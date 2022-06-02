***ESCOM*** ESCORT TEKNOLOJİ YATIRIM A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
02.06.2022 10:15
çıklamalar
Borsa İstanbul A.Ş.'nin E-18454353-100.06-9112 sayılı yazısı ile Şirketimiz payları üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine ilişkin, kamuya açıklanmamış özel bir durumun olup olmadığı hususunun bildirilmesi talep edilmiştir. Şirket'imizin payları üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat hareketlerine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-15.1 sayılı "Özel Durumlar Tebliği" kapsamında KAP'ta açıklanmış bilgiler dışında mevcut durum itibarıyla Şirketimiz tarafından kamuya açıklanmamış özel bir durum bulunmamaktadır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1034137
BIST
10:302.582
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 13,11
|Açılış
|: 2.579
|
|Önceki Kapanış
|: 2.569
|
2.587
En Düşük
2.576
10:3016,4587
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 0,0665
|Açılış
|: 16,4600
|
|Önceki Kapanış
|: 16,4050
|
16,4695
En Düşük
16,3796
10:3017,7010
En Yüksek
|Değişim
|: 1,17%
|| 0,2050
|Açılış
|: 17,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 17,5300
|
17,7010
En Düşük
17,4621
10:30979,11
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 5,89
|Açılış
|: 979,12
|
|Önceki Kapanış
|: 973,23
|
980,38
En Düşük
972,43
BIST En Aktif Hisseler10:30
|OZRDN
|14,17
|3.506.263
|% 9,76
|
|UTPYA
|13,23
|187.654
|% 9,34
|
|ULUUN
|16,88
|142.254.678
|% 7,86
|
|EPLAS
|18,58
|16.106.744
|% 7,21
|
|AKSGY
|2,31
|11.356.576
|% 6,94
|
|KRSTL
|7,52
|3.692.267
|% -9,94
|
|PSGYO
|11,91
|73.165.394
|% -8,10
|
|MRGYO
|1,58
|4.103.624
|% -3,66
|
|SANFM
|35,38
|1.683.664
|% -2,75
|
|IHLGM
|0,76
|13.338.013
|% -2,56
|
|THYAO
|50,00
|1.093.256.891
|% 1,50
|
|PETKM
|10,34
|375.817.609
|% 2,48
|
|SASA
|37,72
|303.734.283
|% 0,00
|
|KRDMD
|15,12
|297.017.313
|% 0,13
|
|GARAN
|15,20
|266.920.961
|% 1,13
|
|EKGYO
|2,85
|159.450.557
|% 1,42
|
|YKBNK
|4,81
|258.859.765
|% 1,48
|
|TSKB
|2,26
|91.356.562
|% -1,74
|
|PETKM
|10,34
|375.817.609
|% 2,48
|
|DOHOL
|3,92
|132.852.589
|% 1,19
|
|10:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,4496
|16,4587
|% 0,41
|
|Euro
|17,6499
|17,7010
|% 1,17
|
|Sterlin
|20,5571
|20,6602
|% 0,75
|
|Frank
|17,0918
|17,1948
|% 0,84
|
|Riyal
|4,3754
|4,3973
|% 0,41
|
|10:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.851
|1.851
|4,37
|
|Altın Gr.
|979
|980
|6,37
|
|Cumhuriyet
|6.491
|6.589
|14,00
|
|Tam
|6.457
|6.620
|17,66
|
|Yarım
|3.121
|3.202
|8,55
|
|Çeyrek
|1.565
|1.601
|4,27
|
|Gümüş.Ons
|21,96
|21,98
|0,14
|
|Gümüş Gr.
|11,61
|11,62
|0,10
|
|B. Petrol
|114
|114
|-2,34
|