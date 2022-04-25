***ESCOM*** ESCORT TEKNOLOJİ YATIRIM A.Ş.( Geleceğe Dönük Değerlendirmeler
25.04.2022 18:13
***ESCOM*** ESCORT TEKNOLOJİ YATIRIM A.Ş.( Geleceğe Dönük Değerlendirmeler )
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Geleceğe Yönelik Değerlendirmeler
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Siber Güvenlik'ten bioteknolojiye, SaaS platformundan batarya teknolojilerine, mobil oyundan online terapiye geniş bir yelpazede teknoloji üreten veya mevcut işleri yeni teknolojilerle dönüştüren firmalara yatırım gerçekleştiren Escort Teknoloji A.Ş.'nin bağlı ortak ve iştirak sayısı 50 adede ulaşmıştır. Escort Teknoloji Yatırım A.Ş., gerçekleştirdiği yatırımlar ile yüksek büyüme potansiyeli taşıyan erken aşama girişimlere destek olmakta ve Türkiye'nin dijital dönüşümüne önemli ölçüde katkı sağlamaktadır.
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Özel Durumlar Tebliği'nin 10. maddesi kapsamında şirketimiz iştiraklerinin sunumu ekli dosyada yer almaktadır.
İlgili sunuma, www.escort.com.tr web adresimizdeki ‘' Yatırımcı İlişkileri'' bölümünden de ulaşılabilir.
Kamuoyunun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1023561
BIST
18:052.483
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 10,10
|Açılış
|: 2.471
|
|Önceki Kapanış
|: 2.473
|
2.499
En Düşük
2.428
18:0514,7773
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0346
|Açılış
|: 14,7700
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7570
|
14,7814
En Düşük
14,7180
18:0515,8428
En Yüksek
|Değişim
|: -0,49%
|| -0,0788
|Açılış
|: 15,8400
|
|Önceki Kapanış
|: 15,9300
|
15,9641
En Düşük
15,8064
18:05901,74
En Yüksek
|Değişim
|: -1,52%
|| -13,94
|Açılış
|: 901,74
|
|Önceki Kapanış
|: 915,67
|
917,28
En Düşük
898,23
BIST En Aktif Hisseler18:05
|DAPGM
|27,94
|192.736.479
|% 6,89
|
|SMRTG
|18,64
|358.918.595
|% 4,19
|
|GZNMI
|31,12
|9.936.056
|% 4,08
|
|KONTR
|155,90
|183.935.019
|% 3,93
|
|BASGZ
|18,39
|361.516.963
|% 3,78
|
|KGYO
|5,13
|3.199.130
|% -10,00
|
|CONSE
|4,12
|101.049.332
|% -3,74
|
|ATATP
|61,20
|11.659.559
|% -2,86
|
|KRVGD
|10,15
|26.519.927
|% -2,78
|
|ARASE
|85,40
|12.432.794
|% -2,68
|
|BASGZ
|18,39
|361.516.963
|% 3,78
|
|SMRTG
|18,64
|358.918.595
|% 4,19
|
|DAPGM
|27,94
|192.736.479
|% 6,89
|
|LIDER
|19,99
|176.709.653
|% 3,58
|
|PSGYO
|15,40
|102.656.406
|% -1,85
|
|KLSYN
|2,13
|78.846.205
|% -1,39
|
|CONSE
|4,12
|101.049.332
|% -3,74
|
|HUNER
|3,15
|63.699.840
|% -0,94
|
|SMRTG
|18,64
|358.918.595
|% 4,19
|
|MOBTL
|1,70
|29.020.851
|% -1,73
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7731
|14,7782
|% 0,24
|
|Euro
|15,8310
|15,8438
|% -0,49
|
|Sterlin
|18,7292
|18,8232
|% -0,75
|
|Frank
|15,3598
|15,4523
|% 0,13
|
|Riyal
|3,9274
|3,9471
|% 0,21
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.898
|1.899
|-33,05
|
|Altın Gr.
|900
|900
|-15,29
|
|Cumhuriyet
|6.008
|6.099
|-93,00
|
|Tam
|5.980
|6.129
|-93,86
|
|Yarım
|2.890
|2.965
|-45,40
|
|Çeyrek
|1.450
|1.482
|-22,70
|
|Gümüş.Ons
|23,70
|23,72
|-0,43
|
|Gümüş Gr.
|11,21
|11,22
|-0,25
|
|B. Petrol
|100
|100
|-6,11
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 10, 01 artarak (% 0.45 ) 2, 240
-
17:59
Tavandan işlem gören hisse senedleri : DAGI, SILVR, DAGHL, KSTUR, ACSEL, UFUK, GSDHO
-
17:59
UFUK, GARAN, OZRDN değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:59
SANEL, MEPET, EKGYO değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:59
Bu seansda işlem gören 267 hisse senedinden 95 tanesi önceki kapanış fiyatının üstünde, 157 tanesi önceki kapanış fiyatının altında 15 tanesi ise önceki kapanış fiyatı ile aynı seviyeden işlem