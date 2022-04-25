***ESCOM*** ESCORT TEKNOLOJİ YATIRIM A.Ş.( Geleceğe Dönük Değerlendirmeler









***ESCOM*** ESCORT TEKNOLOJİ YATIRIM A.Ş.( Geleceğe Dönük Değerlendirmeler )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeGeleceğe Yönelik DeğerlendirmelerYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarSiber Güvenlik'ten bioteknolojiye, SaaS platformundan batarya teknolojilerine, mobil oyundan online terapiye geniş bir yelpazede teknoloji üreten veya mevcut işleri yeni teknolojilerle dönüştüren firmalara yatırım gerçekleştiren Escort Teknoloji A.Ş.'nin bağlı ortak ve iştirak sayısı 50 adede ulaşmıştır. Escort Teknoloji Yatırım A.Ş., gerçekleştirdiği yatırımlar ile yüksek büyüme potansiyeli taşıyan erken aşama girişimlere destek olmakta ve Türkiye'nin dijital dönüşümüne önemli ölçüde katkı sağlamaktadır.Sermaye Piyasası Kurulu'nun Özel Durumlar Tebliği'nin 10. maddesi kapsamında şirketimiz iştiraklerinin sunumu ekli dosyada yer almaktadır.İlgili sunuma, www.escort.com.tr web adresimizdeki ‘' Yatırımcı İlişkileri'' bölümünden de ulaşılabilir.Kamuoyunun bilgisine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1023561BIST