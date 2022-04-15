***ESCOM*** ESCORT TEKNOLOJİ YATIRIM A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
15.04.2022 16:03
***ESCOM*** ESCORT TEKNOLOJİ YATIRIM A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri )
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Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Borsa İstanbul A.Ş.'nin E-18454353-100.06-8255 sayılı yazısı ile Şirketimiz payları üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine ilişkin, kamuya açıklanmamış özel bir durumun olup olmadığı hususunun bildirilmesi talep edilmiştir. Şirket'imizin payları üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat hareketlerine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-15.1 sayılı "Özel Durumlar Tebliği" kapsamında KAP'ta açıklanmış bilgiler dışında mevcut durum itibarıyla Şirketimiz tarafından kamuya açıklanmamış özel bir durum bulunmamaktadır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1021124
BIST
16:292.493
En Yüksek
|Değişim
|: 0,70%
|| 17,36
|Açılış
|: 2.475
|
|Önceki Kapanış
|: 2.475
|
2.497
En Düşük
2.472
16:2914,6437
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0400
|Açılış
|: 14,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6250
|
14,6487
En Düşük
14,5755
16:2915,8424
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,0090
|Açılış
|: 15,7850
|
|Önceki Kapanış
|: 15,7500
|
15,8810
En Düşük
15,7806
16:29928,80
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 1,69
|Açılış
|: 928,80
|
|Önceki Kapanış
|: 927,11
|
929,70
En Düşük
925,06
BIST En Aktif Hisseler16:29
|IHAAS
|16,94
|18.324.256
|% 10,00
|
|OYYAT
|54,10
|168.326.768
|% 9,96
|
|SUMAS
|87,25
|848.087
|% 9,96
|
|MANAS
|24,32
|31.302.075
|% 9,95
|
|ASUZU
|97,00
|53.270.705
|% 8,87
|
|ERSU
|4,90
|55.164.635
|% -7,55
|
|HEKTS
|21,74
|888.084.549
|% -5,64
|
|OYLUM
|2,31
|6.853.299
|% -5,33
|
|SELGD
|4,24
|2.024.997
|% -3,85
|
|PKART
|17,58
|10.323.972
|% -3,41
|
|GARAN
|13,80
|1.665.813.552
|% 0,73
|
|THYAO
|37,48
|1.582.438.223
|% 0,32
|
|EKGYO
|2,94
|1.361.708.300
|% -1,34
|
|YKBNK
|5,22
|987.028.818
|% 1,56
|
|SAHOL
|21,84
|929.826.331
|% 0,55
|
|EKGYO
|2,94
|1.361.708.300
|% -1,34
|
|TSKB
|1,89
|532.567.613
|% 2,16
|
|ODAS
|2,35
|483.275.312
|% 1,73
|
|YKBNK
|5,22
|987.028.818
|% 1,56
|
|GARAN
|13,80
|1.665.813.552
|% 0,73
|
|16:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6318
|14,6437
|% 0,27
|
|Euro
|15,8197
|15,8424
|% -0,06
|
|Sterlin
|19,0536
|19,1492
|% 0,02
|
|Frank
|15,4634
|15,5566
|% 0,16
|
|Riyal
|3,8889
|3,9084
|% 0,13
|
|16:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.973
|1.974
|-0,16
|
|Altın Gr.
|928
|929
|1,69
|
|Cumhuriyet
|6.146
|6.239
|14,00
|
|Tam
|6.110
|6.262
|2,20
|
|Yarım
|2.953
|3.029
|1,06
|
|Çeyrek
|1.481
|1.515
|0,53
|
|Gümüş.Ons
|25,64
|25,70
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|12,06
|12,09
|0,03
|
|B. Petrol
|111
|111
|-0,08
|