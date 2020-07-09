***ESCOM*** ESCORT TEKNOLOJİ YATIRIM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ESCOM*** ESCORT TEKNOLOJİ YATIRIM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarİştirakimiz Alesta Elektronik Teknoloji Yatırım A.Ş'den verilen bilgiye göreYüksek büyüme potansiyeli olan teknoloji girişimlerine yatırım stratejimiz doğrultusunda, otomasyon sistemlerinin uzaktan kontrol ve yönetimi teknolojileri üzerine çalışan HUBBOX Endüstriyel Teknoloji Yazılım ve Danışmanlık Sanayi A.Ş'ne 300.000 TL tutarında yatırım yapılmasına karar verildi.Makinelere uzaktan erişim için yerli ve milli olanaklarla teknoloji geliştiren HUBBOX (www.hubbox.io) , Connect X1 cihazı ve birlikte çalışabilen endüstriyel cihazlar ve yazılım üretmektedir.Kamuoyunun bilgisine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/858195BIST