***ESCOM*** ESCORT TEKNOLOJİ YATIRIM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
10.06.2020 13:28
***ESCOM*** ESCORT TEKNOLOJİ YATIRIM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İştirakimiz Alesta Elektronik Teknoloji Yatırım A.Ş'den verilen bilgiye göre
Yüksek büyüme potansiyeli olan teknoloji girişimlerine yatırım yapma stratejimiz doğrultusunda, ‘'Bisu'' markasıyla faaliyet gösteren Tektuş Sipariş Sistemleri Gıda San. ve Tic. Anonim Şirketi'ne sermaye artışı yoluyla 355,000 TL tutarında yatırım yapılmasına karar verildi.
Tek tuşla su siparişi verilebilen, en yakındaki bayi ile tüketiciyi buluşturan Bisu uygulamasının Pazar payının hızla büyüyerek şirketimize önemli sermaye kazancı getireceğine inanıyoruz.
Kamuoyunun bilgisine sunulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/850479
BIST
13:35109.801
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 564,83
|Açılış
|: 109.600
|
|Önceki Kapanış
|: 109.237
|
110.322
En Düşük
109.392
13:356,7937
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,0033
|Açılış
|: 6,8120
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8180
|
6,8071
En Düşük
6,7765
13:357,7199
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0099
|Açılış
|: 7,7200
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7150
|
7,7251
En Düşük
7,6879
13:35375,08
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,50
|Açılış
|: 375,08
|
|Önceki Kapanış
|: 374,58
|
375,82
En Düşük
374,02
BIST En Aktif Hisseler
|EGCYO
|1,65
|1.090.191
|% 10,00
|
|ISBIR
|976,60
|793.993
|% 9,99
|
|RTALB
|24,92
|3.779.342
|% 9,97
|
|AKCNS
|11,26
|58.989.360
|% 9,96
|
|DOAS
|12,15
|63.099.083
|% 9,95
|
|FORMT
|3,97
|737.467
|% -9,98
|
|HURGZ
|1,52
|1.492.660
|% -9,52
|
|MMCAS
|1,72
|645.112
|% -8,99
|
|SALIX
|11,21
|216.442
|% -8,79
|
|BRMEN
|1,58
|18.328.359
|% -4,82
|
|EKGYO
|1,96
|954.769.711
|% 4,81
|
|ASELS
|32,22
|636.462.981
|% 1,83
|
|GARAN
|8,20
|502.398.103
|% 0,24
|
|IHLGM
|1,49
|343.221.374
|% 7,19
|
|BIZIM
|19,03
|311.768.127
|% 5,60
|
|EKGYO
|1,96
|954.769.711
|% 4,81
|
|IHLGM
|1,49
|343.221.374
|% 7,19
|
|IHLAS
|0,77
|123.048.760
|% 2,67
|
|ISGYO
|1,93
|271.330.125
|% 6,04
|
|ODAS
|2,03
|174.149.654
|% 0,50
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6278
|8,6711
|% 0,07
|
|Frank
|7,1443
|7,1874
|% 0,37
|
|Riyal
|1,8050
|1,8141
|% -0,03
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.718
|1.719
|3,47
|
|Altın Gr.
|375
|375
|0,84
|
|Cumhuriyet
|2.432
|2.459
|3,70
|
|Tam
|2.503
|2.527
|0,10
|
|Yarım
|1.221
|1.232
|1,90
|
|Çeyrek
|611
|617
|0,90
|
|Gümüş.Ons
|17,66
|17,70
|0,14
|
|Gümüş Gr.
|3,85
|3,86
|0,02
|
|B. Petrol
|40,26
|40,26
|-0,92
|