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***ESCOM*** ESCORT TEKNOLOJİ YATIRIM A.Ş.( Geleceğe Dönük Değerlendirmeler

25.04.2022 18:13
***ESCOM*** ESCORT TEKNOLOJİ YATIRIM A.Ş.( Geleceğe Dönük Değerlendirmeler


***ESCOM*** ESCORT TEKNOLOJİ YATIRIM A.Ş.( Geleceğe Dönük Değerlendirmeler )

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Açıklamalar

       Siber Güvenlik'ten bioteknolojiye, SaaS platformundan batarya teknolojilerine, mobil oyundan online terapiye geniş bir yelpazede teknoloji üreten veya mevcut işleri yeni teknolojilerle dönüştüren firmalara yatırım gerçekleştiren Escort Teknoloji A.Ş.'nin bağlı ortak ve iştirak sayısı 50 adede ulaşmıştır. Escort Teknoloji Yatırım A.Ş., gerçekleştirdiği yatırımlar ile yüksek büyüme potansiyeli taşıyan erken aşama girişimlere destek olmakta ve Türkiye'nin dijital dönüşümüne önemli ölçüde katkı sağlamaktadır.
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Özel Durumlar Tebliği'nin 10. maddesi kapsamında şirketimiz iştiraklerinin sunumu ekli dosyada yer almaktadır.
İlgili sunuma, www.escort.com.tr web adresimizdeki ‘' Yatırımcı İlişkileri'' bölümünden de ulaşılabilir.
Kamuoyunun bilgisine sunarız.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1023561


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BASGZ 18,39 361.516.963 % 3,78  
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Altın Gr. 900 900 -15,29  
Cumhuriyet 6.008 6.099 -93,00  
Tam 5.980 6.129 -93,86  
Yarım 2.890 2.965 -45,40  
Çeyrek 1.450 1.482 -22,70  
Gümüş.Ons 23,70 23,72 -0,43  
Gümüş Gr. 11,21 11,22 -0,25  
B. Petrol 100 100 -6,11  
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