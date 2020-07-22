***ESCOM*** ESCORT TEKNOLOJİ YATIRIM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
22.07.2020 16:40
***ESCOM*** ESCORT TEKNOLOJİ YATIRIM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İştirakimiz Alesta Elektronik Teknoloji Yatırım A.Ş'den alınan bilgiye göre
Yüksek büyüme potansiyeli olan teknoloji girişimlerine yatırım stratejimiz doğrultusunda, E-ticaret yapan KOBİ'lere entegrasyon ve yönetim kolaylığı sunan BİRFATURA Yazılım Teknolojileri Anonim Şirketi'ne 575.000 TL yatırım yapılmasına karar verildi.
Birfatura, Eticaret Yapan Kobiler için geliştirilmiş Sipariş ve Fatura yönetimi sağlayan bir teknoloji girişimidir. Online olarak çalışan platformu sayesinde Türkiye de faaliyet gösteren bütün online pazaryerleri ve eticaret platformlarına entegrasyon sağlar. BirFatura bu entegrasyonları sayesinde kobilere tüm eticaretlerini yönetmelerini sağlamalarını amaçlamaktadır.
Kamuoyunun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/861192
BIST
16:28118.068
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 26,09
|Açılış
|: 118.816
|
|Önceki Kapanış
|: 118.042
|
119.372
En Düşük
117.536
16:286,8523
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 0,0318
|Açılış
|: 6,8960
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8910
|
6,8539
En Düşük
6,8162
16:287,9457
En Yüksek
|Değişim
|: 1,04%
|| 0,0814
|Açılış
|: 7,9450
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8600
|
7,9489
En Düşük
7,8064
16:28407,44
En Yüksek
|Değişim
|: 0,90%
|| 3,63
|Açılış
|: 407,44
|
|Önceki Kapanış
|: 403,81
|
410,34
En Düşük
403,67
BIST En Aktif Hisseler
|BFREN
|733,80
|54.576.145
|% 10,00
|
|KLNMA
|47,52
|85.489.906
|% 10,00
|
|PKENT
|539,00
|6.974.586
|% 10,00
|
|TATGD
|11,56
|144.867.501
|% 9,99
|
|YONGA
|31,94
|664.288
|% 9,99
|
|DERAS
|6,16
|55.637.719
|% -9,94
|
|ORMA
|8,80
|145.605
|% -9,93
|
|YAPRK
|15,19
|21.034.670
|% -6,75
|
|KUTPO
|43,08
|123.001.213
|% -6,43
|
|LINK
|28,38
|12.421.787
|% -5,65
|
|EKGYO
|2,36
|4.279.717.060
|% 4,42
|
|ASELS
|33,04
|1.236.152.736
|% 2,16
|
|GARAN
|7,97
|797.408.023
|% 0,38
|
|AFYON
|4,48
|580.133.370
|% -3,86
|
|PETKM
|4,23
|514.643.530
|% -0,24
|
|EKGYO
|2,36
|4.279.717.060
|% 4,42
|
|IHLGM
|1,72
|255.332.686
|% -1,71
|
|KRDMD
|3,08
|436.294.537
|% 1,32
|
|CEMAS
|1,71
|240.007.737
|% -1,72
|
|AFYON
|4,48
|580.133.370
|% -3,86
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6751
|8,7186
|% 0,20
|
|Frank
|7,3296
|7,3737
|% 0,72
|
|Riyal
|1,8215
|1,8306
|% 0,48
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.851
|1.851
|9,35
|
|Altın Gr.
|407
|407
|3,37
|
|Cumhuriyet
|2.646
|2.668
|21,60
|
|Tam
|2.726
|2.737
|22,10
|
|Yarım
|1.323
|1.339
|10,80
|
|Çeyrek
|664
|670
|5,40
|
|Gümüş.Ons
|22,09
|22,12
|0,81
|
|Gümüş Gr.
|4,84
|4,85
|0,18
|
|B. Petrol
|43,89
|43,89
|-0,43
|
Seans Raporu
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-
16:40PAPIL
Yüzde -3.70 oranında düşüşle 17.19 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 449, 992 adet işlem
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16:39BRKO
Yüzde -3.77 oranında düşüşle 0.51 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 505, 236 adet işlem
-
16:38AVGYO
Yüzde -4.02 oranında düşüşle 2.39 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 544, 434 adet işlem
-
16:37
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler TCELL, TRKCM, TAVHL
-
16:37XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 42, 17 artarak (% 0.04 ) 108, 666