***ESCOM*** ESCORT TEKNOLOJİ YATIRIM A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***ESCOM*** ESCORT TEKNOLOJİ YATIRIM A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye geçerlilik süresinin güncellenmesi kararının tesciliYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 24.11.2020İlgili İşlem KST Geçerlilik Tarihi GüncellemesiMevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 80.000.000Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 80.000.000Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2024Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6SPK Başvuru Tarihi 27.11.2020SPK Başvuru Sonucu ONAYSPK Onay Tarihi 09.12.2020Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 18.12.2020Genel Kurul‘da Kayıtlı Sermaye Tavanı Konusu Görüşüldü mü? Kabul edildi mi? Kabul edildiTescil Tarihi 29.12.2020Ek AçıklamalarŞirketimizin 80.000.000 tl olan kayıtlı sermaye tavanının geçerlilik süresi SPK'nın 09.12.2020 tarihli onayı ile 31.12.2024 tarihine kadar uzatılmıştır. 18.12.2020 tarihinde yapılan şirketimiz genel kurul toplantısında Ana sözleşmenin ilgili 6.maddesinin tadili kabul edilmiş olup 29.12.2020 tarihinde tescil edilmiştir.Kamuoyunun bilgisine sunarız.Eklenen DökümanlarEK: 1 Escort Teknoloji Yatırım A.Ş Tadi Metni.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/895621BIST