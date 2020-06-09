***ESCOM*** ESCORT TEKNOLOJİ YATIRIM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
09.06.2020 15:33
***ESCOM*** ESCORT TEKNOLOJİ YATIRIM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz iştiraklerinden Alesta Elektronik Teknoloji Yatırım A.Ş nin yönetim kurulu 09.06.2020 tarihinde ,şirket merkezi olan Atakan Sokak N 14 de toplanarak, PackUpp Teknoloji Yazılım ve Lojistik Sanayi Anonim Şirketinin %1.6 hissesine 200.000 TL. karşılığında iştirak etme kararı almıştır.
Kamuoyuna duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/850124
BIST
16:07109.003
En Yüksek
|Değişim
|: -0,58%
|| -633,65
|Açılış
|: 109.945
|
|Önceki Kapanış
|: 109.637
|
110.330
En Düşük
108.456
16:076,8052
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0167
|Açılış
|: 6,8220
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8080
|
6,8067
En Düşük
6,7696
16:077,6952
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 0,0287
|Açılış
|: 7,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6800
|
7,6963
En Düşük
7,6354
16:07375,22
En Yüksek
|Değişim
|: 1,21%
|| 4,48
|Açılış
|: 375,22
|
|Önceki Kapanış
|: 370,74
|
375,90
En Düşük
369,17
BIST En Aktif Hisseler
|RTALB
|22,66
|3.281.236
|% 10,00
|
|YONGA
|29,48
|487.806
|% 10,00
|
|TACTR
|6,72
|1.509.372
|% 9,98
|
|LUKSK
|16,36
|1.740.890
|% 9,95
|
|DAGHL
|8,73
|1.828.983
|% 9,95
|
|FORMT
|4,41
|243.419
|% -10,00
|
|KRGYO
|3,08
|3.710.601
|% -9,94
|
|MAALT
|81,05
|40.736.352
|% -7,58
|
|CASA
|21,30
|48.380
|% -7,31
|
|GEREL
|4,32
|19.692.919
|% -6,70
|
|GSRAY
|3,87
|787.450.370
|% 3,48
|
|GARAN
|8,16
|773.794.993
|% -1,21
|
|EKGYO
|1,79
|754.167.471
|% 2,87
|
|THYAO
|12,65
|408.473.806
|% 0,08
|
|IHLGM
|1,40
|402.457.195
|% 5,26
|
|EKGYO
|1,79
|754.167.471
|% 2,87
|
|IHLGM
|1,40
|402.457.195
|% 5,26
|
|GSRAY
|3,87
|787.450.370
|% 3,48
|
|IHLAS
|0,76
|99.757.290
|% 2,70
|
|KARSN
|1,97
|225.816.395
|% 3,14
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5909
|8,6340
|% -0,23
|
|Frank
|7,1118
|7,1546
|% 0,74
|
|Riyal
|1,8081
|1,8171
|% 0,26
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.715
|1.715
|16,10
|
|Altın Gr.
|375
|375
|4,60
|
|Cumhuriyet
|2.431
|2.459
|24,80
|
|Tam
|2.503
|2.531
|29,40
|
|Yarım
|1.221
|1.232
|10,50
|
|Çeyrek
|611
|617
|6,40
|
|Gümüş.Ons
|17,64
|17,68
|-0,11
|
|Gümüş Gr.
|3,87
|3,87
|-0,01
|
|B. Petrol
|40,41
|40,41
|-0,39
|