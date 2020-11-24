***ESCOM*** ESCORT TEKNOLOJİ YATIRIM A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
24.11.2020 15:24
***ESCOM*** ESCORT TEKNOLOJİ YATIRIM A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Yönetim Kurulunun 23.11.2020 tarihli Olağanüstü Genel Kurul yapma kararı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağanüstü Genel Kurul
Karar Tarihi 23.11.2020
Genel Kurul Tarihi 18.12.2020
Genel Kurul Saati 11:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 17.12.2020
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe ŞİŞLİ
Adres Atakan Sokak no:14 Mecidiyeköy
Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
2 - Genel Kurul Toplantı Tutanağının Başkanlık Divanınca imzalanması hususunda yetki verilmesi,
3 - SPK'nın 12.11.2010 tarihli ve 11683 sayılı kurul kararı ile verilmiş olan 2016 tarihe kadar geçerli 80.000.000 Tl. tutarındaki kayıtlı sermaye tavanının süresinin dolmuş olmasından dolayı,İznin yenilenmesi,
4 - Yönetim Kurulunun kar etmeyen iştiraklerden çıkma kararı gereğince faaliyeti olmadığı için elden çıkartılacak iştiraklerin görüşülmesi,
5 - İştirakimiz Veriban'da sahip olduğumuz hisselerin 3. Kişilere satılması konusunda Yönetim Kurulu'nun yetkilendirilmesi
6 - Satınalınması düşünülen şirketlerin görüşülmesi.
7 - Dilekler ve kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Yoktur
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 18 12 2020 TARİHLİ OLAGANÜSTÜ GENEL KURUL İLAN METNİ ve VEKALETNAME ÖRNEĞİ.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/889757
BIST