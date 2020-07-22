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***ESCOM*** ESCORT TEKNOLOJİ YATIRIM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

22.07.2020 16:40
GÜNCEL HABERLER



***ESCOM*** ESCORT TEKNOLOJİ YATIRIM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

         İştirakimiz Alesta Elektronik Teknoloji Yatırım A.Ş'den alınan bilgiye göre
 
Yüksek büyüme potansiyeli olan teknoloji girişimlerine yatırım stratejimiz doğrultusunda, E-ticaret yapan KOBİ'lere entegrasyon ve yönetim kolaylığı sunan BİRFATURA Yazılım Teknolojileri Anonim Şirketi'ne 575.000 TL yatırım yapılmasına karar verildi.
 
Birfatura, Eticaret Yapan Kobiler için geliştirilmiş Sipariş ve Fatura yönetimi sağlayan bir teknoloji girişimidir. Online olarak çalışan platformu sayesinde Türkiye de faaliyet gösteren bütün online pazaryerleri ve eticaret platformlarına entegrasyon sağlar. BirFatura bu entegrasyonları sayesinde kobilere tüm eticaretlerini yönetmelerini sağlamalarını amaçlamaktadır.
Kamuoyunun bilgisine sunarız. 





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/861192


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KLNMA 47,52 85.489.906 % 10,00  
PKENT 539,00 6.974.586 % 10,00  
TATGD 11,56 144.867.501 % 9,99  
YONGA 31,94 664.288 % 9,99  
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Frank 7,3296 7,3737 % 0,72  
Riyal 1,8215 1,8306 % 0,48  
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Altın Ons 1.851 1.851 9,35  
Altın Gr. 407 407 3,37  
Cumhuriyet 2.646 2.668 21,60  
Tam 2.726 2.737 22,10  
Yarım 1.323 1.339 10,80  
Çeyrek 664 670 5,40  
Gümüş.Ons 22,09 22,12 0,81  
Gümüş Gr. 4,84 4,85 0,18  
B. Petrol 43,89 43,89 -0,43  
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