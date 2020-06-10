***ESCOM*** ESCORT TEKNOLOJİ YATIRIM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ESCOM*** ESCORT TEKNOLOJİ YATIRIM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarİştirakimiz Alesta Elektronik Teknoloji Yatırım A.Ş'den verilen bilgiye göreYüksek büyüme potansiyeli olan teknoloji girişimlerine yatırım yapma stratejimiz doğrultusunda, ‘'Bisu'' markasıyla faaliyet gösteren Tektuş Sipariş Sistemleri Gıda San. ve Tic. Anonim Şirketi'ne sermaye artışı yoluyla 355,000 TL tutarında yatırım yapılmasına karar verildi.Tek tuşla su siparişi verilebilen, en yakındaki bayi ile tüketiciyi buluşturan Bisu uygulamasının Pazar payının hızla büyüyerek şirketimize önemli sermaye kazancı getireceğine inanıyoruz.Kamuoyunun bilgisine sunulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/850479BIST