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***ESCOM*** ESCORT TEKNOLOJİ YATIRIM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

17.06.2020 13:49
GÜNCEL HABERLER



***ESCOM*** ESCORT TEKNOLOJİ YATIRIM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

         İştirakimiz Alesta Elektronik Teknoloji Yatırım A.Ş'den verilen bilgiye göre
 
Yüksek büyüme potansiyeli olan teknoloji girişimlerine yatırım yapmak stratejimiz doğrultusunda, kişilerin 2. el eşyalarının değerinde ve hızlı el değiştirmesini sağlayan kişiler arası (c2c) eşya takas platformu Barty'ye (BARTY MOBİL İNTERNET SERVİSLERİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ) 200,000 TL tutarında yatırım yapılmasına karar verildi.
 
Geliştirdiği makine öğrenme temelli algoritma ve uygulama içi sanal kur ile sisteme yüklenen ürünlerin görece değerlemesini anlık yapan ve kullanıcılar arası çapraz takas imkanı sunan, bu sayede 2. el eşya satışlarındaki değer belirleme, marj kaybı ve uzun süren alıcı bulma sorunlarına çözüm getiren Barthy'nin yenilikçi iş modeli ve teknolojisiyle kısa zamanda hızlı büyüme göstereceğine inanıyoruz. 
Kamuoyunun bilgisine sunarız.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/851535


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DOAS 14,88 138.652.167 % 9,98  
SNPAM 8,71 5.571.216 % 9,97  
UZERB 4,86 220.950 % 9,95  
BAYRK 8,42 15.037.598 % 9,92  
TSPOR 7,32 123.215.373 % 9,91  
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Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,5869 8,6299 % 0,02  
Frank 7,1920 7,2354 % 0,30  
Riyal 1,8221 1,8313 % 0,10  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.717 1.718 -8,80  
Altın Gr. 378 379 -1,74  
Cumhuriyet 2.464 2.476 -4,40  
Tam 2.528 2.541 -8,30  
Yarım 1.232 1.242 -2,20  
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Gümüş.Ons 17,43 17,46 -0,01  
Gümüş Gr. 3,84 3,85 0,00  
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