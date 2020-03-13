***ESCOM*** ESCORT TEKNOLOJİ YATIRIM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ESCOM*** ESCORT TEKNOLOJİ YATIRIM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi10.02.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarKamuoyunu Aydınlatma Platformunda yayınlamış olduğumuz 10.02.2020 tarihli açıklamamızda, iştirakimiz TNB Bilgisayar ve Görüntü Sistemleri A.Ş. ile Toshiba Europe GmbH arasında Almanya Tahkim Enstitüsü nezdinde devam eden davada taraflar arasında sulhen çözüm konusunun müzakere edildiğini bildirmiştik.İştirakimiz TNB Bilgisayar ve Görüntü Sistemleri A.Ş.'den bugün aldığımız bilgiye göre, TNB Bilgisayar ve Görüntü Sistemleri A.Ş'ye brüt 4.9 Milyon Euro ödenmesi koşuluyla davalardan karşılıklı feragat edilerek sulhen çözüm konusunda mutabakata varıldığını ve bu kapsamda taraflar arasında sulh protokolü imzalanmış olduğunu öğrenmiş bulunuyoruz.Kamuoyunun bilgisine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/828898BIST