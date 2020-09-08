***ESCOM*** ESCORT TEKNOLOJİ YATIRIM A.Ş.( Finansal Tablo ve-veya Dipnot Değişikliği
08.09.2020 12:05
***ESCOM*** ESCORT TEKNOLOJİ YATIRIM A.Ş.( Finansal Tablo ve-veya Dipnot Değişikliği )
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Türkçe
Finansal Tablo ve/veya Dipnot Değişikliği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
.
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Değişikliğin Yapıldığı Finansal Tablo veya Dipnotların Hesap Dönemi
30.06.2020
Değişikliğin Yapıldığı Finansal Tablo veya Dipnotlar
Gelir tablosu
Değişikliğin Nedeni
Gelir tablosunun 4 dönem giriş yapılması gerekirken 2 dönem girilmesi
Değişikliğin Net Dönem Karına veya Zararına Etkisi
yok
Açıklamalar
Şirketimiz 30.06.2020 tarihli finansal tablo ve dipnotları 10.08.2020 tarihinde Kap sistemine girilerek yayınlanmıştır. Fakat Finansal Tablolardan Gelir Tablosu 4 dönem girilmesi gerekirken 2 dönem girilmiştir.Gelir tablosuna eksik dönemler eklenerek yeniden gönderilecektir.
Kamuoyunun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/873900
BIST
15:001.086
En Yüksek
|Değişim
|: -1,02%
|| -11,23
|Açılış
|: 1.102
|
|Önceki Kapanış
|: 1.097
|
1.103
En Düşük
1.085
15:007,4854
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 0,0310
|Açılış
|: 7,5010
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4750
|
7,4871
En Düşük
7,4364
15:008,8235
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0127
|Açılış
|: 8,8250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8150
|
8,8473
En Düşük
8,7918
15:00461,27
En Yüksek
|Değişim
|: -0,23%
|| -1,05
|Açılış
|: 461,27
|
|Önceki Kapanış
|: 462,32
|
464,45
En Düşük
459,22
BIST En Aktif Hisseler15:00
|DAGHL
|7,04
|10.371.467
|% 10,00
|
|DITAS
|36,30
|3.663.953
|% 10,00
|
|ARTI
|3,41
|1.020.296
|% 10,00
|
|VKFYO
|9,25
|12.708.847
|% 9,99
|
|MERIT
|49,78
|1.387.618
|% 9,99
|
|DOBUR
|27,00
|170.559
|% -10,00
|
|PKENT
|1.108,80
|28.829
|% -10,00
|
|LUKSK
|26,86
|9.114.243
|% -9,99
|
|KENT
|376,70
|6.323.781
|% -9,99
|
|PEKGY
|10,89
|115.295.932
|% -9,25
|
|GSRAY
|4,17
|903.746.571
|% 5,30
|
|TSPOR
|6,20
|674.804.526
|% 4,73
|
|BJKAS
|3,81
|527.273.636
|% 4,10
|
|FENER
|43,98
|489.992.905
|% 8,01
|
|RTALB
|58,70
|411.322.433
|% -1,68
|
|GSRAY
|4,17
|903.746.571
|% 5,30
|
|EKGYO
|1,80
|382.905.572
|% -1,10
|
|BJKAS
|3,81
|527.273.636
|% 4,10
|
|KRDMD
|2,96
|324.871.847
|% -1,99
|
|IHLAS
|0,93
|99.579.994
|% 1,09
|
|15:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4833
|7,4854
|% 0,42
|
|Euro
|8,8196
|8,8235
|% 0,14
|
|Sterlin
|9,7358
|9,7846
|% -0,47
|
|Frank
|8,1272
|8,1761
|% 0,32
|
|Riyal
|1,9898
|1,9998
|% 0,47
|
|15:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.918
|1.918
|-10,99
|
|Altın Gr.
|461
|461
|-1,14
|
|Cumhuriyet
|3.065
|3.112
|-6,00
|
|Tam
|3.050
|3.125
|-10,50
|
|Yarım
|1.474
|1.512
|-5,08
|
|Çeyrek
|739
|756
|-2,54
|
|Gümüş.Ons
|26,49
|26,54
|-0,34
|
|Gümüş Gr.
|6,37
|6,38
|-0,06
|
|B. Petrol
|40,26
|40,26
|-1,76
|
Seans Raporu
15:00
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15:11
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler KOZAA, HALKB, YKBNK
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15:11XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -8, 16 kaybederek (% -0.81 ) 999
-
15:11
Tavandan işlem gören hisse senedleri : COSMO, MERIT, MMCAS, YONGA, EMNIS, ARTI, TKURU, SUMAS, KSTUR, UZERB
-
15:11
UZERB, GSRAY, ICBCT değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
15:11
PEKGY, KENT, FRIGO değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında