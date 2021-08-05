***ESCOM*** ESCORT TEKNOLOJİ YATIRIM A.Ş.( Hak Kullanım Süreç İptal Bildirimi
05.08.2021 11:30
***ESCOM*** ESCORT TEKNOLOJİ YATIRIM A.Ş.( Hak Kullanım Süreç İptal Bildirimi )
Özet Bilgi Tahsisli sermaye artırımı başvurusunun işlemden kaldırılması hk
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Süreç İptal Nedeni
Sermaye artırımından elde edilecek fonla satın alınması planlanan Robotistan Elektronik Ticaret A.Ş. hisselerinin Şirketimiz tarafından doğrudan satın alınmasına karar verilmesi nedeniyle Sermaye Piyasası Kuruluna bugün iletilen dilekçemiz ile ihraç belgesinin onaylanması talepli başvurumuzun işlemden kaldırılması talep edilmiştir.
İptal Edilen Süreç
Sermaye Artırımı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/954921
BIST
12:491.416
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 1,73
|Açılış
|: 1.409
|
|Önceki Kapanış
|: 1.414
|
1.418
En Düşük
1.408
12:498,5416
En Yüksek
|Değişim
|: 0,79%
|| 0,0670
|Açılış
|: 8,5350
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4500
|
8,5731
En Düşük
8,4628
12:4910,1393
En Yüksek
|Değişim
|: 0,99%
|| 0,0990
|Açılış
|: 10,0900
|
|Önceki Kapanış
|: 10,0050
|
10,1691
En Düşük
10,0325
12:49497,68
En Yüksek
|Değişim
|: 0,75%
|| 3,70
|Açılış
|: 497,68
|
|Önceki Kapanış
|: 493,98
|
498,89
En Düşük
492,73
BIST En Aktif Hisseler12:49
|ISGSY
|11,73
|61.352.791
|% 9,93
|
|DAGI
|3,23
|19.798.984
|% 9,86
|
|IDGYO
|4,38
|49.230.212
|% 9,77
|
|ERBOS
|151,50
|120.645.829
|% 8,29
|
|KAPLM
|23,00
|13.195.813
|% 7,38
|
|AGYO
|3,18
|60.568.260
|% -9,92
|
|METUR
|4,49
|130.470.378
|% -9,84
|
|DERIM
|10,64
|5.609.212
|% -8,12
|
|EMKEL
|2,74
|57.124.478
|% -7,74
|
|SANFM
|20,20
|5.638.483
|% -6,05
|
|KOZAL
|111,90
|1.097.516.914
|% 5,57
|
|GARAN
|9,03
|693.124.807
|% -0,77
|
|TUPRS
|97,85
|567.516.268
|% 3,49
|
|KOZAA
|14,39
|373.580.205
|% 3,97
|
|THYAO
|12,70
|221.228.321
|% 0,55
|
|YKBNK
|2,43
|193.854.859
|% -0,82
|
|GARAN
|9,03
|693.124.807
|% -0,77
|
|ODAS
|1,36
|68.651.641
|% 0,74
|
|CEMAS
|1,37
|57.667.940
|% 0,00
|
|TSKB
|1,30
|47.372.173
|% -0,76
|
|12:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5400
|8,5416
|% 0,79
|
|Euro
|10,1110
|10,1393
|% 0,99
|
|Sterlin
|11,8593
|11,9188
|% 1,01
|
|Frank
|9,3876
|9,4442
|% 0,76
|
|Riyal
|2,2714
|2,2828
|% 0,77
|
|12:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.811
|1.811
|-1,26
|
|Altın Gr.
|498
|498
|3,68
|
|Cumhuriyet
|3.295
|3.345
|24,00
|
|Tam
|3.279
|3.362
|27,74
|
|Yarım
|1.585
|1.626
|13,42
|
|Çeyrek
|795
|813
|6,71
|
|Gümüş.Ons
|25,40
|25,42
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|6,98
|6,99
|0,07
|
|B. Petrol
|70,81
|70,81
|0,43
|