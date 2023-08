***ESCOM*** ESCORT TEKNOLOJİ YATIRIM A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***ESCOM*** ESCORT TEKNOLOJİ YATIRIM A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi 2021-2022 yılları Olağan Genel Kurul ToplantısıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2021Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2022Karar Tarihi 11.07.2023Genel Kurul Tarihi 04.08.2023Genel Kurul Saati 11:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 03.08.2023Ülke TürkiyeŞehir İSTANBULİlçe ŞİŞLİAdres Atakan Sokak no:14 Mecidiyeköy /ŞişliGündem Maddeleri1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.2 - Genel Kurul Toplantı Tutanağının Başkanlık Divanınca imzalanması hususunda yetki verilmesi,3 - 2021-2022 yılları ait faaliyet hesaplarına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu' nun okunması ve görüşülmesi,4 - 2021 ve 2022 yıllları, hesap dönemilerine ilişkin Bağımsız Dış Denetim rapor özetinin okunması ve görüşülmesi,5 - 2021 ve 2022 yılllarına ilişkin finansal tabloların okunması, görüşülmesi ve tasdiki.6 - Yönetim Kurulu Üyelerinin 2021 ve 2022 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri,7 - Bağımsız denetim kuruluşunun seçilmesi ve onaylanması,8 - 2021 ve 2022 yıllında, yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul' a bilgi verilmesi ,9 - 2021 ve 2022 yıllında, Şirketin 3. Kişiler lehine verdiği teminat, rehin ve ipotekler hakkında ortaklara bilgi verilmesi,10 - Yönetim Kurulu üyelerinin ve Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi,11 - Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine ödenecek ücret, huzur hakkı ve primlerin belirlenmesi,12 - 2021 ve 2022 yılları içerisinde Sermaye Piyasası Kurulu' nun II-17.1 Sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği' nin 1.3.6. Maddesi kapsamına giren işlemler ile ilgili pay sahiplerine bilgi verilmesi,13 - 2021 ve 2022 yılları içinde İlişkili Taraflara Yapılan İşlemlere ilişkin olarak Genel Kurula bilgi verilmesi,14 - . Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirket' in "Bilgilendirme Politikası" , Ücretlendirme Politikası" ve "Kar Dağıtım Politikası" hakkında ortaklara bilgi verilmesi,15 - Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddelerine göre Yönetim Kurulu Üyelerine izin verilmesi.16 - Dilekler ve kapanış.Gündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriYokturGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 04.08.2023 Tarihli Genel Kurul İlan Metni ve Vekaletname Örneği.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıGenel Kurul SonuçlarıGenel Kurul Yapıldı mı? EvetGenel Kurul Sonuçları 1-Toplantı başkanlığına Uğur Kumru, oy toplama memurluğuna Ayşe Güldoğan, tutanak yazmanlığına Yiğit Çavuşoğlu teklif edildiler. Başka öneri bulunmadığından yapılan oylama sonucunda katılanların oy birliğiyle kabul edildi.2- Genel Kurul toplantı tutanağının hissedarlar adına imzalanması için Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi hususu oylandı, Toplantı Başkanlığına tutanakların imzalanması hususunda katılanların oy birliğiyle yetki verildi.3- 2021 ve 2022 yılları faaliyet hesaplarına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporları Yönetim Kurulu Başkanı Halil İbrahim Özer tarafından okundu. 2021 ve 2022 yılları Faaliyet Raporları üzerinde müzakereye açıldı ve müzakere edildi.4- 2021 ve 2022 yılları hesap dönemlerine ilişkin olarak hazırlanan HSY Danışmanlık ve Bağımsız Denetim A.Ş.nin denetim raporları web sayfasında yayınlandığından ve KAP'da duyurusu yapıldığından okunmadan müzakeresine geçilmesi hususu oylandı. Katılanların oy birliği ile kabul edildi. Bağımsız denetim raporları müzakereye açıldı. Söz alan olmadı.5-Şirketin Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri XI, No:29 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" uyarınca hazırlanan bağımsız denetimden geçmiş 2021 ve 2022 yılları Finansal Tablolarının kamuoyuna Kamuyu Aydınlatma Platformundan ve şirketin www.escort.com.tr internet adresinde duyurulduğu bilgisi verildi. Yönetim kurulu ilgili finansal tabloların okunmaması önergesini oylamaya sundu. Oylama sonucu finansal tabloların okunmamasına oy birliğiyle karar verilmiştir. Finansal Tabloların müzakeresine geçildi. Müzakere sonucunda finansal tabloların tasdiki oylamasına geçildi. Şirketin 2021 ve 2022 yıllarına ilişkin finansal tablolar katılanların oy birliğiyle ile tasdik edildi.6- Yönetim Kurulu üyelerinin 2021 ve 2022 yılları faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri hususuna geçildi:2021 yılında Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapan Halil İbrahim Özer katılanların oy birliği ile ibra edildi. Halil İbrahim Özer kendi ibrası için yapılan bu oylamaya katılmadı.2021 yılında Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapan Uğur Kumru katılanların oy birliği ile ibra edildi. Uğur Kumru kendi ibrası için yapılan bu oylamaya katılmadı.2021 yılında Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapan Aytaç Biter katılanların oy birliği ile ibra edildi.2021 yılında Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapan Çağrı Çelik katılanların oy birliği ile ibra edildi.2021 yılında Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapan Adem Özay katılanların oy birliği ile ibra edildi.2022 yılında Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapan Halil İbrahim Özer katılanların oy birliği ile ibra edildi. Halil İbrahim Özer kendi ibrası için yapılan bu oylamaya katılmadı.2022 yılında Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapan Uğur Kumru katılanların oy birliği ile ibra edildi. Uğur Kumru kendi ibrası için yapılan bu oylamaya katılmadı.2022 yılında Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapan Aytaç Biter katılanların oy birliği ile ibra edildi.2022 yılında Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapan Çağrı Çelik katılanların oy birliği ile ibra edildi.2022 yılında Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapan Adem Özay katılanların oy birliği ile ibra edildi.7-Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Sermaye Piyasası Bağımsız Dış Denetleme hakkında yönetmelik gereği, Yönetim Kurulu tarafından Bağımsız Denetim Şirketi olarak 007 051 1435 vergi numaralı, İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü nezdinde 561406-0 numarasıyla tescilli, Reşitpaşa Mah. Eski Büyükdere Cad. No: 14 Park Plaza Kat: 3 Maslak Sarıyer/ İstanbul adresinde bulunan, Mersis 0007051143500017 No'lu PKF Aday Bağımsız Denetim A.Ş.'nin 01.01.2023-31.12.2023 dönemi için bağımsız denetçisi olarak seçilmesi yönünde önerge verildi. Yapılan oylama sonucunda katılanların oy birliği ile PKF Aday Bağımsız Denetim A.Ş bağımsız denetçisi olararak seçildi.8- 2021 ve 2022 yılında sosyal yardım amacıyla vakıf ve derneklere bağış ve yardım yapılmadığı hususunda genel kurula bilgi verildi.9-Sermaye Piyasası Kurulu'nun 03.01.2014 tarih ve 11-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca, Şirketin SPK düzenlemelerine uygun olarak olağan ticari faaliyetlerini yürütmesi maksadıyla tamamı bağlı ortaklıklar ve iştiraklerden oluşan 3. kişilerin borcunu temin amacıyla vermiş olan herhangi bir teminat, rehin, ipotek ve kefaletlerin bulunmadığı bilgisi verilmiştir.10- Yönetim Kurulu üyeliklerine 3 yıl süre ile görev yapmak üzere 41030028244 TC kimlik numaralı Halil İbrahim ÖZER, 23932446340 TC kimlik numaralı Uğur KUMRU, 45580276636 TC kimlik numaralı Aytaç BİTER'in seçilmesine, 16565881640 T.C. Kimlik Numaralı Çağrı ÇELİK ve 41119489850 T.C. Kimlik Numaralı Adem ÖZAY'ın ise bağımsız yönetim kurulu üyeleri olarak seçilmesine katılanların oy birliği ile karar verildi.11- Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi haklarının belirlenmesi konusunda yapılan oylamada, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri doğrultusunda, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri'nin her birine aylık net 12.500 TL, Yönetim Kurulu Başkanı'na aylık net 37.500 TL, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı'na aylık net 25.000 TL huzur hakkı ödenmesine, her yıl ocak ayında Tüfe yıllık artış ortalaması oranında arttırılmasına, katılanların oy birliği ile karar verildi.12-Sermaye Piyasası Kurulu' nun 11-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliği' de yer alan Kurumsal Yönetim İlkeleri 1.3.6 maddesi gereği yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerinin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri hısımlarının, ortaklık veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli nitelikte işlem yapması ve/veya ortaklığın işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması ya da aynı tür ticari işlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi kapsamında gerçekleştirilen işlemlerle ilgili 6 no'lu dipnotta yer alan mal ve/veya hizmet alış ve satış tutarlarının emsallerine uygun tutarlarla fatura edildiği Genel Kurul' un bilgisine sunuldu. Toplantı başkanı bu maddenin bilgilendirme amaçlı olduğunu ve oylanmayacağını bildirdi.13- 2021 ve 2022 yılları içinde İlişkili Taraflarla Yapılan İşlemlere ilişkin olarak Genel Kurula bilgi verildi. Toplantı başkanı bu maddenin bilgilendirme amaçlı olduğunu ve onaylanmayacağını bildirdi.14-Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirket'in "Bilgilendirme Politikası", "Ücretlendirme Politikası" ve "Kar Dağıtım Politikası" hakkında ortaklara bilgi verildi.15-Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. Maddeleri uyarınca Yönetim Kurulu Üyelerine yetki verilmesine katılanların oy birliği ile karar verildi.16- Dileklerle ilgili sözalan olmadı. Gündemde görüşülecek başka madde kalmadığından Toplantı Başkanı toplantıyı kapattı.İşbu toplantı tutanağı toplantı mahallinde ve elektronik ortamda ve genel kurulun huzurunda tanzim edilerek okundu ve imza edildi. (04.08.2023 – 12.30)Genel Kurul Sonuç DökümanlarıEK: 1 Genel Kurul Toplantı tutanağı_04.08.2023.pdf - TutanakEK: 2 Hazirun.pdf - Hazır Bulunanlar ListesiEk AçıklamalarYoktur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1180855BIST