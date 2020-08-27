***ESCOM*** ESCORT TEKNOLOJİ YATIRIM A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***ESCOM*** ESCORT TEKNOLOJİ YATIRIM A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi 2018-2019 Yılları Olağan Genel Kurul ToplantısıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2018Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2019Karar Tarihi 27.08.2020Genel Kurul Tarihi 25.09.2020Genel Kurul Saati 11:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 24.09.2020Ülke TürkiyeŞehir İSTANBULİlçe ŞİŞLİAdres Atakan sokak No:14 MecidiyeköyGündem Maddeleri1 - Açılış ve başkanlık divanı seçimi,2 - Genel Kurul Toplantı Tutanağının Başkanlık Divanınca imzalanması hususunda yetki verilmesi,3 - 2018-2019 yılları faaliyet hesaplarına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu' nun okunması ve görüşülmesi,4 - 2018-2019 yılları hesap dönemine ilişkin Bağımsız Dış Denetim rapor özetinin okunması ve görüşülmesi,5 - 2018-2019 yılları hesap dönemine ilişkin finansal tabloların okunması, görüşülmesi ve tasdiki.6 - Yönetim Kurulu Üyelerinin 2018-2019 yılları faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri,7 - Bağımsız denetim kuruluşunun seçilmesi ve onaylanması,8 - 2018-2019 yıllarında yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul' a bilgi verilmesi ,9 - 2018 ve 2019 yıllarında Şirketin 3. Kişiler lehine verdiği teminat, rehin ve ipotekler hakkında ortaklara bilgi verilmesi,10 - Yönetim Kurulu üyelerinin ve Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi,11 - Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine ödenecek ücret, huzur hakkı ve primlerin belirlenmesi,12 - 2018 ve 2019 yılların içerisinde Sermaye Piyasası Kurulu' nun II-17.1 Sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği' nin 1.3.6. Maddesi kapsamına giren işlemler ile ilgili pay sahiplerine bilgi verilmesi,13 - 2018 ve 2019 yılı içinde İlişkili Taraflara Yapılan İşlemlere ilişkin olarak Genel Kurula bilgi verilmesi,14 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirket' in "Bilgilendirme Politikası" , Ücretlendirme Politikası" ve "Kar Dağıtım Politikası" hakkında ortaklara bilgi verilmesi,15 - Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddelerine göre Yönetim Kurulu Üyelerine izin verilmesi.16 - 24.06.2019 tarihli SPK yazısı gereğince kesilen idari para cezalarının uygulanmasını gerektiren fiillerde sorumluluğu bulunan yönetim kurulu üyelerine rücu edilip edilmeyeceği hususunun görüşülmesi17 - Şirket'in İştiraklerinden TNB A.Ş nin %5' ine karşılık gelen hisselerinin YK Başkanı Halil İbrahim Özer'den alımı ve sonrasında iadesiyle ilgili yapılan işlemler ve neticesinde pay sahiplerinin hakları hususlarında ortakların bilgilendirilmesi ve bu işlemlerden dolayı yönetim kurulunun ibrası hususunun görüşülmesi18 - Faaliyeti olmayan veya kar getirmeyen veya özvarlığını yitirmiş iştirak ve bağlı ortaklıklardaki şirket hisselerin üçüncü kişilere devredilmesi için Yönetim Kurulu'nun yetkilendirilmesi hususunun görüşülmesi19 - Şirketin %100 bağlı ortaklığı olan Alesta Elektronik Yatırım A.Ş nin GSYO'ya dönüştürülerek halka arzı konusunun görüşülmesi20 - Dilekler ve kapanış.Gündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriYokturGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 25 09 2020 TARİHLİ GENEL KURUL İLAN METNİ ve VEKALETNAME ÖRNEĞİ.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanıhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/871380BIST