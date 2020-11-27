***ESCOM*** ESCORT TEKNOLOJİ YATIRIM A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***ESCOM*** ESCORT TEKNOLOJİ YATIRIM A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi KST geçerlilik tarihinin GüncellenmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 24.11.2020İlgili İşlem KST Geçerlilik Tarihi GüncellemesiMevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 80.000.000Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 80.000.000Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2024Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6SPK Başvuru Tarihi 27.11.2020Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 18.12.2020http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/890303BIST