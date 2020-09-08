***ESCOM*** ESCORT TEKNOLOJİ YATIRIM A.Ş.( Finansal Tablo ve-veya Dipnot Değişikliği









***ESCOM*** ESCORT TEKNOLOJİ YATIRIM A.Ş.( Finansal Tablo ve-veya Dipnot Değişikliği )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFinansal Tablo ve/veya Dipnot DeğişikliğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiDeğişikliğin Yapıldığı Finansal Tablo veya Dipnotların Hesap Dönemi30.06.2020Değişikliğin Yapıldığı Finansal Tablo veya DipnotlarGelir tablosuDeğişikliğin NedeniGelir tablosunun 4 dönem giriş yapılması gerekirken 2 dönem girilmesiDeğişikliğin Net Dönem Karına veya Zararına EtkisiyokAçıklamalarŞirketimiz 30.06.2020 tarihli finansal tablo ve dipnotları 10.08.2020 tarihinde Kap sistemine girilerek yayınlanmıştır. Fakat Finansal Tablolardan Gelir Tablosu 4 dönem girilmesi gerekirken 2 dönem girilmiştir.Gelir tablosuna eksik dönemler eklenerek yeniden gönderilecektir.Kamuoyunun bilgisine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/873900BIST