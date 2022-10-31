***ESCOM*** ESCORT TEKNOLOJİ YATIRIM A.Ş.( Finansal Rapor









***ESCOM*** ESCORT TEKNOLOJİ YATIRIM A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler30 49.992.100 6.517.309 22.724 -50.392 653 3.099.681 33.210.159 92.792.234 92.792.234Düzeltmelerden Sonraki Tutar30 49.992.100 6.517.309 22.724 -50.392 653 3.099.681 33.210.159 92.792.234 92.792.234Transferler33.210.159 -33.210.159Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-285.805 -285.805 -285.805Dönem Karı (Zararı)41 -285.805 -285.805 -285.805Dönem Sonu Bakiyeler30 49.992.100 6.517.309 22.724 -50.392 653 36.309.840 -285.805 92.506.429 92.506.429Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler30 49.992.100 6.517.309 22.724 -49.039 653 36.309.840 101.373.074 92.506.429 92.506.429Düzeltmelerden Sonraki Tutar30 49.992.100 6.517.309 22.724 -49.039 653 36.309.840 101.373.074 194.166.661 194.166.661Transferler101.373.074 -101.373.074Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)3.191.117 3.191.117 3.191.117Dönem Karı (Zararı)41 3.191.117 3.191.117 3.191.117Dönem Sonu Bakiyeler30 49.992.100 6.517.309 22.724 -49.039 653 137.682.914 3.191.117 197.357.778 197.357.778Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI7.392.076 3.310.447Dönem Karı (Zararı)3.191.117 -285.805Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)41 3.191.117 -285.805Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-1.432.655 -11.097Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler14 18.733 17.877Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler-661.704 26.124Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler25 557.027 26.124Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler25 -1.218.731Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler12.850 -327.771Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler37 -2.353 -365.559Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler37 15.203Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri37.788Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler25 440.750Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-989.311Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler34 -989.311Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler40 186.777 -168.077İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler5.633.962 3.607.481Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler1.087.212 -160.058İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)7 1.087.212 -160.058Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-3.919.380 2.404.324İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)6 -2.311.049 2.507.555İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)9 -1.608.331 -103.231Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)12 3.384 -4.978Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler22.512 183.506İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)6 58.003İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)9 22.512 125.503Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)27 355.528 69.878Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler7.938.486 1.212.938İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)6 7.917.696 1.109.368İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)9 20.790 103.570Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)12 -2.360İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler148.580 -98.129Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)29 148.580 -98.129Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları7.392.424 3.310.579Vergi İadeleri (Ödemeleri)40 -348 -132YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-8.286.876 -3.156.388Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları4 -8.261.465 -3.146.516Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-25.411 -9.872Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları14 -25.411 -6.218Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları17 -3.654Vergi İadeleri (Ödemeleri)FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-12.850Ödenen Faiz37 -15.203Alınan Faiz37 2.353YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-907.650 154.059NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-907.650 154.059DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ53 1.360.684 693.811DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ53 453.034 847.870Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri53 453.034 1.360.684Ticari Alacaklar1.087.212İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar7 1.087.212Diğer Alacaklar8.920.799 5.001.420İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar6 6.970.888 4.659.839İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar9 1.949.911 341.581Stoklar1.916Peşin Ödenmiş Giderler1.594 4.978İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler12 1.594 4.978Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar40 892 544Diğer Dönen Varlıklar374.291 522.077İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar29 374.291 522.077ARA TOPLAM9.752.526 7.976.915TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR9.752.526 7.976.915DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar197.556.674 188.305.898Diğer Finansal Yatırımlar4 197.556.674 188.305.898Maddi Duran Varlıklar52.007 37.888Diğer Maddi Duran Varlıklar14 52.007 37.888Maddi Olmayan Duran Varlıklar345.084 355.234Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar17 345.084 355.234Ertelenmiş Vergi Varlığı40 238.624 425.401TOPLAM DURAN VARLIKLAR198.192.389 189.124.421TOPLAM VARLIKLAR207.944.915 197.101.336KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERTicari Borçlar88.316 65.804İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar7 88.316 65.804Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar27 517.050 161.522Diğer Borçlar8.755.701 817.215İlişkili Taraflara Diğer Borçlar6 8.012.906 95.210İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar9 742.795 722.005Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)2.360İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)12 2.360Kısa Vadeli Karşılıklar685.842 1.742.996Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar25 191.170 29.593Sigortacılık Teknik Karşılıkları25 494.672 1.713.403ARA TOPLAM10.046.909 2.789.897TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER10.046.909 2.789.897UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Karşılıklar540.228 144.778Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar25 540.228 144.778TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER540.228 144.778TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER10.587.137 2.934.675ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar197.357.778 194.166.661Ödenmiş Sermaye30 49.992.100 49.992.100Sermaye Düzeltme Farkları30 6.517.309 6.517.309Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları30 22.724 22.724Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-49.039 -49.039Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-49.039 -49.039Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)30 -49.039 -49.039Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler653 653Diğer Kısıtlanmış Yedekler30 653 653Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları30 137.682.914 36.309.840Net Dönem Karı veya Zararı41 3.191.117 101.373.074TOPLAM ÖZKAYNAKLAR197.357.778 194.166.661TOPLAM KAYNAKLAR207.944.915 197.101.336Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat31 2.120.462 141.825TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)2.120.462 141.825BRÜT KAR (ZARAR)2.120.462 141.825Genel Yönetim Giderleri28 -3.106.707 -1.399.593Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler34 4.722.057 245.754Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler34 -345.067 -485.073ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)3.390.745 -1.497.087FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)3.390.745 -1.497.087Finansman Gelirleri37 2.353 1.062.861Finansman Giderleri37 -15.203 -19.657SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)3.377.895 -453.883Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-186.778 168.078Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri40 -186.778 168.078SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)3.191.117 -285.805DÖNEM KARI (ZARARI)3.191.117 -285.805Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları3.191.117 -285.805Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler0 0Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar), Vergi Etkisi0 0Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0Yurtdışındaki İşletmelerin Çevrimine İlişkin Yabancı Para Çevrim Farkları0 0Yurtdışındaki İşletmelerin Çevrimine İlişkin Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)0 0TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)3.191.117 -285.805Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları3.191.117 -285.805http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1075376BIST