***ESCOM*** ESCORT TEKNOLOJİ YATIRIM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ESCOM*** ESCORT TEKNOLOJİ YATIRIM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarİştirakimiz Alesta Elektronik Teknoloji Yatırım A.Ş'den alınan bilgiye göreYüksek büyüme potansiyeli olan teknoloji girişimlerine yatırım stratejimiz doğrultusunda, E-ticaret yapan KOBİ'lere entegrasyon ve yönetim kolaylığı sunan BİRFATURA Yazılım Teknolojileri Anonim Şirketi'ne 575.000 TL yatırım yapılmasına karar verildi.Birfatura, Eticaret Yapan Kobiler için geliştirilmiş Sipariş ve Fatura yönetimi sağlayan bir teknoloji girişimidir. Online olarak çalışan platformu sayesinde Türkiye de faaliyet gösteren bütün online pazaryerleri ve eticaret platformlarına entegrasyon sağlar. BirFatura bu entegrasyonları sayesinde kobilere tüm eticaretlerini yönetmelerini sağlamalarını amaçlamaktadır.Kamuoyunun bilgisine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/861192BIST