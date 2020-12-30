Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***ESCOM*** ESCORT TEKNOLOJİ YATIRIM A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim

30.12.2020 14:23



***ESCOM*** ESCORT TEKNOLOJİ YATIRIM A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye geçerlilik süresinin güncellenmesi kararının tescili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 24.11.2020
İlgili İşlem KST Geçerlilik Tarihi Güncellemesi
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 80.000.000
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 80.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2024
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6
SPK Başvuru Tarihi 27.11.2020
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 09.12.2020
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 18.12.2020
Genel Kurul‘da Kayıtlı Sermaye Tavanı Konusu Görüşüldü mü? Kabul edildi mi? Kabul edildi
Tescil Tarihi 29.12.2020

Ek Açıklamalar
Şirketimizin 80.000.000 tl olan kayıtlı sermaye tavanının geçerlilik süresi SPK'nın 09.12.2020 tarihli onayı ile 31.12.2024 tarihine kadar uzatılmıştır. 18.12.2020 tarihinde yapılan şirketimiz genel kurul toplantısında Ana sözleşmenin ilgili 6.maddesinin tadili kabul edilmiş olup 29.12.2020 tarihinde tescil edilmiştir.
Kamuoyunun bilgisine sunarız.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Escort Teknoloji Yatırım A.Ş Tadi Metni.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/895621


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
17:151.478
Değişim :  1,22% |  17,81
Açılış :  1.463  
Önceki Kapanış :  1.460  
En Yüksek
1.483 En Düşük
1.463
BIST En Aktif Hisseler17:13
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
KSTUR 143,00 276.436 % 10,00  
DOCO 613,10 404.426.473 % 9,99  
TGSAS 11,56 114.595.008 % 9,99  
BERA 19,26 135.570.780 % 9,99  
ARZUM 27,34 27.090.440 % 9,98  
daha fazla
17:13 Alış Satış %  
Dolar 7,3707 7,3718 % -0,32  
Euro 9,0288 9,0405 % -0,20  
Sterlin 9,9910 10,0411 % 0,41  
Frank 8,3114 8,3615 % -0,17  
Riyal 1,9578 1,9676 % -0,33  
daha fazla
17:13 Alış Satış %  
Altın Ons 1.884 1.884 4,99  
Altın Gr. 446 446 -0,85  
Cumhuriyet 2.957 3.002 12,00  
Tam 2.945 3.019 14,18  
Yarım 1.423 1.461 6,86  
Çeyrek 714 730 3,43  
Gümüş.Ons 26,33 26,37 0,11  
Gümüş Gr. 6,22 6,22 -0,01  
B. Petrol 51,44 51,44 0,21  
Seans Raporu 17:13
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru