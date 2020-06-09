***ESCOM*** ESCORT TEKNOLOJİ YATIRIM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ESCOM*** ESCORT TEKNOLOJİ YATIRIM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz iştiraklerinden Alesta Elektronik Teknoloji Yatırım A.Ş nin yönetim kurulu 09.06.2020 tarihinde ,şirket merkezi olan Atakan Sokak N 14 de toplanarak, PackUpp Teknoloji Yazılım ve Lojistik Sanayi Anonim Şirketinin %1.6 hissesine 200.000 TL. karşılığında iştirak etme kararı almıştır.Kamuoyuna duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/850124BIST