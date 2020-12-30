***ESCOM*** ESCORT TEKNOLOJİ YATIRIM A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim
30.12.2020 14:23
***ESCOM*** ESCORT TEKNOLOJİ YATIRIM A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye geçerlilik süresinin güncellenmesi kararının tescili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 24.11.2020
İlgili İşlem KST Geçerlilik Tarihi Güncellemesi
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 80.000.000
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 80.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2024
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6
SPK Başvuru Tarihi 27.11.2020
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 09.12.2020
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 18.12.2020
Genel Kurul‘da Kayıtlı Sermaye Tavanı Konusu Görüşüldü mü? Kabul edildi mi? Kabul edildi
Tescil Tarihi 29.12.2020
Ek Açıklamalar
Şirketimizin 80.000.000 tl olan kayıtlı sermaye tavanının geçerlilik süresi SPK'nın 09.12.2020 tarihli onayı ile 31.12.2024 tarihine kadar uzatılmıştır. 18.12.2020 tarihinde yapılan şirketimiz genel kurul toplantısında Ana sözleşmenin ilgili 6.maddesinin tadili kabul edilmiş olup 29.12.2020 tarihinde tescil edilmiştir.
Kamuoyunun bilgisine sunarız.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Escort Teknoloji Yatırım A.Ş Tadi Metni.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/895621
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|DOCO
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|404.426.473
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|TGSAS
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|BERA
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|4,99
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|446
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|-0,85
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|Cumhuriyet
|2.957
|3.002
|12,00
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|Tam
|2.945
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|14,18
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|Yarım
|1.423
|1.461
|6,86
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|Çeyrek
|714
|730
|3,43
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|Gümüş.Ons
|26,33
|26,37
|0,11
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