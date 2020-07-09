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***ESCOM*** ESCORT TEKNOLOJİ YATIRIM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

09.07.2020 13:38
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***ESCOM*** ESCORT TEKNOLOJİ YATIRIM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

İştirakimiz Alesta Elektronik Teknoloji Yatırım A.Ş'den verilen bilgiye göre
 
Yüksek büyüme potansiyeli olan teknoloji girişimlerine yatırım stratejimiz doğrultusunda, otomasyon sistemlerinin uzaktan kontrol ve yönetimi teknolojileri üzerine çalışan HUBBOX Endüstriyel Teknoloji Yazılım ve Danışmanlık Sanayi A.Ş'ne 300.000 TL tutarında yatırım yapılmasına karar verildi.
 
        
Makinelere uzaktan erişim için yerli ve milli olanaklarla teknoloji geliştiren HUBBOX (www.hubbox.io) , Connect X1 cihazı ve birlikte çalışabilen endüstriyel cihazlar ve yazılım üretmektedir. 
Kamuoyunun bilgisine sunarız.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/858195


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Tam 2.668 2.680 6,90  
Yarım 1.296 1.311 3,40  
Çeyrek 648 656 1,70  
Gümüş.Ons 18,88 18,91 0,17  
Gümüş Gr. 4,16 4,17 0,04  
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