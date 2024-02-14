***ESCOM*** ESCORT TEKNOLOJİ YATIRIM A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
14.02.2024 10:12
***ESCOM*** ESCORT TEKNOLOJİ YATIRIM A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri )
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Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Aşağıdaki açıklama Borsa İstanbul A.Ş.den gelen yazı ile Şirketimizin payları üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketine ilişkin olarak özel durum açıklaması yapılması talebi üzerine yapılmaktadır.
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına İlişkin Tebliği'ne göre, Şirketimizin payları üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketine ilişkin olarak, Şirketimizce kamuya açıklanmamış özel bir durum bulunmamaktadır.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1249409
BIST
'
11:168.984
En Düşük
|Değişim
|: -0,11%
|| -9,82
|Açılış
|: 9.015
|
|Önceki Kapanış
|: 8.994
|
8.951
En Yüksek
9.037
11:1630,7462
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0404
|Açılış
|: 30,8550
|
|Önceki Kapanış
|: 30,8500
|
30,8774
En Düşük
30,6453
11:1632,9143
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0055
|Açılış
|: 33,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 33,0200
|
33,1749
En Düşük
32,8746
11:161.964,51
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -2,96
|Açılış
|: 1.964,51
|
|Önceki Kapanış
|: 1.967,48
|
1.978,65
En Düşük
1.963,69
BIST En Aktif Hisseler11:16
|ISYAT
|13,97
|121.701.564
|% 10,00
|
|KSTUR
|2.434,00
|3.249.390
|% 9,99
|
|BANVT
|136,50
|57.708.487
|% 9,99
|
|TDGYO
|10,91
|15.264.901
|% 9,98
|
|ULUFA
|11,05
|16.470.622
|% 9,95
|
|SELGD
|47,16
|2.363.754
|% -10,00
|
|UFUK
|154,70
|10.058.223
|% -9,95
|
|EKIZ
|47,64
|1.128.496
|% -6,77
|
|CMENT
|275,25
|517.470
|% -4,84
|
|UMPAS
|11,00
|413.974
|% -4,35
|
|GUBRF
|203,80
|4.966.333.377
|% 3,03
|
|THYAO
|283,00
|3.429.193.569
|% 0,62
|
|TUPRS
|164,00
|2.061.289.473
|% 2,12
|
|REEDR
|48,08
|1.529.625.611
|% 1,56
|
|EREGL
|45,92
|1.455.042.595
|% -0,43
|
|ZOREN
|5,29
|957.131.967
|% -2,40
|
|ADESE
|2,81
|224.351.564
|% -1,40
|
|EKGYO
|10,67
|623.232.704
|% -0,37
|
|KLGYO
|5,29
|300.581.994
|% -1,12
|
|HEKTS
|20,18
|1.018.096.525
|% 1,00
|
|11:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|30,7348
|30,7462
|% 0,13
|
|Euro
|32,8894
|32,9143
|% 0,02
|
|Sterlin
|38,4686
|38,6615
|% -0,19
|
|Frank
|34,5048
|34,7127
|% 0,12
|
|Riyal
|8,1720
|8,2130
|% 0,06
|
|11:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|21,93
|21,97
|% 0,66
|
|Platin
|876,89
|878,43
|% 0,66
|
|Paladyum
|865,82
|870,14
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|83,00
|83,00
|% 0,66
|
|Altın Ons
|1.986,63
|1.986,96
|% 0,66
|