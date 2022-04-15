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***ESCOM*** ESCORT TEKNOLOJİ YATIRIM A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri

15.04.2022 16:03
***ESCOM*** ESCORT TEKNOLOJİ YATIRIM A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri


***ESCOM*** ESCORT TEKNOLOJİ YATIRIM A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri )

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Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri

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Açıklamalar

Borsa İstanbul A.Ş.'nin E-18454353-100.06-8255 sayılı yazısı ile Şirketimiz payları üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine ilişkin, kamuya açıklanmamış özel bir durumun olup olmadığı hususunun bildirilmesi talep edilmiştir. Şirket'imizin payları üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat hareketlerine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-15.1 sayılı "Özel Durumlar Tebliği" kapsamında KAP'ta açıklanmış bilgiler dışında mevcut durum itibarıyla Şirketimiz tarafından kamuya açıklanmamış özel bir durum bulunmamaktadır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1021124


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