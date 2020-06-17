***ESCOM*** ESCORT TEKNOLOJİ YATIRIM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
17.06.2020 13:49
***ESCOM*** ESCORT TEKNOLOJİ YATIRIM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İştirakimiz Alesta Elektronik Teknoloji Yatırım A.Ş'den verilen bilgiye göre
Yüksek büyüme potansiyeli olan teknoloji girişimlerine yatırım yapmak stratejimiz doğrultusunda, kişilerin 2. el eşyalarının değerinde ve hızlı el değiştirmesini sağlayan kişiler arası (c2c) eşya takas platformu Barty'ye (BARTY MOBİL İNTERNET SERVİSLERİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ) 200,000 TL tutarında yatırım yapılmasına karar verildi.
Geliştirdiği makine öğrenme temelli algoritma ve uygulama içi sanal kur ile sisteme yüklenen ürünlerin görece değerlemesini anlık yapan ve kullanıcılar arası çapraz takas imkanı sunan, bu sayede 2. el eşya satışlarındaki değer belirleme, marj kaybı ve uzun süren alıcı bulma sorunlarına çözüm getiren Barthy'nin yenilikçi iş modeli ve teknolojisiyle kısa zamanda hızlı büyüme göstereceğine inanıyoruz.
Kamuoyunun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/851535
BIST
15:09110.979
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 39,83
|Açılış
|: 111.281
|
|Önceki Kapanış
|: 110.940
|
111.615
En Düşük
110.414
15:096,8603
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0179
|Açılış
|: 6,8780
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8620
|
6,8603
En Düşük
6,8328
15:097,7088
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,0032
|Açılış
|: 7,7200
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7250
|
7,7290
En Düşük
7,6908
15:09378,91
En Yüksek
|Değişim
|: -0,37%
|| -1,39
|Açılış
|: 378,91
|
|Önceki Kapanış
|: 380,30
|
380,67
En Düşük
377,24
BIST En Aktif Hisseler
|DOAS
|14,88
|138.652.167
|% 9,98
|
|SNPAM
|8,71
|5.571.216
|% 9,97
|
|UZERB
|4,86
|220.950
|% 9,95
|
|BAYRK
|8,42
|15.037.598
|% 9,92
|
|TSPOR
|7,32
|123.215.373
|% 9,91
|
|KSTUR
|41,32
|34.389
|% -9,98
|
|YYAPI
|1,09
|31.395.737
|% -9,92
|
|MSGYO
|2,66
|41.544.546
|% -9,83
|
|YGYO
|0,92
|31.873.694
|% -9,80
|
|EMNIS
|3,53
|49.952
|% -9,72
|
|ECILC
|6,35
|890.514.054
|% 4,10
|
|ASELS
|32,16
|535.454.276
|% -1,11
|
|GARAN
|8,16
|525.325.054
|% -0,61
|
|THYAO
|12,53
|340.616.040
|% -0,32
|
|GUSGR
|4,37
|336.705.026
|% 3,07
|
|IEYHO
|0,88
|253.872.815
|% -2,22
|
|IHLAS
|0,82
|165.025.192
|% 3,80
|
|EKGYO
|1,92
|307.715.364
|% -0,52
|
|ODAS
|2,15
|321.670.263
|% 0,00
|
|ECILC
|6,35
|890.514.054
|% 4,10
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5869
|8,6299
|% 0,02
|
|Frank
|7,1920
|7,2354
|% 0,30
|
|Riyal
|1,8221
|1,8313
|% 0,10
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.717
|1.718
|-8,80
|
|Altın Gr.
|378
|379
|-1,74
|
|Cumhuriyet
|2.464
|2.476
|-4,40
|
|Tam
|2.528
|2.541
|-8,30
|
|Yarım
|1.232
|1.242
|-2,20
|
|Çeyrek
|618
|622
|-1,10
|
|Gümüş.Ons
|17,43
|17,46
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|3,84
|3,85
|0,00
|
|B. Petrol
|40,41
|40,41
|-0,55
|
Seans Raporu
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15:22TSPOR
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15:21DEVA
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