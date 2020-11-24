Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***ESCOM*** ESCORT TEKNOLOJİ YATIRIM A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

24.11.2020 15:24



***ESCOM*** ESCORT TEKNOLOJİ YATIRIM A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Yönetim Kurulunun 23.11.2020 tarihli Olağanüstü Genel Kurul yapma kararı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağanüstü Genel Kurul
Karar Tarihi 23.11.2020
Genel Kurul Tarihi 18.12.2020
Genel Kurul Saati 11:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 17.12.2020
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe ŞİŞLİ
Adres Atakan Sokak no:14 Mecidiyeköy

Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
2 - Genel Kurul Toplantı Tutanağının Başkanlık Divanınca imzalanması hususunda yetki verilmesi,
3 - SPK'nın 12.11.2010 tarihli ve 11683 sayılı kurul kararı ile verilmiş olan 2016 tarihe kadar geçerli 80.000.000 Tl. tutarındaki kayıtlı sermaye tavanının süresinin dolmuş olmasından dolayı,İznin yenilenmesi,
4 - Yönetim Kurulunun kar etmeyen iştiraklerden çıkma kararı gereğince faaliyeti olmadığı için elden çıkartılacak iştiraklerin görüşülmesi,
5 - İştirakimiz Veriban'da sahip olduğumuz hisselerin 3. Kişilere satılması konusunda Yönetim Kurulu'nun yetkilendirilmesi
6 - Satınalınması düşünülen şirketlerin görüşülmesi.
7 - Dilekler ve kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Yoktur

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 18 12 2020 TARİHLİ OLAGANÜSTÜ GENEL KURUL İLAN METNİ ve VEKALETNAME ÖRNEĞİ.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/889757


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
16:401.314
Değişim :  -0,05% |  -0,69
Açılış :  1.323  
Önceki Kapanış :  1.314  
En Yüksek
1.334 En Düşük
1.309
BIST En Aktif Hisseler16:38
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
ALCAR 233,20 272.316.945 % 10,00  
EGEEN 1.712,70 307.899.428 % 10,00  
POLTK 387,20 884.365 % 10,00  
ERBOS 33,26 99.232.298 % 9,99  
RODRG 12,80 5.662.720 % 9,97  
daha fazla
16:38 Alış Satış %  
Dolar 7,9557 7,9624 % 0,95  
Euro 9,4458 9,4574 % 1,28  
Sterlin 10,5988 10,6520 % 1,20  
Frank 8,7049 8,7573 % 1,14  
Riyal 2,1192 2,1299 % 1,07  
daha fazla
16:38 Alış Satış %  
Altın Ons 1.809 1.810 -26,88  
Altın Gr. 463 463 -2,18  
Cumhuriyet 3.083 3.129 -79,00  
Tam 3.068 3.146 -89,57  
Yarım 1.483 1.522 -43,34  
Çeyrek 744 761 -21,67  
Gümüş.Ons 23,20 23,23 -0,37  
Gümüş Gr. 5,91 5,92 -0,07  
B. Petrol 46,57 46,57 0,53  
Seans Raporu 16:38
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru