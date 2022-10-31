***ESCOM*** ESCORT TEKNOLOJİ YATIRIM A.Ş.( Finansal Rapor
31.10.2022 18:12
***ESCOM*** ESCORT TEKNOLOJİ YATIRIM A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
30 49.992.100 6.517.309 22.724 -50.392 653 3.099.681 33.210.159 92.792.234 92.792.234
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
30 49.992.100 6.517.309 22.724 -50.392 653 3.099.681 33.210.159 92.792.234 92.792.234
Transferler
33.210.159 -33.210.159
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-285.805 -285.805 -285.805
Dönem Karı (Zararı)
41 -285.805 -285.805 -285.805
Dönem Sonu Bakiyeler
30 49.992.100 6.517.309 22.724 -50.392 653 36.309.840 -285.805 92.506.429 92.506.429
Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
30 49.992.100 6.517.309 22.724 -49.039 653 36.309.840 101.373.074 92.506.429 92.506.429
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
30 49.992.100 6.517.309 22.724 -49.039 653 36.309.840 101.373.074 194.166.661 194.166.661
Transferler
101.373.074 -101.373.074
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
3.191.117 3.191.117 3.191.117
Dönem Karı (Zararı)
41 3.191.117 3.191.117 3.191.117
Dönem Sonu Bakiyeler
30 49.992.100 6.517.309 22.724 -49.039 653 137.682.914 3.191.117 197.357.778 197.357.778
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
7.392.076 3.310.447
Dönem Karı (Zararı)
3.191.117 -285.805
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
41 3.191.117 -285.805
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-1.432.655 -11.097
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
14 18.733 17.877
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-661.704 26.124
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
25 557.027 26.124
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
25 -1.218.731
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
12.850 -327.771
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
37 -2.353 -365.559
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
37 15.203
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
37.788
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
25 440.750
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-989.311
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
34 -989.311
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
40 186.777 -168.077
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
5.633.962 3.607.481
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
1.087.212 -160.058
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 1.087.212 -160.058
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-3.919.380 2.404.324
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 -2.311.049 2.507.555
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
9 -1.608.331 -103.231
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
12 3.384 -4.978
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
22.512 183.506
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
6 58.003
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
9 22.512 125.503
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
27 355.528 69.878
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
7.938.486 1.212.938
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
6 7.917.696 1.109.368
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
9 20.790 103.570
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
12 -2.360
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
148.580 -98.129
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
29 148.580 -98.129
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
7.392.424 3.310.579
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
40 -348 -132
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-8.286.876 -3.156.388
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
4 -8.261.465 -3.146.516
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-25.411 -9.872
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
14 -25.411 -6.218
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
17 -3.654
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-12.850
Ödenen Faiz
37 -15.203
Alınan Faiz
37 2.353
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-907.650 154.059
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-907.650 154.059
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
53 1.360.684 693.811
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
53 453.034 847.870
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
53 453.034 1.360.684
Ticari Alacaklar
1.087.212
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 1.087.212
Diğer Alacaklar
8.920.799 5.001.420
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
6 6.970.888 4.659.839
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 1.949.911 341.581
Stoklar
1.916
Peşin Ödenmiş Giderler
1.594 4.978
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
12 1.594 4.978
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
40 892 544
Diğer Dönen Varlıklar
374.291 522.077
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
29 374.291 522.077
ARA TOPLAM
9.752.526 7.976.915
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
9.752.526 7.976.915
DURAN VARLIKLAR
Finansal Yatırımlar
197.556.674 188.305.898
Diğer Finansal Yatırımlar
4 197.556.674 188.305.898
Maddi Duran Varlıklar
52.007 37.888
Diğer Maddi Duran Varlıklar
14 52.007 37.888
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
345.084 355.234
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
17 345.084 355.234
Ertelenmiş Vergi Varlığı
40 238.624 425.401
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
198.192.389 189.124.421
TOPLAM VARLIKLAR
207.944.915 197.101.336
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Ticari Borçlar
88.316 65.804
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 88.316 65.804
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
27 517.050 161.522
Diğer Borçlar
8.755.701 817.215
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
6 8.012.906 95.210
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 742.795 722.005
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
2.360
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
12 2.360
Kısa Vadeli Karşılıklar
685.842 1.742.996
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
25 191.170 29.593
Sigortacılık Teknik Karşılıkları
25 494.672 1.713.403
ARA TOPLAM
10.046.909 2.789.897
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
10.046.909 2.789.897
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Karşılıklar
540.228 144.778
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
25 540.228 144.778
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
540.228 144.778
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
10.587.137 2.934.675
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
197.357.778 194.166.661
Ödenmiş Sermaye
30 49.992.100 49.992.100
Sermaye Düzeltme Farkları
30 6.517.309 6.517.309
Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları
30 22.724 22.724
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-49.039 -49.039
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-49.039 -49.039
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
30 -49.039 -49.039
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
653 653
Diğer Kısıtlanmış Yedekler
30 653 653
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
30 137.682.914 36.309.840
Net Dönem Karı veya Zararı
41 3.191.117 101.373.074
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
197.357.778 194.166.661
TOPLAM KAYNAKLAR
207.944.915 197.101.336
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
31 2.120.462 141.825
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
2.120.462 141.825
BRÜT KAR (ZARAR)
2.120.462 141.825
Genel Yönetim Giderleri
28 -3.106.707 -1.399.593
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
34 4.722.057 245.754
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
34 -345.067 -485.073
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
3.390.745 -1.497.087
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
3.390.745 -1.497.087
Finansman Gelirleri
37 2.353 1.062.861
Finansman Giderleri
37 -15.203 -19.657
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
3.377.895 -453.883
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-186.778 168.078
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
40 -186.778 168.078
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
3.191.117 -285.805
DÖNEM KARI (ZARARI)
3.191.117 -285.805
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
3.191.117 -285.805
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar), Vergi Etkisi
0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
Yurtdışındaki İşletmelerin Çevrimine İlişkin Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0
Yurtdışındaki İşletmelerin Çevrimine İlişkin Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
3.191.117 -285.805
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
3.191.117 -285.805
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1075376
BIST