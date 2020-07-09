***ESCOM*** ESCORT TEKNOLOJİ YATIRIM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
09.07.2020 13:38
***ESCOM*** ESCORT TEKNOLOJİ YATIRIM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
.
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İştirakimiz Alesta Elektronik Teknoloji Yatırım A.Ş'den verilen bilgiye göre
Yüksek büyüme potansiyeli olan teknoloji girişimlerine yatırım stratejimiz doğrultusunda, otomasyon sistemlerinin uzaktan kontrol ve yönetimi teknolojileri üzerine çalışan HUBBOX Endüstriyel Teknoloji Yazılım ve Danışmanlık Sanayi A.Ş'ne 300.000 TL tutarında yatırım yapılmasına karar verildi.
Makinelere uzaktan erişim için yerli ve milli olanaklarla teknoloji geliştiren HUBBOX (www.hubbox.io) , Connect X1 cihazı ve birlikte çalışabilen endüstriyel cihazlar ve yazılım üretmektedir.
Kamuoyunun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/858195
BIST
14:04119.204
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 491,38
|Açılış
|: 119.349
|
|Önceki Kapanış
|: 118.713
|
119.686
En Düşük
117.997
14:046,8664
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0056
|Açılış
|: 6,9000
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8900
|
6,8691
En Düşük
6,8526
14:047,7812
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0060
|Açılış
|: 7,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7850
|
7,8114
En Düşük
7,7558
14:04399,15
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,24
|Açılış
|: 399,15
|
|Önceki Kapanış
|: 398,91
|
400,97
En Düşük
398,21
BIST En Aktif Hisseler
|RTALB
|34,10
|36.918.836
|% 10,00
|
|KENT
|917,10
|34.056.308
|% 9,99
|
|GLRYH
|13,32
|12.783.285
|% 9,99
|
|BFREN
|342,60
|21.436.539
|% 9,98
|
|VKFYO
|6,39
|10.503.766
|% 9,98
|
|TSPOR
|6,93
|10.276.490
|% -10,00
|
|PEKGY
|9,62
|71.618.939
|% -9,93
|
|MRGYO
|2,44
|16.866.166
|% -9,29
|
|SNPAM
|8,75
|4.383.672
|% -9,14
|
|ARTI
|2,01
|947.683
|% -7,37
|
|SISE
|6,70
|2.510.053.534
|% 5,18
|
|THYAO
|11,79
|1.311.723.061
|% 4,24
|
|TRKCM
|4,73
|951.368.658
|% 9,74
|
|EKGYO
|2,27
|838.861.117
|% -0,44
|
|KRDMD
|3,26
|631.633.165
|% -0,31
|
|SISE
|6,70
|2.510.053.534
|% 5,18
|
|EKGYO
|2,27
|838.861.117
|% -0,44
|
|TRKCM
|4,73
|951.368.658
|% 9,74
|
|KRDMD
|3,26
|631.633.165
|% -0,31
|
|ZOREN
|2,65
|391.628.294
|% -5,02
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6508
|8,6941
|% 0,32
|
|Frank
|7,2838
|7,3277
|% 0,07
|
|Riyal
|1,8250
|1,8342
|% 0,11
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.809
|1.810
|0,15
|
|Altın Gr.
|399
|399
|0,24
|
|Cumhuriyet
|2.592
|2.612
|6,80
|
|Tam
|2.668
|2.680
|6,90
|
|Yarım
|1.296
|1.311
|3,40
|
|Çeyrek
|648
|656
|1,70
|
|Gümüş.Ons
|18,88
|18,91
|0,17
|
|Gümüş Gr.
|4,16
|4,17
|0,04
|
|B. Petrol
|43,42
|43,42
|0,12
|