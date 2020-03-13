***ESCOM*** ESCORT TEKNOLOJİ YATIRIM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
13.03.2020 17:58
***ESCOM*** ESCORT TEKNOLOJİ YATIRIM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
10.02.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Kamuoyunu Aydınlatma Platformunda yayınlamış olduğumuz 10.02.2020 tarihli açıklamamızda, iştirakimiz TNB Bilgisayar ve Görüntü Sistemleri A.Ş. ile Toshiba Europe GmbH arasında Almanya Tahkim Enstitüsü nezdinde devam eden davada taraflar arasında sulhen çözüm konusunun müzakere edildiğini bildirmiştik.
İştirakimiz TNB Bilgisayar ve Görüntü Sistemleri A.Ş.'den bugün aldığımız bilgiye göre, TNB Bilgisayar ve Görüntü Sistemleri A.Ş'ye brüt 4.9 Milyon Euro ödenmesi koşuluyla davalardan karşılıklı feragat edilerek sulhen çözüm konusunda mutabakata varıldığını ve bu kapsamda taraflar arasında sulh protokolü imzalanmış olduğunu öğrenmiş bulunuyoruz.
Kamuoyunun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/828898
BIST
17:4995.702
En Yüksek
|Değişim
|: 2,20%
|| 2.062,63
|Açılış
|: 93.658
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|Önceki Kapanış
|: 93.640
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98.856
En Düşük
91.644
17:496,3047
En Yüksek
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|: -0,20%
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|Açılış
|: 6,2990
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|Önceki Kapanış
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En Düşük
6,2512
17:497,0016
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|: -1,01%
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|Önceki Kapanış
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|Açılış
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|Önceki Kapanış
|: 320,36
|
323,46
En Düşük
315,15
BIST En Aktif Hisseler
|YGYO
|0,44
|15.077.652
|% 10,00
|
|GUSGR
|1,87
|61.653.909
|% 10,00
|
|CELHA
|5,72
|590.423
|% 10,00
|
|CLEBI
|68,20
|4.143.466
|% 10,00
|
|PGSUS
|39,04
|113.047.405
|% 9,97
|
|AKGRT
|5,16
|9.511.180
|% -13,71
|
|ECZYT
|9,81
|70.020.098
|% -10,00
|
|YBTAS
|3.953,60
|106.747
|% -10,00
|
|ECILC
|4,06
|287.823.032
|% -9,98
|
|KSTUR
|22,02
|9.514
|% -9,98
|
|ASELS
|25,32
|1.290.158.132
|% 3,94
|
|THYAO
|9,06
|1.151.186.750
|% 6,84
|
|GARAN
|9,04
|662.330.276
|% 3,43
|
|KRDMD
|2,06
|413.161.950
|% 3,00
|
|EREGL
|8,12
|390.326.393
|% -0,37
|
|ODAS
|1,35
|332.846.986
|% 2,27
|
|KRDMD
|2,06
|413.161.950
|% 3,00
|
|IHLGM
|0,94
|181.285.354
|% 4,44
|
|YKBNK
|2,21
|349.703.342
|% 3,76
|
|EKGYO
|1,19
|173.405.413
|% 3,48
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8685
|7,9080
|% -0,54
|
|Frank
|6,6091
|6,6489
|% -0,81
|
|Riyal
|1,6763
|1,6847
|% -0,05
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.564
|1.565
|-12,40
|
|Altın Gr.
|319
|319
|-1,08
|
|Cumhuriyet
|2.130
|2.162
|10,00
|
|Tam
|2.105
|2.159
|-8,76
|
|Yarım
|1.018
|1.044
|-4,24
|
|Çeyrek
|510
|522
|-2,12
|
|Gümüş.Ons
|15,19
|15,22
|-0,62
|
|Gümüş Gr.
|3,11
|3,12
|-0,10
|
|B. Petrol
|34,03
|34,03
|0,81
|
Seans Raporu
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Tabandan işlem gören hisse senetleri : KORDS, YONGA, EGCYH, EKIZ, MEMSA, EGCYO, KSTUR, UFUK, SERVE, UMPAS