***ESCOM*** ESCORT TEKNOLOJİ YATIRIM A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
25.11.2020 11:10
***ESCOM*** ESCORT TEKNOLOJİ YATIRIM A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Yönetim Kurulunun 23.11.2020 tarihli Olağanüstü Genel Kurul yapma kararı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Düzeltme Nedeni Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçlerine ilişkin düzelme
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağanüstü Genel Kurul
Karar Tarihi 23.11.2020
Genel Kurul Tarihi 18.12.2020
Genel Kurul Saati 11:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 17.12.2020
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe ŞİŞLİ
Adres Atakan Sokak no:14 Mecidiyeköy
Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
2 - Genel Kurul Toplantı Tutanağının Başkanlık Divanınca imzalanması hususunda yetki verilmesi,
3 - SPK'nın 12.11.2010 tarihli ve 11683 sayılı kurul kararı ile verilmiş olan 2016 tarihe kadar geçerli 80.000.000 Tl. tutarındaki kayıtlı sermaye tavanının süresinin dolmuş olmasından dolayı,İznin yenilenmesi,
4 - Yönetim Kurulunun kar etmeyen iştiraklerden çıkma kararı gereğince faaliyeti olmadığı için elden çıkartılacak iştiraklerin görüşülmesi,
5 - İştirakimiz Veriban'da sahip olduğumuz hisselerin 3. Kişilere satılması konusunda Yönetim Kurulu'nun yetkilendirilmesi
6 - Satınalınması düşünülen şirketlerin görüşülmesi.
7 - Dilekler ve kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kayıtlı Sermaye Tavanı
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 18 12 2020 TARİHLİ OLAGANÜSTÜ GENEL KURUL İLAN METNİ ve VEKALETNAME ÖRNEĞİ.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/889908
BIST