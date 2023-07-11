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***ESCOM*** ESCORT TEKNOLOJİ YATIRIM A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

11.07.2023 17:14
***ESCOM*** ESCORT TEKNOLOJİ YATIRIM A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim


***ESCOM*** ESCORT TEKNOLOJİ YATIRIM A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi 2021-2022 Yılları Olağan Genel Kurul Toplantısı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2021
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2022
Karar Tarihi 11.07.2023
Genel Kurul Tarihi 04.08.2023
Genel Kurul Saati 11:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 03.08.2023
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe ŞİŞLİ
Adres Atakan Sokak no:14 Mecidiyeköy /Şişli

Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
2 - Genel Kurul Toplantı Tutanağının Başkanlık Divanınca imzalanması hususunda yetki verilmesi,
3 - 2021-2022 yılları ait faaliyet hesaplarına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu' nun okunması ve görüşülmesi,
4 - 2021 ve 2022 yıllları, hesap dönemilerine ilişkin Bağımsız Dış Denetim rapor özetinin okunması ve görüşülmesi,
5 - 2021 ve 2022 yılllarına ilişkin finansal tabloların okunması, görüşülmesi ve tasdiki.
6 - Yönetim Kurulu Üyelerinin 2021 ve 2022 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri,
7 - Bağımsız denetim kuruluşunun seçilmesi ve onaylanması,
8 - 2021 ve 2022 yıllında, yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul' a bilgi verilmesi ,
9 - 2021 ve 2022 yıllında, Şirketin 3. Kişiler lehine verdiği teminat, rehin ve ipotekler hakkında ortaklara bilgi verilmesi,
10 - Yönetim Kurulu üyelerinin ve Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi,
11 - Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine ödenecek ücret, huzur hakkı ve primlerin belirlenmesi,
12 - 2021 ve 2022 yılları içerisinde Sermaye Piyasası Kurulu' nun II-17.1 Sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği' nin 1.3.6. Maddesi kapsamına giren işlemler ile ilgili pay sahiplerine bilgi verilmesi,
13 - 2021 ve 2022 yılları içinde İlişkili Taraflara Yapılan İşlemlere ilişkin olarak Genel Kurula bilgi verilmesi,
14 - . Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirket' in "Bilgilendirme Politikası" , Ücretlendirme Politikası" ve "Kar Dağıtım Politikası" hakkında ortaklara bilgi verilmesi,
15 - Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddelerine göre Yönetim Kurulu Üyelerine izin verilmesi.
16 - Dilekler ve kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Yoktur

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 04.08.2023 Tarihli Genel Kurul İlan Metni ve Vekaletname Örneği.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı


Ek Açıklamalar
Yoktur.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1170451


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Yarım 5.219 5.348 3,00  
Çeyrek 2.618 2.674 1,00  
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Gümüş Gr. 19,33 19,35 -0,08  
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