.421 5.001.420İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar6 5.500.660 4.659.839İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar9 404.761 341.581Peşin Ödenmiş Giderler5.478 4.978İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler12 5.478 4.978Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar40 673 544Diğer Dönen Varlıklar634.514 522.077İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar29 634.514 522.077ARA TOPLAM9.032.187 7.976.915TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR9.032.187 7.976.915DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar190.768.080 188.305.898Diğer Finansal Yatırımlar4 190.768.080 188.305.898Maddi Duran Varlıklar34.189 37.888Diğer Maddi Duran Varlıklar14 34.189 37.888Maddi Olmayan Duran Varlıklar350.158 355.234Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar17 350.158 355.234Ertelenmiş Vergi Varlığı40 427.156 425.401TOPLAM DURAN VARLIKLAR191.579.583 189.124.421TOPLAM VARLIKLAR200.611.770 197.101.336KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERTicari Borçlar228.028 65.804İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar7 228.028 65.804Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar27 269.128 161.522Diğer Borçlar4.245.892 817.215İlişkili Taraflara Diğer Borçlar6 3.456.368 95.210İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar9 789.524 722.005Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)2.360 2.360İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)12 2.360 2.360Kısa Vadeli Karşılıklar1.742.996 1.742.996Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar25 29.593 29.593Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar25 1.713.403 1.713.403ARA TOPLAM6.488.404 2.789.897TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER6.488.404 2.789.897UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERÇalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar25 358.765 144.778TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER358.765 144.778TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER6.847.169 2.934.675ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar193.764.601 194.166.661Ödenmiş Sermaye30 49.992.100 49.992.100Sermaye Düzeltme Farkları30 6.517.309 6.517.309Paylara İlişkin Primler (İskontolar)30 22.724 22.724Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-49.039 -49.039Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)30 -49.039 -49.039Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)30 -49.039 -49.039Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler653 653Diğer Kısıtlanmış Yedekler30 653 653Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları30 137.682.914 36.309.840Net Dönem Karı veya Zararı41 -402.060 101.373.074TOPLAM ÖZKAYNAKLAR193.764.601 194.166.661TOPLAM KAYNAKLAR200.611.770 197.101.336Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat31 48.825 46.500TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)48.825 46.500BRÜT KAR (ZARAR)48.825 46.500Genel Yönetim Giderleri28 -1.222.947 -578.782Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler34 774.292 261.140Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler34 -593 -216.948ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-400.423 -488.090FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)-400.423 -488.090Finansman Gelirleri37 866 579.966Finansman Giderleri37 -4.258 -943SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-403.815 90.933Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri1.755 58.919Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri40 1.755 58.919SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-402.060 149.852DÖNEM KARI (ZARARI)-402.060 149.852Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları-402.060 149.852Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar0 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)0 0Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0Yabancı Para Çevrim Farkları0 0Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)0 0TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-402.060 149.852Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları-402.060 149.852http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1026681BIST