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***ESCOM*** ESCORT TEKNOLOJİ YATIRIM A.Ş.( Hak Kullanım Süreç İptal Bildirimi

05.08.2021 11:30



***ESCOM*** ESCORT TEKNOLOJİ YATIRIM A.Ş.( Hak Kullanım Süreç İptal Bildirimi )

Özet Bilgi Tahsisli sermaye artırımı başvurusunun işlemden kaldırılması hk
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Süreç İptal Nedeni
Sermaye artırımından elde edilecek fonla satın alınması planlanan Robotistan Elektronik Ticaret A.Ş. hisselerinin Şirketimiz tarafından doğrudan satın alınmasına karar verilmesi nedeniyle Sermaye Piyasası Kuruluna bugün iletilen dilekçemiz ile ihraç belgesinin onaylanması talepli başvurumuzun işlemden kaldırılması talep edilmiştir.
İptal Edilen Süreç
Sermaye Artırımı





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/954921


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ISGSY 11,73 61.352.791 % 9,93  
DAGI 3,23 19.798.984 % 9,86  
IDGYO 4,38 49.230.212 % 9,77  
ERBOS 151,50 120.645.829 % 8,29  
KAPLM 23,00 13.195.813 % 7,38  
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Altın Gr. 498 498 3,68  
Cumhuriyet 3.295 3.345 24,00  
Tam 3.279 3.362 27,74  
Yarım 1.585 1.626 13,42  
Çeyrek 795 813 6,71  
Gümüş.Ons 25,40 25,42 0,02  
Gümüş Gr. 6,98 6,99 0,07  
B. Petrol 70,81 70,81 0,43  
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