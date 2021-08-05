***ESCOM*** ESCORT TEKNOLOJİ YATIRIM A.Ş.( Hak Kullanım Süreç İptal Bildirimi









***ESCOM*** ESCORT TEKNOLOJİ YATIRIM A.Ş.( Hak Kullanım Süreç İptal Bildirimi )Özet Bilgi Tahsisli sermaye artırımı başvurusunun işlemden kaldırılması hkYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırSüreç İptal NedeniSermaye artırımından elde edilecek fonla satın alınması planlanan Robotistan Elektronik Ticaret A.Ş. hisselerinin Şirketimiz tarafından doğrudan satın alınmasına karar verilmesi nedeniyle Sermaye Piyasası Kuruluna bugün iletilen dilekçemiz ile ihraç belgesinin onaylanması talepli başvurumuzun işlemden kaldırılması talep edilmiştir.İptal Edilen SüreçSermaye Artırımıhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/954921BIST