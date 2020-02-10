***ESCOM*** ESCORT TEKNOLOJİ YATIRIM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
10.02.2020 14:15
***ESCOM*** ESCORT TEKNOLOJİ YATIRIM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
23.10.2019
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İştirakimiz TNB Bilgisayar ve Görüntü Sistemleri tarafından Almanya Tahkim Enstitüsü nezdinde Toshiba Europe GmbH/ TEG'ye karşı açılan ve 21.07.2017 tarihinde Özel Durum Açıklaması ile duyurduğumuz haksız sözleşme feshinden kaynaklanan tazminat ile bildirimsiz pazardan çekilme nedeniyle karşılaşılan zararların tazmini davasında, Toshiba Japonya'nin almış olduğu pazardan çekilme kararından dolayı Toshiba Europe GmbH'ın yapabileceği birşey olmadığı, bu nedenle Toshiba Europe GmbH'ın fesih bildiriminin haksız bir hareket olmadığı gerekçesiyle iştirakimizin tazminat talebinin Tahkim Heyeti tarafından reddedildiğini, ancak Toshiba Europe GmbH tarafından TNB'ye sevk edilen ürünlerin fatura fiyatlarının iki şirket arasında mutabık kalınan prensiplere göre belirlenip belirlenmediği konusunun ise bilirkişi atanarak incelenmesine karar verildiğini 23.10.2019 tarihli açıklamamızda bildirmiştik.
İştirakimiz TNB Bilgisayar ve Görüntü Sistemleri A.Ş ‘den edinilen bilgiye göre, Toshiba Europe GmbH/ TEG, davanın halen süregelen kısmını sulhen çözmek konusunda isteğini belirtmiş olup TNB Bilgisayar ve Görüntü Sistemleri A.Ş.ile Toshiba Europe GmbH/ TEG arasında sulhen çözüm konusu müzakere edilmektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/817953
BIST
14:59120.299
En Yüksek
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304,53
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BIST En Aktif Hisseler
|ARDYZ
|9,15
|34.711.797
|% 19,92
|
|TSPOR
|3,65
|484.051.505
|% 15,14
|
|SAYAS
|3,13
|3.881.407
|% 14,65
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|DESA
|5,86
|32.521.846
|% 14,01
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|RYGYO
|11,73
|138.891.860
|% 13,44
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|DOKTA
|47,26
|51.056.007
|% -13,20
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|LINK
|29,84
|2.620.428
|% -10,39
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|TACTR
|3,00
|443.553
|% -9,91
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|IZTAR
|2,99
|674.348
|% -9,67
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|GYHOL
|26,80
|6.413.851
|% -8,22
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|THYAO
|14,38
|1.034.564.193
|% -0,62
|
|TSPOR
|3,65
|484.051.505
|% 15,14
|
|SASA
|9,64
|302.949.091
|% 4,56
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|GARAN
|11,91
|259.520.281
|% -0,50
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|SISE
|5,53
|242.435.017
|% 0,00
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|IHLGM
|1,30
|219.025.703
|% 5,69
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|TSPOR
|3,65
|484.051.505
|% 15,14
|
|EKGYO
|1,69
|221.529.265
|% 0,60
|
|MNDRS
|1,63
|187.326.986
|% 8,67
|
|GUSGR
|2,80
|239.588.656
|% -1,06
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
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|Sterlin
|7,7569
|7,7958
|% 0,36
|
|Frank
|6,1304
|6,1674
|% 0,00
|
|Riyal
|1,5997
|1,6078
|% 0,04
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|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.572
|1.572
|2,08
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|Altın Gr.
|304
|304
|0,56
|
|Cumhuriyet
|2.011
|2.042
|1,00
|
|Tam
|2.006
|2.056
|5,39
|
|Yarım
|969
|994
|2,61
|
|Çeyrek
|486
|497
|1,30
|
|Gümüş.Ons
|17,76
|17,80
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|3,44
|3,45
|0,02
|
|B. Petrol
|54,33
|54,33
|-0,12
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