***ESCOM*** ESCORT TEKNOLOJİ YATIRIM A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim
27.11.2020 15:27
***ESCOM*** ESCORT TEKNOLOJİ YATIRIM A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi KST geçerlilik tarihinin Güncellenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 24.11.2020
İlgili İşlem KST Geçerlilik Tarihi Güncellemesi
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 80.000.000
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 80.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2024
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6
SPK Başvuru Tarihi 27.11.2020
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 18.12.2020
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/890303
BIST
16:471.339
En Yüksek
|Değişim
|: -0,23%
|| -3,13
|Açılış
|: 1.348
|
|Önceki Kapanış
|: 1.342
|
1.352
En Düşük
1.338
16:477,8370
En Yüksek
|Değişim
|: -0,44%
|| -0,0347
|Açılış
|: 7,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 7,9000
|
7,8884
En Düşük
7,7653
16:479,3573
En Yüksek
|Değişim
|: -0,33%
|| -0,0307
|Açılış
|: 9,3450
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3750
|
9,4121
En Düşük
9,2622
16:47449,71
En Yüksek
|Değişim
|: -1,82%
|| -8,34
|Açılış
|: 449,71
|
|Önceki Kapanış
|: 458,05
|
459,85
En Düşük
449,03
BIST En Aktif Hisseler16:45
|SAFKR
|13,87
|15.821.147
|% 9,99
|
|TKNSA
|11,03
|10.430.365
|% 9,97
|
|DIRIT
|4,30
|1.938.812
|% 9,97
|
|TDGYO
|13,59
|17.784.543
|% 9,95
|
|RODRG
|17,02
|11.659.424
|% 9,95
|
|CASA
|87,70
|136.987
|% -9,96
|
|SNKRN
|4,77
|320.137
|% -9,83
|
|BALAT
|8,80
|701.877
|% -7,85
|
|ISBIR
|3.000,00
|1.021.264
|% -7,41
|
|POLTK
|360,00
|1.081.836
|% -6,10
|
|EKGYO
|2,20
|2.643.481.438
|% 5,77
|
|GARAN
|9,35
|2.449.874.210
|% 0,11
|
|KRDMD
|5,19
|1.563.837.876
|% 0,19
|
|PETKM
|4,24
|1.375.172.776
|% 2,66
|
|GUBRF
|51,40
|1.139.043.302
|% -0,29
|
|EKGYO
|2,20
|2.643.481.438
|% 5,77
|
|IHLGM
|1,31
|435.754.282
|% 3,15
|
|PETKM
|4,24
|1.375.172.776
|% 2,66
|
|KRDMD
|5,19
|1.563.837.876
|% 0,19
|
|GARAN
|9,35
|2.449.874.210
|% 0,11
|
|16:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8289
|7,8353
|% -0,46
|
|Euro
|9,3440
|9,3564
|% -0,34
|
|Sterlin
|10,4282
|10,4805
|% -0,49
|
|Frank
|8,6104
|8,6622
|% -0,41
|
|Riyal
|2,0847
|2,0951
|% -0,35
|
|16:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.783
|1.784
|-25,72
|
|Altın Gr.
|450
|450
|-7,87
|
|Cumhuriyet
|3.007
|3.052
|-50,00
|
|Tam
|2.983
|3.062
|-57,97
|
|Yarım
|1.442
|1.481
|-28,04
|
|Çeyrek
|723
|741
|-14,02
|
|Gümüş.Ons
|22,46
|22,50
|-0,85
|
|Gümüş Gr.
|5,68
|5,69
|-0,21
|
|B. Petrol
|48,05
|48,05
|0,26
|
Seans Raporu
16:45
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-
16:56KARSN
Yüzde -3.22 oranında düşüşle 3.01 lira fiyatla işlem gören hissede 45, 647, 863 adet işlem
-
16:55BNTAS
Yüzde -4.08 oranında düşüşle 5.88 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 225, 540 adet işlem
-
16:54PAPIL
Yüzde -3.24 oranında düşüşle 20.32 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 119, 591 adet işlem
-
16:53XU100
Endeks 1, 341 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 1 altında . İşlem hacmi 24, 008.00 milyon TL de
-
16:53BURCE
Yüzde -3.32 oranında düşüşle 22.14 lira fiyatla işlem gören hissede 476, 108 adet işlem